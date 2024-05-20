В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

По состоянию на 20 мая 260 тысяч мужчин призывного возраста обновили военно-учетные данные в мобильном приложении от Минобороны "Резерв+".

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок), информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в приложении авторизовались около 460 тысяч раз.

"Эти выходные были бессонным уикендом для технических работников, которые работали над "Резервом+". Сейчас уже уточнили или обновили, как часто говорят в медиа, свои данные около 260 тысяч украинцев. Еще большее количество даже авторизовалось. То есть там говорится, если я не ошибаюсь, на данный момент около 460 тысяч", - отметил он.

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Обновление данных за рубежом

Представитель Минобороны отметил, что сейчас обновить данные могут также мужчины за рубежом. Он добавил, что в первый день запуска мобильного приложения это было невозможно.

"На сегодня уже доступен "Резерв+" в более 200 странах мира. То есть те украинцы, которые находятся за рубежом, также могут уточнить свои данные. Напомню, что в первый день за рубежом нельзя было авторизоваться. А сейчас прошел апдейт (обновление - ред.) и, в принципе, такая возможность есть относительно технических моментов", - рассказал представитель ведомства.

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Защита приложения от кибератак

Для защиты приложения работала команда технических специалистов, добавил Лазуткин.

Также он отметил, что учтены риски и нюансы, чтобы уберечь мобильное приложение от вероятных DOS-атак.

"Заложены были риски изначально. Также рассчитывали, что может быть и DOS-атака на серверы. Максимум, что можно было сделать, было сделано. И сейчас все пожелания, все нюансы, которые возникают, эти замечания также берутся в разработку".

Будущие обновления Резерв+

По словам Лазуткина, впоследствии, вероятно, рассмотрят возможность авторизации в мобильном приложении не только через ID-банкинг, но и другим способом. Каким именно, он пока не уточнил.

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"ID-банкинг пока единственный способ авторизоваться. Да, будем рассматривать опять же в зависимости от запросов. Если будет запрос на какую-то другую форму авторизации, на какой-то другой алгоритм, то опять же из-за рубежа преимущественно, потому что от украинских военнообязанных такого запроса не поступало в настоящее время. Но, если будут запросы, то это будет обработано", - рассказал представитель Минобороны.

В течение месяца в мобильном приложении "Резерв+" появится обновление и будет отображаться также специальный код, аналогичный тому, который должен размещаться на военно-учетном документе.

Такой код будет действительным для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госпогранслужбы, пояснил Лазуткин.

"Резерв+" пока штрихкода не имеет, но в ближайший месяц (скажем так, чтобы не вводить людей в заблуждение) должен появиться электронный аналог бумажного документа, который можно будет предъявлять представителям полиции, ТЦК и СП и пограничной службы в случае остановки. То есть он будет абсолютно идентичен бумажному", - добавил представитель ведомства.

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Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".