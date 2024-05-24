Сегодня враг значительно активизировался на Краматорском направлении, - Генштаб ВСУ

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас 73. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении, в приграничной полосе, российские оккупанты проводили штурмовые действия от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. А общее число боев на направлении в настоящее время составляет 11.

На Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивные, но и теряет агрессор много. Всего за сегодня произошло уже 18 боев. В течение дня здесь обезврежены убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходная пушка "Гиацинт". Продолжается шесть боевых столкновений.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки.

На Северском направлении российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.

Сразу до 12 возросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении. Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Пивничному враг применил неуправляемые авиаракеты.

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На Покровском направлении происходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам. Противник сосредотачивает штурмы в частности на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали на районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении боестолкновений пять. Один из боев на левобережье Днепра продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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"Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы", - заверили в Генштабе.