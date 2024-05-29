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Харків (5428) жертви (1708)

Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість загиблих зросла до 19

Кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові зросла до 19

Кількість загиблих внаслідок російського удару по харківському гіпермаркету "Епіцентр" зросла до 19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру.

Чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки сягали 50%", - йдеться в повідомленні.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи. Тіло було ідентифіковано.

Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

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Треба ОПу їрмакаки переводити у Харків, тільки так можна убезпечити місто!
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29.05.2024 08:44 Відповісти
чому всякі комфі фокстроти та інші магазини закриваються під час тривоги а епіцентр працює?? під час коронавірусу епіцентр теж працював
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29.05.2024 09:05 Відповісти
У 22-му році під час повітряної тривоги у Харківському Епіцентрі, тому що на виїзді з Харкова, на проспекті Героїв, перед нами закрили касу і всіх людей змусили покинути приміщення. Не дивлячись на те, що ми були у пікселі і не з порожніми руками, було обмаль часу, тому що їхали у інше місце і просто заскочили по дорозі за необхідними речами. Сказали-каси закриті, усі на вихід і пофігу що ти у формі і куди ти поспішаєш. Можливо що з тих часів щось там змінилося, чи не ввімкнули вчасно сирени тривоги.
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29.05.2024 11:32 Відповісти
Уродци гереги(недобіті виродки) члени партій "регіони","опоблок","опзж",зараз вони переметнулись в карманну партію "за майбутнє"-власники "епіцентру" у 22році через свої мережі продавали крадену гумонітарку.Його супермаркет до останнього працював в Бахмуті,Севередонецьку.Це не предприємці,а звичайні совково-кацапські гниди,які за рубель(бакс) готові подвергати наівних мешканців небезпеки.
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29.05.2024 09:14 Відповісти
у Харкові: кількість загиблих зросла до 19 Співчуття
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29.05.2024 13:32 Відповісти
 
 