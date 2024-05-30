На Харьковщине оккупанты уничтожили исторический памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского ракетного удара в поселке Малая Даниловка Харьковской области уничтожен манеж Харьковского зооветеринарного института.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

"Война с лошадьми, козами, свиньями, кроликами и коровами. Исторический памятник, место где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители, полностью разрушено", - написал он.

Отмечается, что конный манеж на территории конно-спортивного комплекса при Государственном биотехнологическом университете - это памятник архитектуры, построенный на рубеже XIX-XX веков.









Гололобов добавил, что около 2 часов ночи 30 мая было нанесено 5 ракетных ударов по объектам инфраструктуры и жилому массиву Малоданиловской громады. Предварительно, ракетами С-300.

"Никто не пострадал. Среди погибших - только кролики", - добавил председатель общины.













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