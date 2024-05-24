У Генштабі ЗСУ планують зменшити штат на 60%: частину військових відправлять у бойові частини

У процесі реформи Генерального штабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Острянський зазначив, у лютому-березні в Генштабі проведено перевірку, за результатами якої прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

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За його словами, йдеться про розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. "Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%", - сказав Острянський.

Він також додав, що за рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного і тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дозволить здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - підкреслив Острянський.

При цьому він також поінформував, що у Генштабі триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО.

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"Незважаючи на збройну агресію РФ, триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО. Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил. Структура — це не набір органів управління, військових частин, з'єднань, об'єднаних у види і роди військ, це ще й система комплектування, підготовки, логістики, забезпечення, підтримки тощо. І головне — структура окреслює потребу в озброєнні і військовій техніці", - зазначив Острянський.

Він повідомив, що на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України до 2035 року. Це дозволить сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою, сказав Острянський.