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обстріл (27098) Харків (5428)

Ворог вночі завдав удару по критичній інфраструктурі Харкова

с-300

Близько 2 години ночі 30 травня росіяни завдали чергового удару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - зазначив Терехов.

За словами Синєгубова, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.

"Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено: загинуло 19 людей, 54 - дістали поранення

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Керівництвом України не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни. Тому ворог безкарно все нищить. А кловун катається по закордонах і носиться з якимись "формулами миру і самітами" - НЕ ВАРТИМИ І ВИЇДЕНОГО ЯЙЦЯ: це все відбування номера спецом перед здачею України.
Будь проклят зеленський і його шобла всіма українцями ("і мертвими і живими, і ненародженими") у віках!
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30.05.2024 07:10 Відповісти
А воно, ****, розказує тепер, що весь світ винен за те, що твориться на Харківщині. А мінування/розмінування теж весь світ творив? Оборонні споруди, руйнація Генштабу, ліквідація ракетної програми, розвал Укроборонпрому, тасування міністрів оборони і інших посадовців, яких тільки знімають, а не карають - теж весь світ? Крадівництво, починаючи з ковіду, корупція, про яку навіть не розуміють, про що захід каже, оті всі дні народження в Карпатах або Києві з вином по 11 тис.євро. Всього стільки вже, що люди й забувають. Їм мало проклять за ту кров, якою вони впиваються. А зараз взагалі хоче крапку поставити - говорить і робить усе, щоб розсварити із Заходом. Щоб Захід плюнув на все і закінчив другим Афганістаном. У них же теж є виборці, які спитають, кому йде поміч, а за це Байдена називають бідоном і мріють про Трампа. Отоді вже точно кінець Україні, для чого й прийшов Зєрмак.
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30.05.2024 08:46 Відповісти
 
 