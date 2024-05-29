УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4633 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 824 8

Синєгубов про ситуацію на Харківщині: Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. ВIДЕО

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, на Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.

Керівниик ОВА зазначив, що на Куп‘янському напрямоку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", - розповів очільник ОВА.

Раніше Синєгубов заявив, що російські загарбники планували за два дні захопити місто Вовчанськ на Харківщині та дійти до обласного центру.

Читайте: Унаслідок російського удару КАБом по Руській Лозовій поранено чоловіка

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3880) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот слова НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА. Главное что вовремя "построил" ПОТУЖНЫЙ укрепрайон. Теперь осталось выяснить, КОГО Синегубов и ОП считают врагом.
показати весь коментар
29.05.2024 19:33 Відповісти
Чого ж ти 10 травня не казав - ворог готується напасти з півночі на Харків - ми иого гідно зустрінем
показати весь коментар
29.05.2024 19:34 Відповісти
Почему вы не интересуетесь, кто враг для них ( влады, чиновников и т.п) ? Сначала нужно це выяснить ,а потом всё станет свои логические места
показати весь коментар
29.05.2024 19:46 Відповісти
Сінєгубов спокійно собі дає інтерв"ю. Тобто у ЗЕлупи досі жодних питань до його ставленика Сінєгубова, який відмивав сотні мільйонів на будівництві укріплень під Харковом через фірми-прокладкі. Про цей факт вже навіть є журналіські розслідування. Ну звісно, для ЗЕлупи у всьому винен "Захід" та "весь світ", а Олєжка Сінєгубов ні в чьом нє вінават, бо схоже справно ділиться з Вованом просрочєним, тому в нього індульгенція... Якщо мародериш Україну, але вчасно ділишся із ЗЕ-єрмачньой, то тобі нічого не загрожує... Кому війна, а кому "канєц епохі бєднасті"...
показати весь коментар
29.05.2024 19:43 Відповісти
Коли рашка в 2022р перлась на наш Київ, то чотири дні була черга на отримання зброї. Ніхто не скаржився ні на вік ні на здоровья. А що ж харківяни--ждуть "своїх братів"?
показати весь коментар
29.05.2024 20:04 Відповісти
Як встановило Слідство інфо, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось оговорився, що начебто зєопа веде війну з кацапами по договорняку. Тому, всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на режисування подій на фронті по плану за досягнутим договорняком з кацапами не на користь України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
показати весь коментар
29.05.2024 20:18 Відповісти
Я так і не зрозумів. Це Сінєгубов, чи Зєлєногубов, чи Вафлігубов? Якесь по модному зеленому болоту небрите чипірадло.
показати весь коментар
29.05.2024 22:30 Відповісти
 
 