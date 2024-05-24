Эвакуацию из Волчанска временно приостановили, подъезжать к городу опасно, - глава ГВА Гамбарашвили

Эвакуацию в Волчанске, что на Харьковщине, временно приостановили, поскольку сейчас подъезжать к городу опасно. Сейчас в городе работают только военные.

Об этом "Суспільному Харків" рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Гамбарашвили отметил, что в охваченном боями Волчанске осталось около 100 жителей. По его словам, это преимущественно пожилые люди.

Чиновник отметил, что сейчас эвакуация из города приостановлена из-за опасности. По его словам, сейчас в Волчанске не только опасно передвигаться, но и даже подъезжать к городу.

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"Сейчас там работают только военные. Эвакуацию мы временно приостановили по самому городу. Мы максимально информируем тех, кто остался, чтобы они имели возможность выйти на подступы к городу, чтобы мы имели возможность их эвакуировать. Это в основном пожилые люди и преимущественно на тех территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Гамбарашвили.

Он добавил, что военные ВСУ помогают жителям Волчанска выбраться из города. Далее их подбирают волонтеры или представители Нацполиции и отвозят в безопасные места.

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Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские захватчики под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям Волчанска.