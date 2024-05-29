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Синегубов о ситуации на Харьковщине: Враг пытается продвинуться вглубь нашей территории, но успехов не имеет. ВИДЕО

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, на Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои.

Руководитель ОВА отметил, что на Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.

"Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении", - рассказал глава ОВА.

Ранее Синегубов заявил, что российские захватчики планировали за два дня захватить город Волчанск на Харьковщине и дойти до областного центра.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4120) Синегубов Олег (560)


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Вот слова НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА. Главное что вовремя "построил" ПОТУЖНЫЙ укрепрайон. Теперь осталось выяснить, КОГО Синегубов и ОП считают врагом.
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29.05.2024 19:33 Ответить
Чого ж ти 10 травня не казав - ворог готується напасти з півночі на Харків - ми иого гідно зустрінем
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29.05.2024 19:34 Ответить
Почему вы не интересуетесь, кто враг для них ( влады, чиновников и т.п) ? Сначала нужно це выяснить ,а потом всё станет свои логические места
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29.05.2024 19:46 Ответить
Сінєгубов спокійно собі дає інтерв"ю. Тобто у ЗЕлупи досі жодних питань до його ставленика Сінєгубова, який відмивав сотні мільйонів на будівництві укріплень під Харковом через фірми-прокладкі. Про цей факт вже навіть є журналіські розслідування. Ну звісно, для ЗЕлупи у всьому винен "Захід" та "весь світ", а Олєжка Сінєгубов ні в чьом нє вінават, бо схоже справно ділиться з Вованом просрочєним, тому в нього індульгенція... Якщо мародериш Україну, але вчасно ділишся із ЗЕ-єрмачньой, то тобі нічого не загрожує... Кому війна, а кому "канєц епохі бєднасті"...
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29.05.2024 19:43 Ответить
Коли рашка в 2022р перлась на наш Київ, то чотири дні була черга на отримання зброї. Ніхто не скаржився ні на вік ні на здоровья. А що ж харківяни--ждуть "своїх братів"?
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29.05.2024 20:04 Ответить
Як встановило Слідство інфо, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось оговорився, що начебто зєопа веде війну з кацапами по договорняку. Тому, всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на режисування подій на фронті по плану за досягнутим договорняком з кацапами не на користь України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
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29.05.2024 20:18 Ответить
Я так і не зрозумів. Це Сінєгубов, чи Зєлєногубов, чи Вафлігубов? Якесь по модному зеленому болоту небрите чипірадло.
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29.05.2024 22:30 Ответить
 
 