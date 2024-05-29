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обстрел (25772) Харьковщина (5576) Волчанск (329)

Оккупанты бьют по Волчанску термобарическими боеприпасами, - ОСГВ "Хортица"

Вовчанськ

Российская армия обстреливает Волчанск из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Солнцепек" термобарическими боеприпасами. А также атакует город управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы достичь успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС2 "Солнцепек". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", - рассказал спикер.

По словам Волошина, россияне пытаются поддерживать наступление силами мотострелковых подразделений, принадлежащих к 44-му армейскому корпусу, однако Силы обороны активно уничтожают все подобные группировки.

Военный рассказал об отличиях тактики россиян на разных направлениях фронта. По его словам, преимущественно оккупанты пытаются прорваться штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, баги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", - отметил Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На подступах к Часовому Яру продолжаются интенсивные бои, Силы обороны контратакуют в районах Волчанска и Старицы на Харьковщине, - Нацгвардия

Напомним, на днях стало известно, что из Волчанска прекращена эвакуация. Как рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, в городе осталось около 100 жителей, но подъезжать к городу крайне опасно.
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Топ комментарии
+8
кляті американці і споруди на всіх напрямкаx недокопали і не замінували і вічно недодають - ну тварі ж...
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"дід - винь нарешті з під матрацу i спали партбілет" - в Дії!
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29.05.2024 06:51
+7
Чому цей жах не транслює телезомбіфет по усіх телеканалах світу?
Про ту збочену Газу знає навіть пінгвін: кожний камінець знімають і накручують ООН на співчуття, а наші zeлені мільярдери?
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29.05.2024 07:29
+5
Шведы разрешили использовать свое оружие по ОРдетак что эти долбанные солцепеки можно смело доставать "Арчерами."
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29.05.2024 06:48
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А цими пьоками ху#оками теж з кацапстана обстрілюють?
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29.05.2024 06:34 Ответить
Теоретично, можуть
===========
Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1А, 15 000 для ТБС-М3) м (с)
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29.05.2024 06:44 Ответить
Шведы разрешили использовать свое оружие по ОРдетак что эти долбанные солцепеки можно смело доставать "Арчерами."
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29.05.2024 06:48 Ответить
кляті американці і споруди на всіх напрямкаx недокопали і не замінували і вічно недодають - ну тварі ж...
нова функція-акція
"дід - винь нарешті з під матрацу i спали партбілет" - в Дії!
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29.05.2024 06:51 Ответить
Вовчанськ знаходиться меньш ніж 10км від кордону.Достатньо навіть "граду".Будь ласка згадайте 2014-15 роки.Рейд укр.арміі вдовж кордону з ростовськойй обл.І ростріл її з теріторіі рашки.Відповісти ми не могли тому,що ця війна з рашею на той час подавалась,як війна з "сепаратистами" вдало проштовхнута рашапропагандой і типу "украінськими" алігархичними каналами і пресою.Зараз сітуація майже така,таки замість "сепаратизму" навязується світу "3мірова,ядерна війна".
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29.05.2024 07:05 Ответить
Чому цей жах не транслює телезомбіфет по усіх телеканалах світу?
Про ту збочену Газу знає навіть пінгвін: кожний камінець знімають і накручують ООН на співчуття, а наші zeлені мільярдери?
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29.05.2024 07:29 Ответить
А яким чином телезомбіфет може заставити це транслювати інші канали світу ? Хакнути їх ? Інші канали могли б самі транслювати ці жахи з телезомбіфету чи інтернету-відео та фото повно. Але чомусь не дуже хочуть. Там місцевим жителям не до тривог та фільмів жахів з України-там по телекам дивляться євробачення, футбол, олімпіади, мелодрами, різні там діскавері.
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29.05.2024 08:03 Ответить
Уничтожают город мерзавцы московитские.
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29.05.2024 08:43 Ответить
А где наше термобарическое оружие? И почему ООН и весь мир не визжит как рашисты уничтожают с корнем наши города запрещенными видами вооружения? Зато сколько визга было когда Израиль точечными ударами бомбил террористов ХАМАСа в Газе.
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29.05.2024 10:12 Ответить
В результате "точечных ударов" Израиля по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ, OHCA), к 175-му дню войны погибли по меньшей мере 32 623 человека и более 75 092 были ранены.

Согласно докладу ООН, опубликованному 1 марта, израильские войска убили в Газе около 9 тысяч женщин. В докладе отмечается, что цифра, скорее всего, занижена, так как многие жертвы, как предполагается, могут оставаться под завалами.

По данным Детского фонда ООН (UNICEF), с начала войны в Газе погибло более 13 тысяч детей.

Естественно, они первые начали да и вообще это жены террористов и будущие террористы. Поэтому между кацапией и израилем нет ничего общего как и между недавним обстрелом Эпицентра и лагерем беженцев в Газе.
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29.05.2024 15:21 Ответить
Не распространяйте бред который печатают рашисты. ООН берет сведения не из независимых источников а из сведений которые им дает ХАМАС и рашисты. То же самое ООН расказывает что в Украине погибло всего около 500 детей при том что рашисты сровняли с землей десятки украинских городов сверхтяжелыми авиабомбами в том числе термобарическими. Так что давайте перестанете давать инфу ссылаясь на шарашкину контору типо ООН которая является филиалом кремлевского режима.
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29.05.2024 15:29 Ответить
"...Судя по спутниковым снимкам, которые были сделаны по заказу Би-би-си, за время войны в секторе Газа, возможно, было повреждено около 98 тыс. зданий....". Скорее всего здания были пустые конечно же.
ББС хуже Скабеевой, да и снимки, на которые они ссылаются, фотошоп скорей всего. А Международный уголовный суд рассмотрит вопрос выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля потому что там все антисемиты.
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29.05.2024 15:45 Ответить
И статья вообще про уничтожение Волчанска, а не про то, как белые и пушистые евреи точечными ударами отбиваются от ХАМАСА. Предлагаю на этом закончить и остаться каждый при своем мнении. Пересобирать свой мирок заново сложная задача, поэтому лучше оставаться в уютном ложе былых представлений.
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29.05.2024 15:53 Ответить
 
 