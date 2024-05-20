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У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ

Рада донорів інституційних реформ

У Міністерстві оборони України створено Раду донорів інституційних реформ з метою формування "єдиного вікна" для ефективної та прозорої комунікації з країнами-партнерами, які підтримують трансформаційні процеси. До неї увійшли представники понад 20 країн та організацій.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Рада донорів допоможе нам спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування щодо прогресу реформ та стане прозорим механізмом запиту донорської підтримки для проєктів реформ міністерства", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Робота Ради донорів

Як зазначається, в межах роботи Ради донорів використовуватимуться такі типи підтримки:

  • експертна допомога;
  • матеріально-технічна підтримка;
  • підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони;
  • консультації щодо взаємосумісності з НАТО.

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У Міноборони зауважили, що діяльність Ради не стосуватиметься механізму залучення міжнародної військової допомоги, який функціонує в межах роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн або інших платформ.

Повідомляється, що до Ради донорів інституційних реформ увійшли представники понад 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони затвердило курс на залучення й утримання людського капіталу в Силах оборони.

Автор: 

Міноборони (7329) реформи (3206)


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Топ коментарі
+4
А створіть реально в Раді українську Раду, а то думати,що Україна має тільки 95 шоу, дістало. Їм світ говорить,що закрийте марафон, викиньте дерьмака,а баканова на фронт, так ні. Самі собі режисери ,при тому бездарні
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20.05.2024 17:37
+2
Інших досягнень у МО немае?
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20.05.2024 17:39
+2
Щось сьогодні оте МО розбалакалося
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20.05.2024 17:40
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Правила форума Рада форумчан
Тра одумати ще й про створення відповідних дорадчих комісій, ініціативних та експертних груп і т. і.!
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20.05.2024 17:36 Відповісти
А створіть реально в Раді українську Раду, а то думати,що Україна має тільки 95 шоу, дістало. Їм світ говорить,що закрийте марафон, викиньте дерьмака,а баканова на фронт, так ні. Самі собі режисери ,при тому бездарні
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20.05.2024 17:37 Відповісти
Інших досягнень у МО немае?
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20.05.2024 17:39 Відповісти
Чому ж. Чемпіони світу по крадівництву. Рівних немає
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Щось сьогодні оте МО розбалакалося
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20.05.2024 17:40 Відповісти
Дивлюсь в МО сьогодні день "генераторів безумних ідей", бурхлива діяльність зашкалює, щоправда в результаті нуль, ну то таке, головне що зарплата непогана капає.
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20.05.2024 17:50 Відповісти
Про яку "сумісність з НАТО" вони брешуть, коли ЗСУ до тепер послуговуються радянськими статутами, аби як перетлумаченими українською?
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20.05.2024 18:29 Відповісти
Рада спермодонорів по зачаттю рехворм. Ой, божечки... )))

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20.05.2024 20:31 Відповісти
 
 