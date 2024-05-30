Враг ночью нанес удар по критической инфраструктуре Харькова
Около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте прилета - пожар, перебит газопровод, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход - узнаем подробнее.
На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших", - отметил Терехов.
По словам Синегубова, два человека получили осколочные ранения, один - острую реакцию на стресс. Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.
"Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Всего по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода.
Пожалуйста, подождите...
Будь проклят зеленський і його шобла всіма українцями ("і мертвими і живими, і ненародженими") у віках!