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МВД (9153) Харьков (7286)

Супружеская пара, выжившая во время удара по "Эпицентру" в Харькове, обратилась в полицию, чтобы их не искали

Супруги, выжившие во время ракетного удара РФ по "Эпицентру" в Харькове, обратились к правоохранителям, чтобы их не искали.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"В штаб полиции обратились супруги, чудом выжившие во время удара по гипермаркету в Харькове. 27 мая к следователям пришла супружеская пара. Они рассказали, что на момент российского удара находились в гипермаркете. В момент взрыва люди ничего не услышали, но отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения", - говорится в сообщении.

Подружжя вижило під час ракетного удару РФ по Епіцентру в Харкові

67-летний мужчина остался невредимым, а его 66-летняя жена получила незначительные травмы.

"В штаб полиции пришли сообщить, чтобы их не искали. Они живы и здоровы. Сейчас поисковые работы на месте российского удара продолжаются", - добавили в МВД.

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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

По состоянию на 16.00 28 мая было разобрано 50% завалов, сообщил Синегубов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки будут продолжаться еще несколько суток.

Количество погибших по состоянию на 29 мая составляет 19 человек.

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Ну слава Богу цим людям пощастило...
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29.05.2024 13:01 Ответить
Дай їм Бог здоровʼя і прожити щасливо своє друге життя 🙂
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29.05.2024 13:03 Ответить
Пощастило, що поруч із виходом були. Там такі лабіринти і розмір гіпермаркету, що і так можна заблукати, а якщо вибух, дим, пожежа, то практично без шансів...
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29.05.2024 13:14 Ответить
Дивує, що люди "не почули", я дуже добре чула вибухи балістики за кілометри від нашого дому, причому таке враження, що вибухнуло завсім поряд, аж серце ледь не вискочить, а тут поряд бомба рванула…
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29.05.2024 13:15 Ответить
Безліч легких перегородок поглинули звук вибухової хвилі в їх напрямку. Удар був у відділ сантехніки, а вони, скоріше всього, були в зоні Садовий Центр, це в іншому кінці супермаркету, він спочатку був майже цілий, потім згорів.
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29.05.2024 14:15 Ответить
Як їм вдалося вижити у тому пеклі?!
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29.05.2024 13:17 Ответить
Хіба їх оголошували зниклими безвісти?Хто це сказав?Скоріш для того,щоби сказати :- не так,типу ,багато й загинуло,типу,:- не хвилюйтесь - люди знаходяться....
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29.05.2024 20:19 Ответить
 
 