Затверджено курс на залучення й утримання людського капіталу в Силах оборони, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

В Україні з’явився стратегічний документ на міністерському рівні, який кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони та націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО у цій сфері.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новою політикою закладаються основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони. Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики і закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я.

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Як розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, робота над формуванням політики розпочалася восени минулого року. Було використано найкращий досвід західних партнерів, з адаптацією його під українські реалії.

Участь у роботі над політикою взяли фахівці з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору.

"Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним", - наголосила Калмикова.

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Ознайомитися з документом можна за посиланням.