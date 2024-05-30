Враг ночью нанес удар по критической инфраструктуре Харькова

Около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте прилета - пожар, перебит газопровод, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход - узнаем подробнее.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших", - отметил Терехов.

По словам Синегубова, два человека получили осколочные ранения, один - острую реакцию на стресс. Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.

"Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Всего по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода.

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