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Новини Війна
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Евакуацію з Вовчанська тимчасово призупинили, під’їжджати до міста небезпечно, - голова МВА Гамбарашвілі

Евакуацію з Вовчанська призупинили – Гамбарашвілі

Евакуацію у Вовчанську, що на Харківщині, тимчасово призупинили, оскільки наразі під’їжджати до міста небезпечно. Зараз у місті працюють лише військові.

Про це "Суспільному Харків" розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гамбарашвілі зазначив, що в охопленому боями Вовчанську залишилося близько 100 жителів. За його словами, це переважно люди похилого віку.

Посадовець зауважив, що наразі евакуація з міста призупинена через небезпеку. За його словами, зараз у Вовчанську не лише небезпечно пересуватися, але й навіть під'їжджати до міста.

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"Зараз там працюють тільки військові. Евакуацію ми тимчасово призупинили по самому місту. Ми максимально інформуємо тих, хто лишився, щоб вони мали можливість вийти на підступи до міста, щоб ми мали змогу їх евакуювати. Це переважно люди похилого віку і переважно на тих територіях, де ведуться бойові дії", - сказав Гамбарашвілі.

Він додав, що військові ЗСУ допомогають мешканцям Вовчанськи вибратися з міста. Далі їх підбирають волонтери або представники Нацполіції і відвозять у безпечні місця.

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Нагадаємо, раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські загарбники під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям Вовчанська.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2309) Вовчанськ (414)


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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JZXcR4RFksakUUZULeL2yn2f64xbzBVKf4fxpXPUx5TukPR1n335W7CtZGuyKZM6l&id=61558778381497&__cft__[0]=AZVBkmXQFRcoc4F1nZnQdEwD7o9p-PEujTaS04Aj_1jWcmD_iJiYGX-7mJlk4a3K-oQDWEbL4zYloOu-dxICCKFE-woBNJRJzRtV-PYa26OGVfbEtlh2INbEsHpBQ5fJ-1N1GuI0aIMTlubVojaLgweS&__tn__=%2CO%2CP-R]-R 3 год ·

Із Харкова цікаві новини:

"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".

Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.

Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.

Збіг?
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24.05.2024 22:28
+19
Це про таку стабілізацію у Вовчанську гундосить Оплескозалежний?
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24.05.2024 22:41
+12
проїбали
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24.05.2024 22:10
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проїбали
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24.05.2024 22:10 Відповісти
Як завжди
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24.05.2024 22:17 Відповісти
что именно?
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25.05.2024 09:14 Відповісти
тролінг зараз недоречний
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25.05.2024 15:19 Відповісти
дайте плиз ответ на вопрос - что именно в данном случае про"бали?
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27.05.2024 08:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZVBkmXQFRcoc4F1nZnQdEwD7o9p-PEujTaS04Aj_1jWcmD_iJiYGX-7mJlk4a3K-oQDWEbL4zYloOu-dxICCKFE-woBNJRJzRtV-PYa26OGVfbEtlh2INbEsHpBQ5fJ-1N1GuI0aIMTlubVojaLgweS&__tn__=-UC%2CP-R]-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JZXcR4RFksakUUZULeL2yn2f64xbzBVKf4fxpXPUx5TukPR1n335W7CtZGuyKZM6l&id=61558778381497&__cft__[0]=AZVBkmXQFRcoc4F1nZnQdEwD7o9p-PEujTaS04Aj_1jWcmD_iJiYGX-7mJlk4a3K-oQDWEbL4zYloOu-dxICCKFE-woBNJRJzRtV-PYa26OGVfbEtlh2INbEsHpBQ5fJ-1N1GuI0aIMTlubVojaLgweS&__tn__=%2CO%2CP-R]-R 3 год ·

Із Харкова цікаві новини:

"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".

Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.

Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.

Збіг?
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24.05.2024 22:28 Відповісти
Ні, не збіг.
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24.05.2024 22:33 Відповісти
Він ворог, який ненавидить українців
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24.05.2024 22:50 Відповісти
може туди перенести АПу?
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24.05.2024 23:17 Відповісти
Просто совпадение.. не накручуйте себе
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25.05.2024 11:16 Відповісти
Це про таку стабілізацію у Вовчанську гундосить Оплескозалежний?
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24.05.2024 22:41 Відповісти
Я щось слабо уявляю собі якого небудь пересічного "Василя Стеценка" головою хоч би райадміністрації десь у Грузії до прикладу. Зате Україна - країна можливостей для всіх охочих.
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24.05.2024 23:20 Відповісти
Тобто?
Обстріли унеможливлювали побудову оборонних рубежів, але не завадили побудові дороги до Вовчанська, а тепер, через те, що оборонних рубежів не було і ворог просунувся на стільки, що обстілює населений пункт, то, навіть по побудованій дорозі, не можлива евакуація? Я правильно зрозумів?

А тепер питання: на скільки зросли статки тих, хто за це відповідав, якщо було виділено десятки міліардів гривень, і хто за це буде нести відповідальність?
Питання риторичне, бо вже звинуватили військових....
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24.05.2024 23:22 Відповісти
Бубочка же сказал "боевой контроль!"
Х.З. что это, но звучит внушительно!
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25.05.2024 01:06 Відповісти
Это значит - контролеры в интернете осуществляют "боевой контроль на боевых диванах", правда контролируют рейтинги а не позиции!
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25.05.2024 07:24 Відповісти
Эти 100 жителей настоящие романтики
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24.05.2024 23:28 Відповісти
Цікавий факт , А В Грузії є посадовці у поліції з Україньскими прізвещами . Тоб то Петренко , Коваль , то що . Чисто гіпотетіческі , чи цей феномін тільки в Україні .
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24.05.2024 23:36 Відповісти
на рф є)
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24.05.2024 23:48 Відповісти
а в израиле тоже вся верхушка из украинцев?
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25.05.2024 06:05 Відповісти
Абсолютно вся верхушка украинская, на самом верху Зетаньяху.
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25.05.2024 13:35 Відповісти
оба сапога пара що один, що другий про...спав напад ворога. хоча і там розвідка доповідала.
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25.05.2024 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GQ8Juf4d2ds Безугла та Стерненко проти генерала Содоля: новинка від Банкової?
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25.05.2024 00:20 Відповісти
Мотайте на ус, браты!
Недай Боже к Харькову рыпнутся, вещи в дорогу должны быть наготове! Жизнь дороже чем садочок/огородик/квартируська/дача тощо...
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25.05.2024 01:04 Відповісти
Не ободряю и не одобряю мат , но.....
Девиз нышешней кагала 95 недовласти "πроеπали"™
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25.05.2024 01:09 Відповісти
Как всегда, бросили людей на шашлыки. И как к такой б-ской власти можно относится?
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25.05.2024 11:33 Відповісти
Нормальні люди виїхали, а ждуни хай сидять
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25.05.2024 18:16 Відповісти
Буде очередна ,,фортеця" Вовчанськ, чи здадуть?
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25.05.2024 19:41 Відповісти
Так рапортуют же, что остановили наступление русни в харьковском направлении? И даже назад потеснили
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25.05.2024 22:10 Відповісти
 
 