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На Харьковщине оккупанты уничтожили исторический памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского ракетного удара в поселке Малая Даниловка Харьковской области уничтожен манеж Харьковского зооветеринарного института.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

"Война с лошадьми, козами, свиньями, кроликами и коровами. Исторический памятник, место где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители, полностью разрушено", - написал он.

Отмечается, что конный манеж на территории конно-спортивного комплекса при Государственном биотехнологическом университете - это памятник архитектуры, построенный на рубеже XIX-XX веков.

Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу
Удар по кінно-спортивному комплексу

Гололобов добавил, что около 2 часов ночи 30 мая было нанесено 5 ракетных ударов по объектам инфраструктуры и жилому массиву Малоданиловской громады. Предварительно, ракетами С-300.

"Никто не пострадал. Среди погибших - только кролики", - добавил председатель общины.

Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня
Наслідки ударів по Малоданилівській громаді 30 травня

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Автор: 

обстрел (27366) ракеты (3576) Харьковщина (5577)


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Це що, запрошення переглянути рекламу??
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30.05.2024 08:11 Ответить
Валюха, перестань пороть муйню, бо будеш забанена!
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30.05.2024 08:25 Ответить
Клята орда,
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30.05.2024 08:00 Ответить
просто дараси...
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30.05.2024 08:53 Ответить
Шкода таку будівлю. Їх ітак мало в Україні. Кляті кацапи
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30.05.2024 23:50 Ответить
Н Е Л Ю Д И !
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31.05.2024 07:11 Ответить
 
 