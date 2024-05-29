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Харьков (7286) жертвы (1988)

Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 19

Кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові зросла до 19

Количество погибших в результате российского удара по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" возросло до 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру.

Мужчина находился в ожоговой реанимации, ожоги достигали 50%", - говорится в сообщении.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

По состоянию на 16.00 28 мая было разобрано 50% завалов, сообщил Синегубов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки будут продолжаться еще несколько суток.
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Треба ОПу їрмакаки переводити у Харків, тільки так можна убезпечити місто!
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29.05.2024 08:44 Ответить
чому всякі комфі фокстроти та інші магазини закриваються під час тривоги а епіцентр працює?? під час коронавірусу епіцентр теж працював
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29.05.2024 09:05 Ответить
У 22-му році під час повітряної тривоги у Харківському Епіцентрі, тому що на виїзді з Харкова, на проспекті Героїв, перед нами закрили касу і всіх людей змусили покинути приміщення. Не дивлячись на те, що ми були у пікселі і не з порожніми руками, було обмаль часу, тому що їхали у інше місце і просто заскочили по дорозі за необхідними речами. Сказали-каси закриті, усі на вихід і пофігу що ти у формі і куди ти поспішаєш. Можливо що з тих часів щось там змінилося, чи не ввімкнули вчасно сирени тривоги.
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29.05.2024 11:32 Ответить
Уродци гереги(недобіті виродки) члени партій "регіони","опоблок","опзж",зараз вони переметнулись в карманну партію "за майбутнє"-власники "епіцентру" у 22році через свої мережі продавали крадену гумонітарку.Його супермаркет до останнього працював в Бахмуті,Севередонецьку.Це не предприємці,а звичайні совково-кацапські гниди,які за рубель(бакс) готові подвергати наівних мешканців небезпеки.
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29.05.2024 09:14 Ответить
у Харкові: кількість загиблих зросла до 19 Співчуття
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29.05.2024 13:32 Ответить
 
 