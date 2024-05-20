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Затверджено курс на залучення й утримання людського капіталу в Силах оборони, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

В Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони та націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони. Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики і закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я.

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Людський капітал в Силах оборони
Людський капітал в Силах оборони

Як розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, робота над формуванням політики розпочалася восени минулого року. Було використано найкращий досвід західних партнерів, з адаптацією його під українські реалії.

Участь у роботі над політикою взяли фахівці з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору.

"Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним", - наголосила Калмикова.

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Ознайомитися з документом можна за посиланням.

Автор: 

Міноборони (7329) військовослужбовці (4723)


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Топ коментарі
+24
"Людський капітал" - це тепер так називається?

"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
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20.05.2024 16:19
+19
А чому прикордонник недавно застрелив людський капітал? Як в північній кореї
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20.05.2024 16:26
+17
Можна цей "стратегічний документ" роздрукувати на папері, звернути трубочкою і засунути в **** фахівцям з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони. Саме час займатися такою *****.
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20.05.2024 16:27
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"Людський капітал" - це тепер так називається?

"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
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20.05.2024 16:19 Відповісти
скоро буде людська маса
далі, розхідний матер"ял
а ще далі, раби....
і ніхто не назве себе у владі, залученим капіталом, для виконання вимог народу як осноного джерела влади.
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20.05.2024 17:04 Відповісти
ну нарешті!
дякую тобі калмикова. я заспокоївся.
зе!дегенерати з владних кабінетів нікуди не ділися.
все так само, сидять на нашій шиї, і все так само генерують усіляку люту херболу.
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20.05.2024 16:25 Відповісти
Так курс взят уже давно "залучення" - через буси в ТЦК, "утримання" - отсутствие демобилизации.
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20.05.2024 16:42 Відповісти
Підар
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21.05.2024 01:08 Відповісти
Я что ли? Ты че дура?
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21.05.2024 01:10 Відповісти
не вірю я в здатність нашої правлячої ******* змінити ставлення до людей
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20.05.2024 16:25 Відповісти
а навіщо....люди і так проголасують щоб поржати....
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20.05.2024 17:01 Відповісти
А чому прикордонник недавно застрелив людський капітал? Як в північній кореї
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20.05.2024 16:26 Відповісти
Йому в Украіні зручніше порівнювати, чим Вам в Германіі
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20.05.2024 17:01 Відповісти
Я не в Германии,я в Донецкой области на авдееском направлении. Воюю с 22 года,не надо мне рассказывать где лучше.
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20.05.2024 17:05 Відповісти
Нестиковочка.
Тебе прапорець видав
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20.05.2024 17:36 Відповісти
Натаха ты в курсе что такое старлинк? Что такое спутниковый интернет? Если нет ,то какого хера ты себя тут дурындой выставляешь? Прапорець,у неё млять.Нестыковочка у тебя между мозгом и руками.
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20.05.2024 18:25 Відповісти
Та ти що, пі₴диш як дихаєш .
Не викручуйся
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20.05.2024 18:36 Відповісти
😂😂😂все с тобой понятно.
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20.05.2024 18:50 Відповісти
В якій бригаді воюєш?
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20.05.2024 20:09 Відповісти
Я воюю за эту страну,до хера погибло моих побратимов,и сейчас пацаны гибнут,некоторые тела и забрать не можем,а какой-то мудак в интернете сидя в квартире ,в тепле в добре жалуется что тут северная Корея. Нет брат,так не будет.
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20.05.2024 17:10 Відповісти
У нас взагалі то свобода слова , ти гівно кацапо німецьке
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20.05.2024 19:07 Відповісти
Ты уж дурень определись ,тут Украина или северная Корея,а то ты пишешь одно через полчаса другое. Ванька,такое имечко кацапсинское и Наташа три рубля и наша,так лихо за тебя тут вписывается.
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20.05.2024 19:16 Відповісти
Противно читита свинособачанину. Чого на українську не перейшов?
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21.05.2024 00:33 Відповісти
Стараюсь,хоча все життя розмовляв російською. С хлопцями розмовляю українською,а коли злюся можу перейти на російську.
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21.05.2024 04:23 Відповісти
І не буде тут диктатури, як ти мрієш
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20.05.2024 19:08 Відповісти
Тому що ти підар
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21.05.2024 01:09 Відповісти
Можна цей "стратегічний документ" роздрукувати на папері, звернути трубочкою і засунути в **** фахівцям з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони. Саме час займатися такою *****.
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20.05.2024 16:27 Відповісти
"Преждє всєво - забота аб людЯх".
З лекції "партполітработа в СА" (не плутати з Sturmabteilung!) на військовій кафедрі, 70-ті роки минулого століття).
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20.05.2024 16:27 Відповісти
Вже табличками почали *******....
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20.05.2024 16:28 Відповісти
А можна мене залучити в генштаб чи можна одразу?! я б там утримався
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20.05.2024 16:30 Відповісти
залучення й утримання людського капіталу

*********!
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20.05.2024 16:33 Відповісти
Залучення "капіталу" - безумовно в інтересах м'ясорубки. А от утримання - навряд.
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20.05.2024 16:35 Відповісти
А де пункт з залучення про: викрадення, побиття та тримання без їжі по дві доби, поки не підпишеш всі папери?
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20.05.2024 16:36 Відповісти
зелений популізм в совковій шенелі
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20.05.2024 16:36 Відповісти
Цілий рік купа людей займалась бумагоморанням і за це отримувала велики кошти від держави. А все дуже просто, замість заумних слів та таблиць повинен бути солдат і відповідальність держави за його службу, а це і єкіпіровка і оборонні споруди і навчання і зброя і адекватні командири які повинні відповідати перед законом про свої проїоби з похмілля, з бажання виконати безглузди забаганки зеленського чи якогось другого дурня який прийде йому на заміну і з бажання зробити карьеру. І саме головне за це все по стандартам НАТО повинна бути віповідальність за те що розмінували і розоружили Чонгар, Що здала Маріуполь загнавши туди за бажання ***** самих мотивованих бійців, за Мрію, за Чернігів, за Бучу, за шашлики, за Вагнеровців, за Червинського,за Бурду, за розвал командування під час війни. В оцьому опусі нема відповідій на ці питання а тому він гівно який треба викинути на смітник і стягнути грроші яки авторам платила держава за цю халяву для влади.
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20.05.2024 16:39 Відповісти
чудово коли слова чиновників починають відповідати діям влади. так тримати
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20.05.2024 16:44 Відповісти
Чекаю на вечірній виступ речника Йермака...
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20.05.2024 16:49 Відповісти
Колись на початку війни було відео, де боєць з передової казав, і досить обгрунтовно, що цінувати людське життя у армії почнуть тоді, коли люди почнуть закінчуватись. Схоже, цей момент настав.
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20.05.2024 16:49 Відповісти
цінувати почнуть коли тупорилі генерали, воєкоми, коновали з ВЛК та госпіталів, слуги урода та їх діти почнуть гинути на фронті, а поки їм всім війна тільки наповнює кишені
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20.05.2024 17:16 Відповісти
Вони не почнуть, це реалії - для бідних війна та закон. Але слуги теж хочуть жити, і розуміють що людей не вистачає, і брати їх з комбайнів вже нема де.
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20.05.2024 18:03 Відповісти
Не настав й не настане. Коли закінчаться люди, підуть на переговори (читай капітуляцію). Ото й усе.
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20.05.2024 23:42 Відповісти
Ну може то і є план обміну бурятів та металобрухту на нашу країну.
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21.05.2024 18:17 Відповісти
Почніть цінувати людський капіталіз Залужного та його 16 генералів, дебіли.
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20.05.2024 16:52 Відповісти
А також не треба мародери ти. На папірцях так усе гарно. Така турбота від влади, яка взагалі то краде як в останні. З гум. допомоги, з прод.забезпечення військових, з мед. забезпечення, не гребує на одязі потирити, мільярдами крадуть . І на фортифікаційних спорудах не гребують (це із свіженького). Це турбота про героїв????
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20.05.2024 17:48 Відповісти
Знову замполітів озадачили якийсь красивий документ родити
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20.05.2024 16:53 Відповісти
треш...
одним словом калмьікова...
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20.05.2024 16:55 Відповісти
Після зняття Залужного довіри до керівництва ЗСУ майже немає.
Я розумію своє майбутнє при поверненні в Україну: при пораненні чи ампутації я стаю використаним матеріалом і мені світить пенсія 2000 гривень 🤦🤦🤦
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20.05.2024 17:17 Відповісти
Як можна назвати командувача який кинув свою армію .? І чому армія не боролась за свого командувача?
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20.05.2024 17:20 Відповісти
генерал, который воевал с 14 года только пехотой, ни разу не заикнулся про технику и другие вещи, типа ракеты, снаряды и.тд.
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20.05.2024 20:48 Відповісти
Залужний - не уголовник Пригожин.
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21.05.2024 00:16 Відповісти
вже. людський КАПІТАЛ....ну хоч не ресурс. як раніше......але ця гра слів відношення до людей не змінилось
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20.05.2024 17:18 Відповісти
Черговий пустопорожній набір чудирнацьких слів, значення яких скоріш за все не розуміють навіть ти, хто їх писав, але які для пересічного зрітєля зе-марафону надаватимуть тексту "значущості" та "серйозності". Чого лише вартує словосполучення "людиноцентрична система"... чи "оборонна свідомість" Пам"ятаю, як "найвеличніший лідОр" свого часу пхав всюди, де треба й не треба, слівце "адженда", як той Голохвастов, який жонглював незнайомими йому словами, щоб нагнати зайвої серйозності на таких самих "голохвастових", які дивитимуться його по зе-щмарафону. Хочеться щоб той Голохвастов з Міноборони, який писав про "оборонну свідомість" та про "людиноцентричність" бнарешті вдуплив, що реформи відбуваються не завдяки оприлюдненню стопітсотого документу з купою "вумних шо аж страшно" слів, а лише завдяки зміні управлінців з пустопорожніх тупеньких "голохвастових" на людей, які дійсно вміють та хочуть працювати та змінювати систему. Але щось підказує, що поки при владі офісна єрмачня то таким людям просто нема де взятися, бо такі люди лише заважатимуть красти та руйнувати систему з середини, чим єрмачня й займається під омофором ЗЕлідора. Тож поки що лишається читати отакі опуси про "оборонне мислення" у виконанні гламурно-креативних "людиноцентрічних" менеджерів з неаби якою "аджендою"
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20.05.2024 17:19 Відповісти
"Людский капітал" це мабуть з таких похідних як " брщевий набір" та "споживчий кошик". Йо..ний сором! І це найвища оборонна інстітуція.
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20.05.2024 17:37 Відповісти
А чи не зарано ви прокинулись? Гаряча війна не йде ше й двох з половиною років...
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20.05.2024 17:42 Відповісти
а пряники где???
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20.05.2024 18:07 Відповісти
Бажав продовжити контракт на пів року. Ні, тільки на рік. Вже три тижні як дома. Оце і вся казочка про людський капітал.
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20.05.2024 18:26 Відповісти
А ''цей капітал'' по офшорах ховати будете?
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20.05.2024 20:38 Відповісти
****** пропагандонська діч яка і близько не має нічого спільного з реаліями вже *******. Кращеб порядок навелив тому що є а не видумували всякі казки.
Прийшов два роки тому і вже тоді був кончений совок з тупими ********** командирами, яки генерують дибільні накази і задачі, а зараз взагалі вакханалія і з кожним днем все гірше. А по ******* марахвону - казки про стандарти нато, премоги і турботу за людей". ******** брехливі тварюки!
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20.05.2024 22:18 Відповісти
Взоржал
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20.05.2024 23:39 Відповісти
Цинічні розповіді з того самого епосу, що й "в тцк інваліди", "вибирайте вакансії на лоббі-ікс", "два-три тижні, максимум п'ять", "на влк відводиться 4 дні" і так далі. Плюс не забуваємо регулярні випадки з покараннями офіцерам тцк (які все життя солодко живуть з податків), що знімають своїх побратимів з обліку безпідставно і отримують за це штраф - приблизно по 100 грн за одного військовозобовязаного. А його ж хтось повинен буде собою заступити після бусифікації, бо так треба, що вдієш, війна. Тому так, людей система берегла і берегтиме, просто це не всіх стосується.
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21.05.2024 01:44 Відповісти
 
 