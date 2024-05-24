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Новини Війна
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У Генштабі ЗСУ планують зменшити штат на 60%: частину військових відправлять у бойові частини

Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський

У процесі реформи Генерального штабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Острянський зазначив, у лютому-березні в Генштабі проведено перевірку, за результатами якої прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

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За його словами, йдеться про розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. "Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%", - сказав Острянський.

Він також додав, що за рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного і тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дозволить здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - підкреслив Острянський.

При цьому він також поінформував, що у Генштабі триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО.

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"Незважаючи на збройну агресію РФ, триває робота над визначенням перспективної структури ЗСУ на період до вступу України в НАТО. Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил. Структура — це не набір органів управління, військових частин, з'єднань, об'єднаних у види і роди військ, це ще й система комплектування, підготовки, логістики, забезпечення, підтримки тощо. І  головне — структура окреслює потребу в озброєнні і військовій техніці", - зазначив Острянський.

Він повідомив, що на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України до 2035 року. Це дозволить сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою, сказав Острянський.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) скорочення (211) реформи (3206)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.

У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?

І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
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24.05.2024 17:13
+9
бур'яна безмозгла могла б цілими армійськими корпусами командувати, але лікарі поки-що не дозволяють.
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24.05.2024 17:04
+9
Це вони збираються офіцерські батальйони з генштабівських робити?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
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24.05.2024 17:12
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да неужели? а кол-во какое? толку от вашей цифры - 60 проц .... очередное очковтирательство((
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24.05.2024 16:56 Відповісти
Тих 17 генералів команди Залужного вже рядовими послали на фронт, з-за грат? ?

Інтерв"ю Червінського ЦН -рік тому

Військовий-розвідник та полковник Роман Червінський розповів в інтерв'ю, як насправді Київщина була підготовлена до війни, про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку й оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі «Канатове» і чи знали про неї в СБУ
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html
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24.05.2024 16:59 Відповісти
УЯВІТЬ ЛІГАЧОВА ДЕТЕКТОР МЕДІА НА УП ФІАЛИ У ТОЙ ЧАС КОЛИ його бізнес пресує влада ( я про DFRAGON CAPITAL гучна новина та про тиск на кишенькового до цього розсліудавача Мішу Ткача)
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
https://www.youtube.com/watch?v=GIkeE4FzyVY

https://www.youtube.com/channel/UChparf_xrUZ_CJGQY5g4aEg

Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
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24.05.2024 17:55 Відповісти
Вони ж всі недієздатні, хворі та вагітні! Вагітних на фронт??? Звірі!
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24.05.2024 17:00 Відповісти
Де там пише на фронт? Рядовими їх ніхто не зробить
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24.05.2024 23:50 Відповісти
Хоч би користь від них була!
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24.05.2024 17:00 Відповісти
З тих, що ще не розігнали, користі ніякої. ОПа і так керування військами на себе перейняла.
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24.05.2024 17:02 Відповісти
Тобто функції управління військами остаточно переходять в ОПу, планування, тим паче стратегічне - зайве, а командувати з'єднаннями, в трму числі і великими зможуть і кухарки/весільні фотографи/клоуни? 🤔 Як на мене, приклад лейтенанта Баканова і події на фронті з січня місяця доводять зворотнє.
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24.05.2024 17:00 Відповісти
бур'яна безмозгла могла б цілими армійськими корпусами командувати, але лікарі поки-що не дозволяють.
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24.05.2024 17:04 Відповісти
Нічого, он канабіс легалізували, скоро її попустить..
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24.05.2024 17:17 Відповісти
Правильно зробили щи легалізували. Я не вживаю , аде вважаю що треба як можно менше привидів для ментів щоб кришувати бариг. В Німеччині все легально і ментам навіть до думки не спадає торгувати забороненими речами.
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24.05.2024 18:05 Відповісти
До чого Ви? Я про хвору безуглу, а не про легалізацію.
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24.05.2024 18:33 Відповісти
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24.05.2024 17:42 Відповісти
Яке там управління це мабуть мова йде про паперових полковників, які їздили по частинам з мудрим виглядом і займались х...нею... про це вже не в одному відео жалілись командири бойових бригад що змушені заповняти тонни мукулатури щоб догодити тим перевіркам...
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24.05.2024 17:25 Відповісти
От власне паперових і паркетних залишать. Такі тепер вкрай потрібні
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24.05.2024 17:31 Відповісти
..."планується доукомплектувати органи оперативного і тактичного рівня.."... Тобто за 30-40км від фронту , вони вміють керувать, а воювать ні..
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24.05.2024 17:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00 https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00

ЧЕРВІНСЬКИЙ ЦН
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24.05.2024 17:04 Відповісти
тобто штат роздули до таких розмірів, що легко можна перевести поближче до фронту 60% ??? серйозно?
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24.05.2024 17:08 Відповісти
"хоча все можна перевести в електронну форму"

а переводити будть пздни з дивану чи самі гастпада ахвіцери?
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24.05.2024 17:31 Відповісти
Це вони збираються офіцерські батальйони з генштабівських робити?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
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24.05.2024 17:12 Відповісти
То всі зразу і ох....ють з того, скільки мало він знає та яка протухша у нього інформація
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24.05.2024 23:01 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.

У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?

І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
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24.05.2024 17:13 Відповісти
Чому формуються нові бригади і уже не потрібно призивати нових офіцерів і розганяти штат.... тим більше що офіцер отримує більшу платню і економічно не вигідно лишніх тримати.... наоборот треба оптимізувати штат
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24.05.2024 17:20 Відповісти
Перевод из одного штаба в другой. Оптимизация сродни перестановки кроватей в известном заведении.
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24.05.2024 17:16 Відповісти
Це що, такою кількістю д'єрмак вже неможе керувати? Чи саме 60% не піддаються ОПі? Тому їх вирішили прибрати, лишивши лише ''підкабоучників'' д'єрмака!
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24.05.2024 17:16 Відповісти
НУ вот, сначала Залужного... теперь и за остальных взялись. Что будет для зебилов таким понятием , как STOP !!!
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24.05.2024 17:17 Відповісти
А ще булоб дуже гарно передлянути чисельність ТЦК, а то я коли документи робив, то все робила одна жіночка, а куча здорових бугаїв у формі, все що робили то гигикали і вічно ходили курити і каву пити.
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24.05.2024 17:24 Відповісти
Нафіга нам Генштаб, якщо в нас є ОПа, в ОПі Машовець, і Найвідосніший, якому дали телесуфлер, та кожен день свіжий текст і ефір. Щоб не скучав.
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24.05.2024 17:36 Відповісти
продовжують знищувати командування ЗСУ
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24.05.2024 17:39 Відповісти
ще би пенсів військових мобілізували, бо пішли на пенсію в 45 а тепер не служать, бо посад їм немає підходящих.
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24.05.2024 18:00 Відповісти
Військового пенса не потрібно особливо мобілізувати,він знаходиться в запасі,або за віком, у відставці...Потребують мобілізації пенси від поліції та інших силових структур..
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25.05.2024 12:37 Відповісти
так в запасі, поки посада підходяща з'явиться, тобто може і ніколи. А щодо тих, теж не заперечую.
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25.05.2024 19:22 Відповісти
Як казав один пАтужній експерт в царині держуправління з мультика: "Шоб продати щось непотрібне, треба спочатку купити цей непотріб".
Зараз Генштаб визнав, що 60% скорочення штату не вплине на ефективність його роботи. Впевнений, у цивільних держустановах ситуація не краща.
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24.05.2024 18:25 Відповісти
Цирк на дроті!
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24.05.2024 18:46 Відповісти
Божевільна влада в воюючій країні це горе
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24.05.2024 19:42 Відповісти
Я офігів ! Я оіфгів, риб"ята ! Це ж шо получається ? Самі вже "отоварились" по повній, а іншим не дають нашкребти на хатинку в Майямі ?!!!
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24.05.2024 20:52 Відповісти
ох плять наскорочують.....оптимізатори хренові
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24.05.2024 21:56 Відповісти
У нас армія мільйон двісті тисяч людей але тільки 10% мають "бойову" військовооблікову спеціальність, може варто організувати перенавчання вже з того що маємо? Мало віриться, що потрібно 90% штату для забезпечення тих 10% що є на передку.
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24.05.2024 22:28 Відповісти
А Ви впевнени що ці цифри саме такі?
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24.05.2024 22:32 Відповісти
навіть самі генерали не впевнені, це як "скільки потрібно людей для того, щоб закрутити лампочку" і відповідно місце сидіння визначає погляд на це питання)
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24.05.2024 22:43 Відповісти
"в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ".
Це про яке таке посилення йде мова? Тиловими бездарними бюрократами корупціонерами папероперекладальщиками?
Насправді це виглядає не посиленням, а диверсією в ряди бойових командирів на оперативному рівні.
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25.05.2024 00:02 Відповісти
 
 