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Сутки на Харьковщине: удар КАБом по гольф-клубу в Харькове и обстрелы региона, есть пострадавший и разрушения

Росіяни обстріляли Мартове на Харківщині

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. 28 мая под вечер вражеский КАБ попал на территорию гольф-клуба в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, осколками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме.
После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч кв. метров газона. На территории в момент ударов находились пятеро работников. Без пострадавших.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 16:40 Харьковский район. с.Малая Даниловка. В результате обстрела 4 КАБ горела крыша фермы. Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина.
  • 22:33 Харьковский район, с. Русская Лозовая. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
  • 16:20 м. Изюм. В результате обстрела предприятия ракетой Х-59 горел бытовой мусор на открытой территории.
  • 13:00 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Бугаевка. Вследствие обстрела КАБ повреждены 19 частных домов, 23 хозяйственные постройки, здание учебного заведения.
  • 13:29 Купянский район с. Новоосиново. В результате обстрела дачного кооператива повреждены 7 дачных домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 19

Бои на Харьковщине

Также Синегубов информирует, что на Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделения Сил обороны отбили четыре штурмовые действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Украинские защитники активно противодействуют и наносят потери врагу.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.

По данным ОВА, всего эвакуировали 11 тысяч 253 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
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Бойові голфкари рашистів призначались для непомітного підвозу штурмових груп якомога ближче до позицій ЗСУ. І це слід було робити саме у нічний час в темряві або в густий туман, тобто при мінімальній візуальній видимості.
Як вбачалось, перевагами китайських гольфкарів мало би стати їх безшумність, а також мінімальне тепловиділення електродвигуна, що не помітне у тепловізори і з дронів, і з СПшок українських позицій. А сам особовий склад ШГ мав би накриватись теплоїзоляційним тентом, або обшивкою зі звичайних плит з мінвати чи пінопласту.
Однак, чомусь командування рашистських військ вирішило застосовувати ці транспортні засоби вдень для "м'ясних штурмів".
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29.05.2024 09:32 Ответить
 
 