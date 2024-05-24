Эвакуацию из Волчанска временно приостановили, подъезжать к городу опасно, - глава ГВА Гамбарашвили
Эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. Сейчас в городе работают только военные.
Об этом "Суспільному Харків" рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.
Гамбарашвили отметил, что в охваченном боями Волчанске осталось около 100 жителей. По его словам, это преимущественно пожилые люди.
Чиновник отметил, что сейчас эвакуация из города приостановлена из-за опасности. По его словам, сейчас в Волчанске не только опасно передвигаться, но и даже подъезжать к городу.
"Сейчас там работают только военные. Эвакуацию мы временно приостановили по самому городу. Мы максимально информируем тех, кто остался, чтобы они имели возможность выйти на подступы к городу, чтобы мы имели возможность их эвакуировать. Это в основном пожилые люди и преимущественно на тех территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Гамбарашвили.
Он добавил, что военные ВСУ помогают жителям Волчанска выбраться из города. Далее их подбирают волонтеры или представители Нацполиции и отвозят в безопасные места.
Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские захватчики под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям Волчанска.
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Із Харкова цікаві новини:
"У нас сьогодні знов був ЗЕлений --іdr. І, о чудо, знов без прильотів пів дня, АЛЕ (!!!), як тільки це г--__івно поїхало і... оба - вибухи почались".
Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни.
Проте після стендапів, ці міста здавали ворогу.
Збіг?
Обстріли унеможливлювали побудову оборонних рубежів, але не завадили побудові дороги до Вовчанська, а тепер, через те, що оборонних рубежів не було і ворог просунувся на стільки, що обстілює населений пункт, то, навіть по побудованій дорозі, не можлива евакуація? Я правильно зрозумів?
А тепер питання: на скільки зросли статки тих, хто за це відповідав, якщо було виділено десятки міліардів гривень, і хто за це буде нести відповідальність?
Питання риторичне, бо вже звинуватили військових....
Х.З. что это, но звучит внушительно!
Недай Боже к Харькову рыпнутся, вещи в дорогу должны быть наготове! Жизнь дороже чем садочок/огородик/квартируська/дача тощо...
Девиз нышешней
кагала 95недовласти "πроеπали"™