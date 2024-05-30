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Новини Фото Війна
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Ворог нарощує угруповання військ на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву нашої оборони, - Сирський. ФОТО

Росія збільшує угруповання своїх військ в районі населених пунктів Стрілеча - Липці та Вовчанськ на Харківщині. Однак цих сил недостатньо для повномасштабного наступу і прориву оборони українських захисників.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - наголосив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, дії ворога ускладнені через перекидання українських резервів на загрозливі напрямки й посилення оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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Крім того, зауважив Сирський, на зниження наступальних можливостей російських військ вплинуло створення резерву боєприпасів і ефективне ураження противника.

"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - зазначив головком.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Сирський повідомив, що нині військове керівництво вживає "невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ".

Головнокомандувач ЗСУ додав, що під час перебування на Харківщині, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника".

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3880) Сирський Олександр (624)


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Топ коментарі
+8
Бутусов: 10 травня 55 км кордону з парашею обороняла 125 бригада ТРО. Якій виділили для мінних полів 1700 протипіхотних мін. Нехіло на 55 тисяч метрів фронту.
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30.05.2024 09:33
+5
, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника". Джерело:
Ну ось: заслухав, прийняв, перевірив - і все сам. Нащо йому той Генштаб, комбриги і навіть комбати? Чистий тобі Чапай! А про ініціативу знизу, діях самостійно, з прив'язкою до швидких змін ситуації навіть мова не йде.
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30.05.2024 09:37
+4
Їх недостатньо поки, що ...
Не сидіть і не соромтеся кличте в допомогу збройні сили нато , як раз за рік два вони будуть готові, ми воюємо не з білопідарами все ж таки
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30.05.2024 09:23
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Та шо ви все - наступ - наступ - вони и так там ******** товчуться
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30.05.2024 09:22 Відповісти
Бутусов: 10 травня 55 км кордону з парашею обороняла 125 бригада ТРО. Якій виділили для мінних полів 1700 протипіхотних мін. Нехіло на 55 тисяч метрів фронту.
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30.05.2024 09:33 Відповісти
Це ж було вже!!!
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30.05.2024 09:39 Відповісти
Їх недостатньо поки, що ...
Не сидіть і не соромтеся кличте в допомогу збройні сили нато , як раз за рік два вони будуть готові, ми воюємо не з білопідарами все ж таки
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30.05.2024 09:23 Відповісти
i to jest dobra wiadomość. putin musi ma coraz mniej sił, żeby próbować czegoś większego. Niedługo będzie mógł tylko szczekać. Chwała Ukrainie. dacie radę!
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30.05.2024 09:28 Відповісти
, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника". Джерело:
Ну ось: заслухав, прийняв, перевірив - і все сам. Нащо йому той Генштаб, комбриги і навіть комбати? Чистий тобі Чапай! А про ініціативу знизу, діях самостійно, з прив'язкою до швидких змін ситуації навіть мова не йде.
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30.05.2024 09:37 Відповісти
вже навіть, і інтерактивна панель, э, але карти то святе!
червоні стрілочки туди, сині сюди.
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30.05.2024 09:50 Відповісти
нарощує це ж процес а не завершена подія. понарощує і піде далі і буде вже трохи ближче нарощувати знову. не тримайте людей за дурнів - це ж не ваші підлеглі
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30.05.2024 10:21 Відповісти
Потрібна негайна мобілізація, не інвалідів та хворих з спиними грижами дідів за 50 років, а вже навчених спеціалістів, ментів, охоронців, колишніх військових, бо буде біда.
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30.05.2024 10:39 Відповісти
Нарощує допоки не буде достатньо сил тих(((
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30.05.2024 11:13 Відповісти
Чергова сліпота. Ніколи нехтування спроможності ворога від Залужного не чув. А тут на кожне створення угрупування кацапів під місто, чи напрямок, яке потім вони захоплюють, спочатку іде потужне і чітке "не бачимо достатніх сил", а потім серія "часткових успіхів ворога".
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30.05.2024 12:30 Відповісти
І всі такі тактикульні атци-камандіри… А ти, солдатику, носи статутне барахло під загрозою доган
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30.05.2024 13:09 Відповісти
 
 