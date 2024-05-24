Сьогодні ворог значно активізувався на Краматорському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз 73. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ страном на 16:00.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. А загальне число боїв на напрямку на даний час становить 11.

На Куп’янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату "Гіацинт". Триває шість бойових зіткнень.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.

На Сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.

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На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.

На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне й Костянтинівка.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку боєзіткнень п’ять. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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"Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи", - запевнили в Генштабі.