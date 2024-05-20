Утвержден курс на привлечение и удержание человеческого капитала в Силах обороны, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В Украине появился стратегический документ на министерском уровне, который кардинально меняет подход государства к человеку в Силах обороны и нацелен на выполнение требований совместимости с НАТО в этой сфере.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новой политикой закладываются основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития управленческой культуры в Силах обороны. Она создает глобальную систему, начиная от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики и заканчивая качественными изменениями денежного обеспечения и обновленной системой здравоохранения.

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Как рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, работа над формированием политики началась осенью прошлого года. Был использован лучший опыт западных партнеров, с адаптацией его под украинские реалии.

Участие в работе над политикой приняли специалисты из комитета по вопросам кадрового менеджмента Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора.

"Реализация этой политики изменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным", - подчеркнула Калмыкова.

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Ознакомиться с документом можно по ссылке.