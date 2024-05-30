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Враг наращивает группировку войск на Харьковщине, но этих сил недостаточно для прорыва нашей обороны, - Сырский. ФОТО

Россия увеличивает группировку своих войск в районе населенных пунктов Стрелечья - Липцы и Волчанск на Харьковщине. Однако этих сил недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва обороны украинских защитников.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

"Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем перебрасывания дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны", - подчеркнул он.

По словам главнокомандующего ВСУ, действия врага затруднены из-за перебрасывания украинских резервов на опасные направления и усиления обороны.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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Кроме того, заметил Сырский, на снижение наступательных возможностей российских войск повлияло создание резерва боеприпасов и эффективное поражение противника.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", - отметил главком.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Сырский сообщил, что сейчас военное руководство принимает "неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ".

Главнокомандующий ВСУ добавил, что во время пребывания на Харьковщине, "заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам и проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника".

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4131) Александр Сырский (603)


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Топ комментарии
+8
Бутусов: 10 травня 55 км кордону з парашею обороняла 125 бригада ТРО. Якій виділили для мінних полів 1700 протипіхотних мін. Нехіло на 55 тисяч метрів фронту.
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30.05.2024 09:33
+5
, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника". Джерело:
Ну ось: заслухав, прийняв, перевірив - і все сам. Нащо йому той Генштаб, комбриги і навіть комбати? Чистий тобі Чапай! А про ініціативу знизу, діях самостійно, з прив'язкою до швидких змін ситуації навіть мова не йде.
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30.05.2024 09:37
+4
Їх недостатньо поки, що ...
Не сидіть і не соромтеся кличте в допомогу збройні сили нато , як раз за рік два вони будуть готові, ми воюємо не з білопідарами все ж таки
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30.05.2024 09:23
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Правила форума Совет форумчан
Та шо ви все - наступ - наступ - вони и так там ******** товчуться
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30.05.2024 09:22 Ответить
Бутусов: 10 травня 55 км кордону з парашею обороняла 125 бригада ТРО. Якій виділили для мінних полів 1700 протипіхотних мін. Нехіло на 55 тисяч метрів фронту.
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30.05.2024 09:33 Ответить
Це ж було вже!!!
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30.05.2024 09:39 Ответить
Їх недостатньо поки, що ...
Не сидіть і не соромтеся кличте в допомогу збройні сили нато , як раз за рік два вони будуть готові, ми воюємо не з білопідарами все ж таки
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30.05.2024 09:23 Ответить
i to jest dobra wiadomość. putin musi ma coraz mniej sił, żeby próbować czegoś większego. Niedługo będzie mógł tylko szczekać. Chwała Ukrainie. dacie radę!
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30.05.2024 09:28 Ответить
, "заслухав кожного командира щодо готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань і перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника". Джерело:
Ну ось: заслухав, прийняв, перевірив - і все сам. Нащо йому той Генштаб, комбриги і навіть комбати? Чистий тобі Чапай! А про ініціативу знизу, діях самостійно, з прив'язкою до швидких змін ситуації навіть мова не йде.
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30.05.2024 09:37 Ответить
вже навіть, і інтерактивна панель, э, але карти то святе!
червоні стрілочки туди, сині сюди.
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30.05.2024 09:50 Ответить
нарощує це ж процес а не завершена подія. понарощує і піде далі і буде вже трохи ближче нарощувати знову. не тримайте людей за дурнів - це ж не ваші підлеглі
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30.05.2024 10:21 Ответить
Потрібна негайна мобілізація, не інвалідів та хворих з спиними грижами дідів за 50 років, а вже навчених спеціалістів, ментів, охоронців, колишніх військових, бо буде біда.
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30.05.2024 10:39 Ответить
Нарощує допоки не буде достатньо сил тих(((
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30.05.2024 11:13 Ответить
Чергова сліпота. Ніколи нехтування спроможності ворога від Залужного не чув. А тут на кожне створення угрупування кацапів під місто, чи напрямок, яке потім вони захоплюють, спочатку іде потужне і чітке "не бачимо достатніх сил", а потім серія "часткових успіхів ворога".
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30.05.2024 12:30 Ответить
І всі такі тактикульні атци-камандіри… А ти, солдатику, носи статутне барахло під загрозою доган
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30.05.2024 13:09 Ответить
 
 