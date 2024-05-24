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РФ бросила на взятие Волчанска подразделения "Африканского корпуса", - британская разведка

Африканський корпус відправляють під Вовчанськ

В течение последней недели, во время наступления на Волчанск в Харьковской области, Россия развернула подразделения подконтрольного Министерству обороны РФ "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и отрядами "Шторм Z".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается, "Африканский корпус" МО РФ, созданный в декабре 2023 года, насчитывает более 2 000 солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в ЧВК "Вагнер".

По данным британской разведки, подразделения "Африканского корпуса", вероятнее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранения в Донецкой области: "Три дрона, форест". ВИДЕО

"Минобороны РФ почти наверняка перебросило подразделения "Африканского корпуса" к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению.

Вполне вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее направленными в Африку", - говорится в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия привлекает африканских наемников к боевым действиям на Харьковщине, - движение "Атеш"

Автор: 

армия РФ (19154) Великобритания (4946) внешняя разведка (375) наемники рф (2079) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+13
Мавпи - то страшна сила...
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24.05.2024 15:51
+9
Але навіть мавпи розумніші за кацапів.
"Скільки разів тобі казати, синку, - тримайся подалі від кацапів!". )))

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24.05.2024 17:10
+8
росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки
У французів і американців немає бажання скористатись нагодою?
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24.05.2024 15:50
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росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки
У французів і американців немає бажання скористатись нагодою?
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24.05.2024 15:50 Ответить
Мавпи - то страшна сила...
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24.05.2024 15:51 Ответить
Зате ми їх Хлібом годуємо!...
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24.05.2024 16:55 Ответить
Але навіть мавпи розумніші за кацапів.
"Скільки разів тобі казати, синку, - тримайся подалі від кацапів!". )))

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24.05.2024 17:10 Ответить
Гляди, кацапських матюків дитину навчить.
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24.05.2024 17:11 Ответить
кинула на м'ясний штурм, синів республіки чад?
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24.05.2024 15:53 Ответить
Мішєбратіяв з Африки, орки кинули завоювати Україну ???
А деж ділися оті, майже пів мільйона орків, з 2022 року??
Чорнозему України, байдуже, звідки добриво везуть, прутін ізшоблою!
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24.05.2024 15:59 Ответить
"Рукі сложіл на жівот, трєтій дєнь нє єст і нє пьйот,мьортвий нєгр лєжіт і хіп-хоп танцевать нє ідьот..."
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24.05.2024 16:00 Ответить
Ні, ну слони навряд чи відстрілюються....
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24.05.2024 16:02 Ответить
.."в мире животных" по-руzzки
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24.05.2024 16:03 Ответить
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24.05.2024 16:05 Ответить
З вагнерівців такі ж вояки як і з кадирівців, один піар гучніший за правду.
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24.05.2024 16:05 Ответить
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24.05.2024 16:18 Ответить
Це папуаси, а не африканці. Папуаси носять сушені стручки на пісюнах. Мода така. )))

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24.05.2024 17:01 Ответить
Так ось для чого ція гламурная тварь Буданов гоняла своїх підлеглих в Африку.Не допомогати позбавитись "вагнерівців",а набирали нових для рашки.
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24.05.2024 16:24 Ответить
Таких как ты мразина расстреливать на месте
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24.05.2024 18:50 Ответить
ну то по волчанску
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24.05.2024 16:43 Ответить
Тепер треба буде тримати у секреті розташування складів з бананами!!!
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24.05.2024 16:46 Ответить
"Африканський корпус".

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24.05.2024 16:50 Ответить
Лумумби, вам зетздець!
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24.05.2024 17:04 Ответить
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24.05.2024 17:07 Ответить
Новия руцкія частушкі:

"В тєрєму красавіца живьот, с СВО мільонка дома ждьот,
Афріканка-афріканочка моя, - от мільонка нє осталось ніх...я".

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24.05.2024 17:26 Ответить
Кацап і негр, то є брати на вік! Обоє - дикуни, котрі не вміють нічого, окрім як вбивати і ґвалтувати, а всі блага, що в них є, отримали від білої європейської цивілізації. Як казав сам євразіст/чмоня Дугін "сРусские, не чисто белые. Я за черных, за зелёных, за кого угодно, но не за белых". Ото ж і видно, що один варвар, тягнеться до іншого варвара, монголо-фіноугр до негроїда.
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24.05.2024 17:31 Ответить
Взагалі мають на увазі білих кацапів -вагнервців, що служили в Африці/Сирії?
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24.05.2024 17:35 Ответить
Не беріть обізян в полон!
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24.05.2024 18:03 Ответить
Если бы были прямые поставки зерна в те страны откуда наёмники---можно бы было сразу зарубить продажу. Когда то некоторые намекали что не стоит связыватся с программой ООН по части голода в Африке. Мол на прямую лучше. А так жрут наш хлеб туземцы и воюют с нами тоже.
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24.05.2024 19:38 Ответить
Наша проблема що ми вкотре ведемо сабе м'яко кажучи щоб не матюкатися пасивно там де маємо не тільки інтерес,а і вагомий важель.А саме зерно і взагалі продукти для африканського континенту.Досить вести себе як годувальниками цього континенту.Настає час інших приорітетів і впливів.Ми дуже слабкі в важелях світу бо ведемо себе занадто демократично і по доброму.Це потрібно припиняти.Ще раз всі хто не знами проти нас.І це тітко треба усвідомити і почати працювати з розумінням цього і виходити з цього.Потрібно нарешті створити окрему структуру по розшуку кацапів і їх ліквідації як злочинців.І про це треба заявити на весь світ.Не вести розмову про це а реально потрібно це зробити.Щоб кожному орку дійшло що не буде сроків давності для нього і їх родин.
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24.05.2024 20:29 Ответить
..рубероид приехал...А кто их на деревья подсаживает,я знаю
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24.05.2024 21:59 Ответить
А я говорив що режим апартеїду в ПАР це було більш чим справедливо треба було такі режими європейцям по всій Африці
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25.05.2024 15:35 Ответить
 
 