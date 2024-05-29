Сутки на Харьковщине: удар КАБом по гольф-клубу в Харькове и обстрелы региона, есть пострадавший и разрушения
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. 28 мая под вечер вражеский КАБ попал на территорию гольф-клуба в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, осколками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме.
После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч кв. метров газона. На территории в момент ударов находились пятеро работников. Без пострадавших.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 16:40 Харьковский район. с.Малая Даниловка. В результате обстрела 4 КАБ горела крыша фермы. Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина.
- 22:33 Харьковский район, с. Русская Лозовая. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
- 16:20 м. Изюм. В результате обстрела предприятия ракетой Х-59 горел бытовой мусор на открытой территории.
- 13:00 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Бугаевка. Вследствие обстрела КАБ повреждены 19 частных домов, 23 хозяйственные постройки, здание учебного заведения.
- 13:29 Купянский район с. Новоосиново. В результате обстрела дачного кооператива повреждены 7 дачных домов.
Бои на Харьковщине
Также Синегубов информирует, что на Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделения Сил обороны отбили четыре штурмовые действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Украинские защитники активно противодействуют и наносят потери врагу.
На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.
По данным ОВА, всего эвакуировали 11 тысяч 253 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
Пожалуйста, подождите...
Як вбачалось, перевагами китайських гольфкарів мало би стати їх безшумність, а також мінімальне тепловиділення електродвигуна, що не помітне у тепловізори і з дронів, і з СПшок українських позицій. А сам особовий склад ШГ мав би накриватись теплоїзоляційним тентом, або обшивкою зі звичайних плит з мінвати чи пінопласту.
Однак, чомусь командування рашистських військ вирішило застосовувати ці транспортні засоби вдень для "м'ясних штурмів".