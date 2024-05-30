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На Харківщині окупанти знищили історичну пам’ятку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російського ракетного удару у селищі Мала Данилівка Харківської  області знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці, повністю зруйноване", - написав він.

Зазначається, кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті – це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.

Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу

Гололобов додав, що близько 2 години ночі 30 травня було завдано 5 ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Попередньо, ракетами С-300.

"Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі", - додав голова громади.

Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня

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Автор: 

обстріл (28672) ракети (4030) Харківщина (6054)


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Це що, запрошення переглянути рекламу??
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30.05.2024 08:11 Відповісти
Валюха, перестань пороть муйню, бо будеш забанена!
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30.05.2024 08:25 Відповісти
Клята орда,
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30.05.2024 08:00 Відповісти
просто дараси...
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30.05.2024 08:53 Відповісти
Шкода таку будівлю. Їх ітак мало в Україні. Кляті кацапи
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30.05.2024 23:50 Відповісти
Н Е Л Ю Д И !
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31.05.2024 07:11 Відповісти
 
 