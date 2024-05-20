Утвержден курс на привлечение и удержание человеческого капитала в Силах обороны, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
В Украине появился стратегический документ на министерском уровне, который кардинально меняет подход государства к человеку в Силах обороны и нацелен на выполнение требований совместимости с НАТО в этой сфере.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что новой политикой закладываются основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития управленческой культуры в Силах обороны. Она создает глобальную систему, начиная от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики и заканчивая качественными изменениями денежного обеспечения и обновленной системой здравоохранения.
Как рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, работа над формированием политики началась осенью прошлого года. Был использован лучший опыт западных партнеров, с адаптацией его под украинские реалии.
Участие в работе над политикой приняли специалисты из комитета по вопросам кадрового менеджмента Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора.
"Реализация этой политики изменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным", - подчеркнула Калмыкова.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
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"Мєня зовут Сєбастьян Перейра, торговєц чорним дєрєвом" (С)
далі, розхідний матер"ял
а ще далі, раби....
і ніхто не назве себе у владі, залученим капіталом, для виконання вимог народу як осноного джерела влади.
дякую тобі калмикова. я заспокоївся.
зе!дегенерати з владних кабінетів нікуди не ділися.
все так само, сидять на нашій шиї, і все так само генерують усіляку люту херболу.
Тебе прапорець видав
Не викручуйся
З лекції "партполітработа в СА" (не плутати з Sturmabteilung!) на військовій кафедрі, 70-ті роки минулого століття).
*********!
одним словом калмьікова...
Я розумію своє майбутнє при поверненні в Україну: при пораненні чи ампутації я стаю використаним матеріалом і мені світить пенсія 2000 гривень 🤦🤦🤦
Прийшов два роки тому і вже тоді був кончений совок з тупими ********** командирами, яки генерують дибільні накази і задачі, а зараз взагалі вакханалія і з кожним днем все гірше. А по ******* марахвону - казки про стандарти нато, премоги і турботу за людей". ******** брехливі тварюки!