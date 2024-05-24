У Генштабі ЗСУ планують зменшити штат на 60%: частину військових відправлять у бойові частини
У процесі реформи Генерального штабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, Острянський зазначив, у лютому-березні в Генштабі проведено перевірку, за результатами якої прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.
За його словами, йдеться про розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. "Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%", - сказав Острянський.
Він також додав, що за рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного і тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дозволить здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.
"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - підкреслив Острянський.
При цьому він також поінформував, що у Генштабі триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО.
"Незважаючи на збройну агресію РФ, триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО. Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил. Структура — це не набір органів управління, військових частин, з'єднань, об'єднаних у види і роди військ, це ще й система комплектування, підготовки, логістики, забезпечення, підтримки тощо. І головне — структура окреслює потребу в озброєнні і військовій техніці", - зазначив Острянський.
Він повідомив, що на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України до 2035 року. Це дозволить сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою, сказав Острянський.
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Інтерв"ю Червінського ЦН -рік тому
Військовий-розвідник та полковник Роман Червінський розповів в інтерв'ю, як насправді Київщина була підготовлена до війни, про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку й оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі «Канатове» і чи знали про неї в СБУ
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
https://www.youtube.com/watch?v=GIkeE4FzyVY
https://www.youtube.com/channel/UChparf_xrUZ_CJGQY5g4aEg
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
ЧЕРВІНСЬКИЙ ЦН
а переводити будть пздни з дивану чи самі гастпада ахвіцери?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.
У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський
Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.
А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?
І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
Зараз Генштаб визнав, що 60% скорочення штату не вплине на ефективність його роботи. Впевнений, у цивільних держустановах ситуація не краща.
Це про яке таке посилення йде мова? Тиловими бездарними бюрократами корупціонерами папероперекладальщиками?
Насправді це виглядає не посиленням, а диверсією в ряди бойових командирів на оперативному рівні.