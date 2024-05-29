Синєгубов про ситуацію на Харківщині: Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. ВIДЕО

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, на Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.

Керівниик ОВА зазначив, що на Куп‘янському напрямоку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", - розповів очільник ОВА.

Раніше Синєгубов заявив, що російські загарбники планували за два дні захопити місто Вовчанськ на Харківщині та дійти до обласного центру.

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