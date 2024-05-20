У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ

У Міністерстві оборони України створено Раду донорів інституційних реформ з метою формування "єдиного вікна" для ефективної та прозорої комунікації з країнами-партнерами, які підтримують трансформаційні процеси. До неї увійшли представники понад 20 країн та організацій.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Рада донорів допоможе нам спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування щодо прогресу реформ та стане прозорим механізмом запиту донорської підтримки для проєктів реформ міністерства", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Робота Ради донорів

Як зазначається, в межах роботи Ради донорів використовуватимуться такі типи підтримки:

експертна допомога;

матеріально-технічна підтримка;

підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони;

консультації щодо взаємосумісності з НАТО.

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У Міноборони зауважили, що діяльність Ради не стосуватиметься механізму залучення міжнародної військової допомоги, який функціонує в межах роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн або інших платформ.

Повідомляється, що до Ради донорів інституційних реформ увійшли представники понад 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони затвердило курс на залучення й утримання людського капіталу в Силах оборони.