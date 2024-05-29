Синегубов о ситуации на Харьковщине: Враг пытается продвинуться вглубь нашей территории, но успехов не имеет. ВИДЕО
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, на Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои.
Руководитель ОВА отметил, что на Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.
"Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении", - рассказал глава ОВА.
Ранее Синегубов заявил, что российские захватчики планировали за два дня захватить город Волчанск на Харьковщине и дойти до областного центра.
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Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось оговорився, що начебто зєопа веде війну з кацапами по договорняку. Тому, всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на режисування подій на фронті по плану за досягнутим договорняком з кацапами не на користь України, видаються цілком логічними.
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