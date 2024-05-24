Евакуацію з Вовчанська тимчасово призупинили, під’їжджати до міста небезпечно, - голова МВА Гамбарашвілі
Евакуацію у Вовчанську, що на Харківщині, тимчасово призупинили, оскільки наразі під’їжджати до міста небезпечно. Зараз у місті працюють лише військові.
Про це "Суспільному Харків" розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гамбарашвілі зазначив, що в охопленому боями Вовчанську залишилося близько 100 жителів. За його словами, це переважно люди похилого віку.
Посадовець зауважив, що наразі евакуація з міста призупинена через небезпеку. За його словами, зараз у Вовчанську не лише небезпечно пересуватися, але й навіть під'їжджати до міста.
"Зараз там працюють тільки військові. Евакуацію ми тимчасово призупинили по самому місту. Ми максимально інформуємо тих, хто лишився, щоб вони мали можливість вийти на підступи до міста, щоб ми мали змогу їх евакуювати. Це переважно люди похилого віку і переважно на тих територіях, де ведуться бойові дії", - сказав Гамбарашвілі.
Він додав, що військові ЗСУ допомогають мешканцям Вовчанськи вибратися з міста. Далі їх підбирають волонтери або представники Нацполіції і відвозять у безпечні місця.
Нагадаємо, раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські загарбники під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям Вовчанська.
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Із Харкова цікаві новини:
"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".
Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.
Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.
Збіг?
Обстріли унеможливлювали побудову оборонних рубежів, але не завадили побудові дороги до Вовчанська, а тепер, через те, що оборонних рубежів не було і ворог просунувся на стільки, що обстілює населений пункт, то, навіть по побудованій дорозі, не можлива евакуація? Я правильно зрозумів?
А тепер питання: на скільки зросли статки тих, хто за це відповідав, якщо було виділено десятки міліардів гривень, і хто за це буде нести відповідальність?
Питання риторичне, бо вже звинуватили військових....
Х.З. что это, но звучит внушительно!
Недай Боже к Харькову рыпнутся, вещи в дорогу должны быть наготове! Жизнь дороже чем садочок/огородик/квартируська/дача тощо...
Девиз нышешней
кагала 95недовласти "πроеπали"™