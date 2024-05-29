Оккупанты бьют по Волчанску термобарическими боеприпасами, - ОСГВ "Хортица"

Российская армия обстреливает Волчанск из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Солнцепек" термобарическими боеприпасами. А также атакует город управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы достичь успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС2 "Солнцепек". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", - рассказал спикер.

По словам Волошина, россияне пытаются поддерживать наступление силами мотострелковых подразделений, принадлежащих к 44-му армейскому корпусу, однако Силы обороны активно уничтожают все подобные группировки.

Военный рассказал об отличиях тактики россиян на разных направлениях фронта. По его словам, преимущественно оккупанты пытаются прорваться штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, баги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", - отметил Волошин.

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Напомним, на днях стало известно, что из Волчанска прекращена эвакуация. Как рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, в городе осталось около 100 жителей, но подъезжать к городу крайне опасно.