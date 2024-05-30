Ворог нарощує угруповання військ на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву нашої оборони, - Сирський. ФОТО

Росія збільшує угруповання своїх військ в районі населених пунктів Стрілеча - Липці та Вовчанськ на Харківщині. Однак цих сил недостатньо для повномасштабного наступу і прориву оборони українських захисників.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - наголосив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, дії ворога ускладнені через перекидання українських резервів на загрозливі напрямки й посилення оборони.

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Крім того, зауважив Сирський, на зниження наступальних можливостей російських військ вплинуло створення резерву боєприпасів і ефективне ураження противника.

"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - зазначив головком.





Сирський повідомив, що нині військове керівництво вживає "невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ".

Головнокомандувач ЗСУ додав, що під час перебування на Харківщині, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника".

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