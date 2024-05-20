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Утвержден курс на привлечение и удержание человеческого капитала в Силах обороны, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В Украине появился стратегический документ на министерском уровне, который кардинально меняет подход государства к человеку в Силах обороны и нацелен на выполнение требований совместимости с НАТО в этой сфере.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новой политикой закладываются основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития управленческой культуры в Силах обороны. Она создает глобальную систему, начиная от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики и заканчивая качественными изменениями денежного обеспечения и обновленной системой здравоохранения.

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Людський капітал в Силах оборони
Людський капітал в Силах оборони

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, работа над формированием политики началась осенью прошлого года. Был использован лучший опыт западных партнеров, с адаптацией его под украинские реалии.

Участие в работе над политикой приняли специалисты из комитета по вопросам кадрового менеджмента Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора.

"Реализация этой политики изменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным", - подчеркнула Калмыкова.

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Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор: 

Минобороны (9305) военнослужащие (6115)


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Топ комментарии
+24
"Людський капітал" - це тепер так називається?

"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
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20.05.2024 16:19
+19
А чому прикордонник недавно застрелив людський капітал? Як в північній кореї
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20.05.2024 16:26
+17
Можна цей "стратегічний документ" роздрукувати на папері, звернути трубочкою і засунути в **** фахівцям з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони. Саме час займатися такою *****.
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20.05.2024 16:27
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"Людський капітал" - це тепер так називається?

"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
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20.05.2024 16:19 Ответить
скоро буде людська маса
далі, розхідний матер"ял
а ще далі, раби....
і ніхто не назве себе у владі, залученим капіталом, для виконання вимог народу як осноного джерела влади.
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20.05.2024 17:04 Ответить
ну нарешті!
дякую тобі калмикова. я заспокоївся.
зе!дегенерати з владних кабінетів нікуди не ділися.
все так само, сидять на нашій шиї, і все так само генерують усіляку люту херболу.
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20.05.2024 16:25 Ответить
Так курс взят уже давно "залучення" - через буси в ТЦК, "утримання" - отсутствие демобилизации.
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20.05.2024 16:42 Ответить
Підар
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21.05.2024 01:08 Ответить
Я что ли? Ты че дура?
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21.05.2024 01:10 Ответить
не вірю я в здатність нашої правлячої ******* змінити ставлення до людей
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20.05.2024 16:25 Ответить
а навіщо....люди і так проголасують щоб поржати....
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20.05.2024 17:01 Ответить
А чому прикордонник недавно застрелив людський капітал? Як в північній кореї
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20.05.2024 16:26 Ответить
Йому в Украіні зручніше порівнювати, чим Вам в Германіі
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20.05.2024 17:01 Ответить
Я не в Германии,я в Донецкой области на авдееском направлении. Воюю с 22 года,не надо мне рассказывать где лучше.
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20.05.2024 17:05 Ответить
Нестиковочка.
Тебе прапорець видав
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20.05.2024 17:36 Ответить
Натаха ты в курсе что такое старлинк? Что такое спутниковый интернет? Если нет ,то какого хера ты себя тут дурындой выставляешь? Прапорець,у неё млять.Нестыковочка у тебя между мозгом и руками.
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20.05.2024 18:25 Ответить
Та ти що, пі₴диш як дихаєш .
Не викручуйся
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20.05.2024 18:36 Ответить
😂😂😂все с тобой понятно.
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20.05.2024 18:50 Ответить
В якій бригаді воюєш?
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20.05.2024 20:09 Ответить
Я воюю за эту страну,до хера погибло моих побратимов,и сейчас пацаны гибнут,некоторые тела и забрать не можем,а какой-то мудак в интернете сидя в квартире ,в тепле в добре жалуется что тут северная Корея. Нет брат,так не будет.
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20.05.2024 17:10 Ответить
У нас взагалі то свобода слова , ти гівно кацапо німецьке
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20.05.2024 19:07 Ответить
Ты уж дурень определись ,тут Украина или северная Корея,а то ты пишешь одно через полчаса другое. Ванька,такое имечко кацапсинское и Наташа три рубля и наша,так лихо за тебя тут вписывается.
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20.05.2024 19:16 Ответить
Противно читита свинособачанину. Чого на українську не перейшов?
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21.05.2024 00:33 Ответить
Стараюсь,хоча все життя розмовляв російською. С хлопцями розмовляю українською,а коли злюся можу перейти на російську.
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21.05.2024 04:23 Ответить
І не буде тут диктатури, як ти мрієш
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20.05.2024 19:08 Ответить
Тому що ти підар
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21.05.2024 01:09 Ответить
Можна цей "стратегічний документ" роздрукувати на папері, звернути трубочкою і засунути в **** фахівцям з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони. Саме час займатися такою *****.
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20.05.2024 16:27 Ответить
"Преждє всєво - забота аб людЯх".
З лекції "партполітработа в СА" (не плутати з Sturmabteilung!) на військовій кафедрі, 70-ті роки минулого століття).
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20.05.2024 16:27 Ответить
Вже табличками почали *******....
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20.05.2024 16:28 Ответить
А можна мене залучити в генштаб чи можна одразу?! я б там утримався
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20.05.2024 16:30 Ответить
залучення й утримання людського капіталу

*********!
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20.05.2024 16:33 Ответить
Залучення "капіталу" - безумовно в інтересах м'ясорубки. А от утримання - навряд.
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20.05.2024 16:35 Ответить
А де пункт з залучення про: викрадення, побиття та тримання без їжі по дві доби, поки не підпишеш всі папери?
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20.05.2024 16:36 Ответить
зелений популізм в совковій шенелі
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20.05.2024 16:36 Ответить
Цілий рік купа людей займалась бумагоморанням і за це отримувала велики кошти від держави. А все дуже просто, замість заумних слів та таблиць повинен бути солдат і відповідальність держави за його службу, а це і єкіпіровка і оборонні споруди і навчання і зброя і адекватні командири які повинні відповідати перед законом про свої проїоби з похмілля, з бажання виконати безглузди забаганки зеленського чи якогось другого дурня який прийде йому на заміну і з бажання зробити карьеру. І саме головне за це все по стандартам НАТО повинна бути віповідальність за те що розмінували і розоружили Чонгар, Що здала Маріуполь загнавши туди за бажання ***** самих мотивованих бійців, за Мрію, за Чернігів, за Бучу, за шашлики, за Вагнеровців, за Червинського,за Бурду, за розвал командування під час війни. В оцьому опусі нема відповідій на ці питання а тому він гівно який треба викинути на смітник і стягнути грроші яки авторам платила держава за цю халяву для влади.
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20.05.2024 16:39 Ответить
чудово коли слова чиновників починають відповідати діям влади. так тримати
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20.05.2024 16:44 Ответить
Чекаю на вечірній виступ речника Йермака...
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20.05.2024 16:49 Ответить
Колись на початку війни було відео, де боєць з передової казав, і досить обгрунтовно, що цінувати людське життя у армії почнуть тоді, коли люди почнуть закінчуватись. Схоже, цей момент настав.
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20.05.2024 16:49 Ответить
цінувати почнуть коли тупорилі генерали, воєкоми, коновали з ВЛК та госпіталів, слуги урода та їх діти почнуть гинути на фронті, а поки їм всім війна тільки наповнює кишені
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20.05.2024 17:16 Ответить
Вони не почнуть, це реалії - для бідних війна та закон. Але слуги теж хочуть жити, і розуміють що людей не вистачає, і брати їх з комбайнів вже нема де.
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20.05.2024 18:03 Ответить
Не настав й не настане. Коли закінчаться люди, підуть на переговори (читай капітуляцію). Ото й усе.
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20.05.2024 23:42 Ответить
Ну може то і є план обміну бурятів та металобрухту на нашу країну.
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21.05.2024 18:17 Ответить
Почніть цінувати людський капіталіз Залужного та його 16 генералів, дебіли.
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20.05.2024 16:52 Ответить
А також не треба мародери ти. На папірцях так усе гарно. Така турбота від влади, яка взагалі то краде як в останні. З гум. допомоги, з прод.забезпечення військових, з мед. забезпечення, не гребує на одязі потирити, мільярдами крадуть . І на фортифікаційних спорудах не гребують (це із свіженького). Це турбота про героїв????
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20.05.2024 17:48 Ответить
Знову замполітів озадачили якийсь красивий документ родити
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20.05.2024 16:53 Ответить
треш...
одним словом калмьікова...
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20.05.2024 16:55 Ответить
Після зняття Залужного довіри до керівництва ЗСУ майже немає.
Я розумію своє майбутнє при поверненні в Україну: при пораненні чи ампутації я стаю використаним матеріалом і мені світить пенсія 2000 гривень 🤦🤦🤦
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20.05.2024 17:17 Ответить
Як можна назвати командувача який кинув свою армію .? І чому армія не боролась за свого командувача?
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20.05.2024 17:20 Ответить
генерал, который воевал с 14 года только пехотой, ни разу не заикнулся про технику и другие вещи, типа ракеты, снаряды и.тд.
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20.05.2024 20:48 Ответить
Залужний - не уголовник Пригожин.
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21.05.2024 00:16 Ответить
вже. людський КАПІТАЛ....ну хоч не ресурс. як раніше......але ця гра слів відношення до людей не змінилось
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20.05.2024 17:18 Ответить
Черговий пустопорожній набір чудирнацьких слів, значення яких скоріш за все не розуміють навіть ти, хто їх писав, але які для пересічного зрітєля зе-марафону надаватимуть тексту "значущості" та "серйозності". Чого лише вартує словосполучення "людиноцентрична система"... чи "оборонна свідомість" Пам"ятаю, як "найвеличніший лідОр" свого часу пхав всюди, де треба й не треба, слівце "адженда", як той Голохвастов, який жонглював незнайомими йому словами, щоб нагнати зайвої серйозності на таких самих "голохвастових", які дивитимуться його по зе-щмарафону. Хочеться щоб той Голохвастов з Міноборони, який писав про "оборонну свідомість" та про "людиноцентричність" бнарешті вдуплив, що реформи відбуваються не завдяки оприлюдненню стопітсотого документу з купою "вумних шо аж страшно" слів, а лише завдяки зміні управлінців з пустопорожніх тупеньких "голохвастових" на людей, які дійсно вміють та хочуть працювати та змінювати систему. Але щось підказує, що поки при владі офісна єрмачня то таким людям просто нема де взятися, бо такі люди лише заважатимуть красти та руйнувати систему з середини, чим єрмачня й займається під омофором ЗЕлідора. Тож поки що лишається читати отакі опуси про "оборонне мислення" у виконанні гламурно-креативних "людиноцентрічних" менеджерів з неаби якою "аджендою"
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20.05.2024 17:19 Ответить
"Людский капітал" це мабуть з таких похідних як " брщевий набір" та "споживчий кошик". Йо..ний сором! І це найвища оборонна інстітуція.
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20.05.2024 17:37 Ответить
А чи не зарано ви прокинулись? Гаряча війна не йде ше й двох з половиною років...
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20.05.2024 17:42 Ответить
а пряники где???
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20.05.2024 18:07 Ответить
Бажав продовжити контракт на пів року. Ні, тільки на рік. Вже три тижні як дома. Оце і вся казочка про людський капітал.
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20.05.2024 18:26 Ответить
А ''цей капітал'' по офшорах ховати будете?
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20.05.2024 20:38 Ответить
****** пропагандонська діч яка і близько не має нічого спільного з реаліями вже *******. Кращеб порядок навелив тому що є а не видумували всякі казки.
Прийшов два роки тому і вже тоді був кончений совок з тупими ********** командирами, яки генерують дибільні накази і задачі, а зараз взагалі вакханалія і з кожним днем все гірше. А по ******* марахвону - казки про стандарти нато, премоги і турботу за людей". ******** брехливі тварюки!
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20.05.2024 22:18 Ответить
Взоржал
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20.05.2024 23:39 Ответить
Цинічні розповіді з того самого епосу, що й "в тцк інваліди", "вибирайте вакансії на лоббі-ікс", "два-три тижні, максимум п'ять", "на влк відводиться 4 дні" і так далі. Плюс не забуваємо регулярні випадки з покараннями офіцерам тцк (які все життя солодко живуть з податків), що знімають своїх побратимів з обліку безпідставно і отримують за це штраф - приблизно по 100 грн за одного військовозобовязаного. А його ж хтось повинен буде собою заступити після бусифікації, бо так треба, що вдієш, війна. Тому так, людей система берегла і берегтиме, просто це не всіх стосується.
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21.05.2024 01:44 Ответить
 
 