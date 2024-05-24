Оккупанты сбросили на Волчанск 8 управляемых авиабомб в течение дня, - Генштаб ВСУ

С начала суток количество боевых столкновений на фронте российско-украинской войны возросло до 77.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.

Удары по врагу

Украинские войска принимают меры для удержания позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага. Наша авиация в течение дня поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили дистанционное минирование одного района.

Боевые действий на Харьковщине

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовые действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая Силами обороны. Российская армия сегодня развязала в отношении этого населенного пункта воздушный террор: по городу прилетело уже восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодезя, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 18 с начала дня.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении в настоящее время происходит один бой. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений. Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе - 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике - шесть единиц. Уничтожен один автомобиль оккупантов, поражены - пушка, наземная станция управления дронами, два автомобиля и одна единица спецтехники.

На Покровском направлении сейчас произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется нашими воинами.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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