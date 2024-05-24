РФ кинула на взяття Вовчанська підрозділи "Африканського корпусу", - британська розвідка

Упродовж останнього тижня під час наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія розгорнула підрозділи підконтрольного Міністерству оборони РФ "Африканського корпусу" разом з регулярними російськими військами та загонами "Шторм Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначається, "Африканський корпус" МО РФ, створений у грудні 2023 року, налічує понад 2 000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили у ПВК "Вагнера".

За даними британської розвідки, підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

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"Міноборони РФ майже напевно перекинуло підрозділи "Африканського корпусу" до українського кордону у квітні 2024 року у рамках підготовки до цього наступу.

Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки", - йдеться у зведенні.

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