Доба на Харківщині: удар КАБом по гольф-клубу у Харкові та обстріли регіону, є постраждалий і руйнування
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. 28 травня під вечір ворожий КАБ влучив на територію гольф-клубу у Харкові.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі.
Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. Без постраждалих.
Обстріли Харківщини за добу:
- 16:40 Харківський район. с.Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу 4 КАБ горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік.
- 22:33 Харківський район, с. Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 16:20 м. Ізюм. Внаслідок обстрілу підприємства ракетою Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території.
- 13:00 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу.
- 13:29 Куп'янський район с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків.
Бої на Харківщині
Також Синєгубов інформує, що на Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони відбили чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу.
На Купʼянському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.
За даними ОВА, всього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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Як вбачалось, перевагами китайських гольфкарів мало би стати їх безшумність, а також мінімальне тепловиділення електродвигуна, що не помітне у тепловізори і з дронів, і з СПшок українських позицій. А сам особовий склад ШГ мав би накриватись теплоїзоляційним тентом, або обшивкою зі звичайних плит з мінвати чи пінопласту.
Однак, чомусь командування рашистських військ вирішило застосовувати ці транспортні засоби вдень для "м'ясних штурмів".