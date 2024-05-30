Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел Харькова, удары по Малой Даниловке, Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районам, есть раненые

Россияне в течение суток нанесли ракетные удары по Харькову, Малой Даниловке, обстреляли села Купянского и Чугуевского районов, атаковали КАБами с. Руськая Лозовая Харьковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью россияне ударили по с. Малая Даниловка Харьковского района. Два места попадания ракет на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.

Около 2 часов ночи произошел ракетный обстрел Харькова. Зафиксировано попадание в двухэтажное административное здание КП, в результате чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили 6 женщин и 1 мужчина.

В течение 29 мая россияне обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В с. Куриловка в результате обстрела повреждены частный дом, гараж и забор. Село Руськая Лозовая Харьковского района враг атаковал КАБами: повреждены 7 частных домов, гараж, автомобиль. Ранен мужчина.

В результате обстрела с. Колесниковка горел дом и хозяйственная постройка. Пострадала женщина.



В с. Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела повреждены частный дом, забор и гараж.

Из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов уже эвакуированы 11 тысяч 293 человека.

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