Враг наращивает группировку войск на Харьковщине, но этих сил недостаточно для прорыва нашей обороны, - Сырский. ФОТО

Россия увеличивает группировку своих войск в районе населенных пунктов Стрелечья - Липцы и Волчанск на Харьковщине. Однако этих сил недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва обороны украинских защитников.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

"Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем перебрасывания дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны", - подчеркнул он.

По словам главнокомандующего ВСУ, действия врага затруднены из-за перебрасывания украинских резервов на опасные направления и усиления обороны.

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Кроме того, заметил Сырский, на снижение наступательных возможностей российских войск повлияло создание резерва боеприпасов и эффективное поражение противника.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", - отметил главком.





Сырский сообщил, что сейчас военное руководство принимает "неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ".

Главнокомандующий ВСУ добавил, что во время пребывания на Харьковщине, "заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам и проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника".

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