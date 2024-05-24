РФ бросила на взятие Волчанска подразделения "Африканского корпуса", - британская разведка
В течение последней недели, во время наступления на Волчанск в Харьковской области, Россия развернула подразделения подконтрольного Министерству обороны РФ "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и отрядами "Шторм Z".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Как отмечается, "Африканский корпус" МО РФ, созданный в декабре 2023 года, насчитывает более 2 000 солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в ЧВК "Вагнер".
По данным британской разведки, подразделения "Африканского корпуса", вероятнее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.
"Минобороны РФ почти наверняка перебросило подразделения "Африканского корпуса" к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению.
Вполне вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее направленными в Африку", - говорится в сводке.
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У французів і американців немає бажання скористатись нагодою?
"Скільки разів тобі казати, синку, - тримайся подалі від кацапів!". )))
А деж ділися оті, майже пів мільйона орків, з 2022 року??
Чорнозему України, байдуже, звідки добриво везуть, прутін ізшоблою!
"В тєрєму красавіца живьот, с СВО мільонка дома ждьот,
Афріканка-афріканочка моя, - от мільонка нє осталось ніх...я".