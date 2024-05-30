РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости
3 567 2
обстрел (25782) Харьков (7287)

Враг ночью нанес удар по критической инфраструктуре Харькова

с-300

Около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте прилета - пожар, перебит газопровод, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход - узнаем подробнее.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших", - отметил Терехов.

По словам Синегубова, два человека получили осколочные ранения, один - острую реакцию на стресс. Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.

"Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Всего по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены: погибло 19 человек, 54 - получили ранения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Керівництвом України не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни. Тому ворог безкарно все нищить. А кловун катається по закордонах і носиться з якимись "формулами миру і самітами" - НЕ ВАРТИМИ І ВИЇДЕНОГО ЯЙЦЯ: це все відбування номера спецом перед здачею України.
Будь проклят зеленський і його шобла всіма українцями ("і мертвими і живими, і ненародженими") у віках!
показать весь комментарий
30.05.2024 07:10 Ответить
А воно, ****, розказує тепер, що весь світ винен за те, що твориться на Харківщині. А мінування/розмінування теж весь світ творив? Оборонні споруди, руйнація Генштабу, ліквідація ракетної програми, розвал Укроборонпрому, тасування міністрів оборони і інших посадовців, яких тільки знімають, а не карають - теж весь світ? Крадівництво, починаючи з ковіду, корупція, про яку навіть не розуміють, про що захід каже, оті всі дні народження в Карпатах або Києві з вином по 11 тис.євро. Всього стільки вже, що люди й забувають. Їм мало проклять за ту кров, якою вони впиваються. А зараз взагалі хоче крапку поставити - говорить і робить усе, щоб розсварити із Заходом. Щоб Захід плюнув на все і закінчив другим Афганістаном. У них же теж є виборці, які спитають, кому йде поміч, а за це Байдена називають бідоном і мріють про Трампа. Отоді вже точно кінець Україні, для чого й прийшов Зєрмак.
показать весь комментарий
30.05.2024 08:46 Ответить
 
 