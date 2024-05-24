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Новости Война
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Эвакуацию из Волчанска временно приостановили, подъезжать к городу опасно, - глава ГВА Гамбарашвили

Евакуацію з Вовчанська призупинили – Гамбарашвілі

Эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. Сейчас в городе работают только военные.

Об этом "Суспільному Харків" рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Гамбарашвили отметил, что в охваченном боями Волчанске осталось около 100 жителей. По его словам, это преимущественно пожилые люди.

Чиновник отметил, что сейчас эвакуация из города приостановлена из-за опасности. По его словам, сейчас в Волчанске не только опасно передвигаться, но и даже подъезжать к городу.

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"Сейчас там работают только военные. Эвакуацию мы временно приостановили по самому городу. Мы максимально информируем тех, кто остался, чтобы они имели возможность выйти на подступы к городу, чтобы мы имели возможность их эвакуировать. Это в основном пожилые люди и преимущественно на тех территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Гамбарашвили.

Он добавил, что военные ВСУ помогают жителям Волчанска выбраться из города. Далее их подбирают волонтеры или представители Нацполиции и отвозят в безопасные места.

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Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские захватчики под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям Волчанска.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2069) Волчанск (386)


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Із Харкова цікаві новини:

"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".

Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.

Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.

Збіг?
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24.05.2024 22:28
+19
Це про таку стабілізацію у Вовчанську гундосить Оплескозалежний?
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24.05.2024 22:41
+12
проїбали
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24.05.2024 22:10
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Правила форума Совет форумчан
проїбали
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24.05.2024 22:10 Ответить
Як завжди
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24.05.2024 22:17 Ответить
что именно?
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25.05.2024 09:14 Ответить
тролінг зараз недоречний
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25.05.2024 15:19 Ответить
дайте плиз ответ на вопрос - что именно в данном случае про"бали?
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27.05.2024 08:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZVBkmXQFRcoc4F1nZnQdEwD7o9p-PEujTaS04Aj_1jWcmD_iJiYGX-7mJlk4a3K-oQDWEbL4zYloOu-dxICCKFE-woBNJRJzRtV-PYa26OGVfbEtlh2INbEsHpBQ5fJ-1N1GuI0aIMTlubVojaLgweS&__tn__=-UC%2CP-R]-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JZXcR4RFksakUUZULeL2yn2f64xbzBVKf4fxpXPUx5TukPR1n335W7CtZGuyKZM6l&id=61558778381497&__cft__[0]=AZVBkmXQFRcoc4F1nZnQdEwD7o9p-PEujTaS04Aj_1jWcmD_iJiYGX-7mJlk4a3K-oQDWEbL4zYloOu-dxICCKFE-woBNJRJzRtV-PYa26OGVfbEtlh2INbEsHpBQ5fJ-1N1GuI0aIMTlubVojaLgweS&__tn__=%2CO%2CP-R]-R 3 год ·

Із Харкова цікаві новини:

"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".

Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.

Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.

Збіг?
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24.05.2024 22:28 Ответить
Ні, не збіг.
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24.05.2024 22:33 Ответить
Він ворог, який ненавидить українців
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24.05.2024 22:50 Ответить
може туди перенести АПу?
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24.05.2024 23:17 Ответить
Просто совпадение.. не накручуйте себе
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25.05.2024 11:16 Ответить
Це про таку стабілізацію у Вовчанську гундосить Оплескозалежний?
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24.05.2024 22:41 Ответить
Я щось слабо уявляю собі якого небудь пересічного "Василя Стеценка" головою хоч би райадміністрації десь у Грузії до прикладу. Зате Україна - країна можливостей для всіх охочих.
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24.05.2024 23:20 Ответить
Тобто?
Обстріли унеможливлювали побудову оборонних рубежів, але не завадили побудові дороги до Вовчанська, а тепер, через те, що оборонних рубежів не було і ворог просунувся на стільки, що обстілює населений пункт, то, навіть по побудованій дорозі, не можлива евакуація? Я правильно зрозумів?

А тепер питання: на скільки зросли статки тих, хто за це відповідав, якщо було виділено десятки міліардів гривень, і хто за це буде нести відповідальність?
Питання риторичне, бо вже звинуватили військових....
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24.05.2024 23:22 Ответить
Бубочка же сказал "боевой контроль!"
Х.З. что это, но звучит внушительно!
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25.05.2024 01:06 Ответить
Это значит - контролеры в интернете осуществляют "боевой контроль на боевых диванах", правда контролируют рейтинги а не позиции!
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25.05.2024 07:24 Ответить
Эти 100 жителей настоящие романтики
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24.05.2024 23:28 Ответить
Цікавий факт , А В Грузії є посадовці у поліції з Україньскими прізвещами . Тоб то Петренко , Коваль , то що . Чисто гіпотетіческі , чи цей феномін тільки в Україні .
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24.05.2024 23:36 Ответить
на рф є)
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24.05.2024 23:48 Ответить
а в израиле тоже вся верхушка из украинцев?
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25.05.2024 06:05 Ответить
Абсолютно вся верхушка украинская, на самом верху Зетаньяху.
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25.05.2024 13:35 Ответить
оба сапога пара що один, що другий про...спав напад ворога. хоча і там розвідка доповідала.
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25.05.2024 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GQ8Juf4d2ds Безугла та Стерненко проти генерала Содоля: новинка від Банкової?
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25.05.2024 00:20 Ответить
Мотайте на ус, браты!
Недай Боже к Харькову рыпнутся, вещи в дорогу должны быть наготове! Жизнь дороже чем садочок/огородик/квартируська/дача тощо...
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25.05.2024 01:04 Ответить
Не ободряю и не одобряю мат , но.....
Девиз нышешней кагала 95 недовласти "πроеπали"™
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25.05.2024 01:09 Ответить
Как всегда, бросили людей на шашлыки. И как к такой б-ской власти можно относится?
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25.05.2024 11:33 Ответить
Нормальні люди виїхали, а ждуни хай сидять
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25.05.2024 18:16 Ответить
Буде очередна ,,фортеця" Вовчанськ, чи здадуть?
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25.05.2024 19:41 Ответить
Так рапортуют же, что остановили наступление русни в харьковском направлении? И даже назад потеснили
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25.05.2024 22:10 Ответить
 
 