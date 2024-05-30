На Харківщині окупанти знищили історичну пам’ятку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російського ракетного удару у селищі Мала Данилівка Харківської області знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці, повністю зруйноване", - написав він.

Зазначається, кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті – це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.









Гололобов додав, що близько 2 години ночі 30 травня було завдано 5 ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Попередньо, ракетами С-300.

"Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі", - додав голова громади.













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