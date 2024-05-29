Вследствие российского удара КАБом по Русской Лозовой ранен мужчина

Оккупанты обстреляли поселок Русская Лозовая на Харьковщине, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 29 мая в 16:20 военные РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района.

В результате удара получил ранения 82-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Кроме того, в результате обстрела повреждены домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

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Ранее сообщалось, что армия РФ обстреливает Волчанск из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Солнцепек" термобарическими боеприпасами, а также атакует город управляемыми авиабомбами.