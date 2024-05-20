Затверджено курс на залучення й утримання людського капіталу в Силах оборони, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
В Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони та націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони. Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики і закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я.
Як розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, робота над формуванням політики розпочалася восени минулого року. Було використано найкращий досвід західних партнерів, з адаптацією його під українські реалії.
Участь у роботі над політикою взяли фахівці з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору.
"Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним", - наголосила Калмикова.
Ознайомитися з документом можна за посиланням.
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"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
далі, розхідний матер"ял
а ще далі, раби....
і ніхто не назве себе у владі, залученим капіталом, для виконання вимог народу як осноного джерела влади.
дякую тобі калмикова. я заспокоївся.
зе!дегенерати з владних кабінетів нікуди не ділися.
все так само, сидять на нашій шиї, і все так само генерують усіляку люту херболу.
Тебе прапорець видав
Не викручуйся
З лекції "партполітработа в СА" (не плутати з Sturmabteilung!) на військовій кафедрі, 70-ті роки минулого століття).
*********!
одним словом калмьікова...
Я розумію своє майбутнє при поверненні в Україну: при пораненні чи ампутації я стаю використаним матеріалом і мені світить пенсія 2000 гривень 🤦🤦🤦
Прийшов два роки тому і вже тоді був кончений совок з тупими ********** командирами, яки генерують дибільні накази і задачі, а зараз взагалі вакханалія і з кожним днем все гірше. А по ******* марахвону - казки про стандарти нато, премоги і турботу за людей". ******** брехливі тварюки!