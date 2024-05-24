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РФ кинула на взяття Вовчанська підрозділи "Африканського корпусу", - британська розвідка

Африканський корпус відправляють під Вовчанськ

Упродовж останнього тижня під час наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія розгорнула підрозділи підконтрольного Міністерству оборони РФ "Африканського корпусу" разом з регулярними російськими військами та загонами "Шторм Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначається, "Африканський корпус" МО РФ, створений у грудні 2023 року, налічує понад 2 000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили у ПВК "Вагнера".

За даними британської розвідки, підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО

"Міноборони РФ майже напевно перекинуло підрозділи "Африканського корпусу" до українського кордону у квітні 2024 року у рамках підготовки до цього наступу.

Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині, - рух "Атеш"

Автор: 

армія рф (17302) Велика Британія (5568) зовнішня розвідка (465) найманці рф (2052) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+13
Мавпи - то страшна сила...
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24.05.2024 15:51
+9
Але навіть мавпи розумніші за кацапів.
"Скільки разів тобі казати, синку, - тримайся подалі від кацапів!". )))

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24.05.2024 17:10
+8
росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки
У французів і американців немає бажання скористатись нагодою?
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24.05.2024 15:50
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росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки
У французів і американців немає бажання скористатись нагодою?
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24.05.2024 15:50 Відповісти
Мавпи - то страшна сила...
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24.05.2024 15:51 Відповісти
Зате ми їх Хлібом годуємо!...
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24.05.2024 16:55 Відповісти
Але навіть мавпи розумніші за кацапів.
"Скільки разів тобі казати, синку, - тримайся подалі від кацапів!". )))

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24.05.2024 17:10 Відповісти
Гляди, кацапських матюків дитину навчить.
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24.05.2024 17:11 Відповісти
кинула на м'ясний штурм, синів республіки чад?
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24.05.2024 15:53 Відповісти
Мішєбратіяв з Африки, орки кинули завоювати Україну ???
А деж ділися оті, майже пів мільйона орків, з 2022 року??
Чорнозему України, байдуже, звідки добриво везуть, прутін ізшоблою!
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24.05.2024 15:59 Відповісти
"Рукі сложіл на жівот, трєтій дєнь нє єст і нє пьйот,мьортвий нєгр лєжіт і хіп-хоп танцевать нє ідьот..."
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24.05.2024 16:00 Відповісти
Ні, ну слони навряд чи відстрілюються....
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24.05.2024 16:02 Відповісти
.."в мире животных" по-руzzки
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24.05.2024 16:03 Відповісти
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24.05.2024 16:05 Відповісти
З вагнерівців такі ж вояки як і з кадирівців, один піар гучніший за правду.
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24.05.2024 16:05 Відповісти
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24.05.2024 16:18 Відповісти
Це папуаси, а не африканці. Папуаси носять сушені стручки на пісюнах. Мода така. )))

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24.05.2024 17:01 Відповісти
Так ось для чого ція гламурная тварь Буданов гоняла своїх підлеглих в Африку.Не допомогати позбавитись "вагнерівців",а набирали нових для рашки.
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24.05.2024 16:24 Відповісти
Таких как ты мразина расстреливать на месте
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24.05.2024 18:50 Відповісти
ну то по волчанску
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24.05.2024 16:43 Відповісти
Тепер треба буде тримати у секреті розташування складів з бананами!!!
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24.05.2024 16:46 Відповісти
"Африканський корпус".

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24.05.2024 16:50 Відповісти
Лумумби, вам зетздець!
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24.05.2024 17:04 Відповісти
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24.05.2024 17:07 Відповісти
Новия руцкія частушкі:

"В тєрєму красавіца живьот, с СВО мільонка дома ждьот,
Афріканка-афріканочка моя, - от мільонка нє осталось ніх...я".

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24.05.2024 17:26 Відповісти
Кацап і негр, то є брати на вік! Обоє - дикуни, котрі не вміють нічого, окрім як вбивати і ґвалтувати, а всі блага, що в них є, отримали від білої європейської цивілізації. Як казав сам євразіст/чмоня Дугін "сРусские, не чисто белые. Я за черных, за зелёных, за кого угодно, но не за белых". Ото ж і видно, що один варвар, тягнеться до іншого варвара, монголо-фіноугр до негроїда.
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24.05.2024 17:31 Відповісти
Взагалі мають на увазі білих кацапів -вагнервців, що служили в Африці/Сирії?
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24.05.2024 17:35 Відповісти
Не беріть обізян в полон!
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24.05.2024 18:03 Відповісти
Если бы были прямые поставки зерна в те страны откуда наёмники---можно бы было сразу зарубить продажу. Когда то некоторые намекали что не стоит связыватся с программой ООН по части голода в Африке. Мол на прямую лучше. А так жрут наш хлеб туземцы и воюют с нами тоже.
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24.05.2024 19:38 Відповісти
Наша проблема що ми вкотре ведемо сабе м'яко кажучи щоб не матюкатися пасивно там де маємо не тільки інтерес,а і вагомий важель.А саме зерно і взагалі продукти для африканського континенту.Досить вести себе як годувальниками цього континенту.Настає час інших приорітетів і впливів.Ми дуже слабкі в важелях світу бо ведемо себе занадто демократично і по доброму.Це потрібно припиняти.Ще раз всі хто не знами проти нас.І це тітко треба усвідомити і почати працювати з розумінням цього і виходити з цього.Потрібно нарешті створити окрему структуру по розшуку кацапів і їх ліквідації як злочинців.І про це треба заявити на весь світ.Не вести розмову про це а реально потрібно це зробити.Щоб кожному орку дійшло що не буде сроків давності для нього і їх родин.
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24.05.2024 20:29 Відповісти
..рубероид приехал...А кто их на деревья подсаживает,я знаю
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24.05.2024 21:59 Відповісти
А я говорив що режим апартеїду в ПАР це було більш чим справедливо треба було такі режими європейцям по всій Африці
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25.05.2024 15:35 Відповісти
 
 