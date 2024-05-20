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Новости мобилизации
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В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

Оновлення даних у застосунку Резерв+

По состоянию на 20 мая 260 тысяч мужчин призывного возраста обновили военно-учетные данные в мобильном приложении от Минобороны "Резерв+".

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок), информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в приложении авторизовались около 460 тысяч раз.

"Эти выходные были бессонным уикендом для технических работников, которые работали над "Резервом+". Сейчас уже уточнили или обновили, как часто говорят в медиа, свои данные около 260 тысяч украинцев. Еще большее количество даже авторизовалось. То есть там говорится, если я не ошибаюсь, на данный момент около 460 тысяч", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны запустило е-очередь в ТЦК в некоторых облцентрах. Как записаться? ИНСТРУКЦИЯ

Обновление данных за рубежом

Представитель Минобороны отметил, что сейчас обновить данные могут также мужчины за рубежом. Он добавил, что в первый день запуска мобильного приложения это было невозможно.

"На сегодня уже доступен "Резерв+" в более 200 странах мира. То есть те украинцы, которые находятся за рубежом, также могут уточнить свои данные. Напомню, что в первый день за рубежом нельзя было авторизоваться. А сейчас прошел апдейт (обновление - ред.) и, в принципе, такая возможность есть относительно технических моментов", - рассказал представитель ведомства.

Читайте также: Уже 150 000 граждан успешно авторизовались в приложении "Резерв+"

Защита приложения от кибератак

Для защиты приложения работала команда технических специалистов, добавил Лазуткин.

Также он отметил, что учтены риски и нюансы, чтобы уберечь мобильное приложение от вероятных DOS-атак.

"Заложены были риски изначально. Также рассчитывали, что может быть и DOS-атака на серверы. Максимум, что можно было сделать, было сделано. И сейчас все пожелания, все нюансы, которые возникают, эти замечания также берутся в разработку".

Будущие обновления Резерв+

По словам Лазуткина, впоследствии, вероятно, рассмотрят возможность авторизации в мобильном приложении не только через ID-банкинг, но и другим способом. Каким именно, он пока не уточнил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобильное приложение к электронному кабинету военнообязанного "Резерв+" уже доступно для загрузки на смартфонах

"ID-банкинг пока единственный способ авторизоваться. Да, будем рассматривать опять же в зависимости от запросов. Если будет запрос на какую-то другую форму авторизации, на какой-то другой алгоритм, то опять же из-за рубежа преимущественно, потому что от украинских военнообязанных такого запроса не поступало в настоящее время. Но, если будут запросы, то это будет обработано", - рассказал представитель Минобороны.

В течение месяца в мобильном приложении "Резерв+" появится обновление и будет отображаться также специальный код, аналогичный тому, который должен размещаться на военно-учетном документе.

Такой код будет действительным для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госпогранслужбы, пояснил Лазуткин.

"Резерв+" пока штрихкода не имеет, но в ближайший месяц (скажем так, чтобы не вводить людей в заблуждение) должен появиться электронный аналог бумажного документа, который можно будет предъявлять представителям полиции, ТЦК и СП и пограничной службы в случае остановки. То есть он будет абсолютно идентичен бумажному", - добавил представитель ведомства.

Также читайте: ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Автор: 

Минобороны (9305) мобилизация (2747) приложение (170) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+10
я майже впевнена, що це самі ті, хто має відстрочку, або ті, хто вже воює...
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20.05.2024 11:51
+9
Йому пох зовсім не через це.)
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20.05.2024 12:15
+7
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20.05.2024 11:55
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я майже впевнена, що це самі ті, хто має відстрочку, або ті, хто вже воює...
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20.05.2024 11:51 Ответить
ну логично.. или есть шанс предположить, что те кто не готовы защищать родину, просто ожидали появления приложения, чтобы удобней было о себе заявить?
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20.05.2024 11:54 Ответить
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20.05.2024 11:55 Ответить
У нього троє дітей, так шо йому пох)
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20.05.2024 12:11 Ответить
Йому пох зовсім не через це.)
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20.05.2024 12:15 Ответить
90% тих, хто проходить влк - заброньовані...
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20.05.2024 12:01 Ответить
Непридатні в основному проходять.
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20.05.2024 12:29 Ответить
Тобі до дому, і що з тобою роблять?
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20.05.2024 12:34 Ответить
Буде дуже не справедливо, якщо ніхто не оновить дані і знімуть броні і відстрочки з тих, хто вже на обліку в ТЦК. Треба вірити нашій владі, вони ніколи не обманюють
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20.05.2024 12:22 Ответить
Навіщо знімати, якщо зараз роблять хитріше. В друга колега мав бронь, пішов оновлювати дані у травні (ще до 18го числа). А йому виписали повістку бойову на через день, після завершення поточної броні. Тобто за більш ніж місяць до завершення, і не важливо чи подавали би новий список, чи підтвердили б. Які тепер їх дії, я не знаю. Але щось підказує, що на бронь вже немає смислу. Якось так.

P.s. І так, можете вважати що "почув це десь на базарі", мені пофіг, вірте в рожевих поні і далі
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20.05.2024 14:55 Ответить
а я впевнений що баби теж мають захищати свою державу а не торгувати своїми піхвами в єс
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20.05.2024 12:58 Ответить
Той застосунок називається ''сталося щось дивне''.
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20.05.2024 11:53 Ответить
Треба ще дописати "... у 2019 році"
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20.05.2024 12:00 Ответить
перевірено на практиці, оновлення даних займає 15 хв.
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20.05.2024 13:42 Ответить
На рахунок закордону брехня - в США цей додаток неможливо установити.
В Європі також. Не знаю чи у всіх країнах ЄС...В Канаді, Австралії також неможливо установити на телефон цей додаток.
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20.05.2024 11:55 Ответить
Додік скрізь побував, додік всьо попробував. І в Канаді і ЕС...
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20.05.2024 12:01 Ответить
А також з широких штанін за щоку…
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20.05.2024 12:37 Ответить
Ага. А 250К підуть на ВЛК. Чому? Тому що 240К заброньовані. А 10К проплатили.
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20.05.2024 11:58 Ответить
Тут один блогер нарахував в Україні 2 млн тільк заброньованих і тих, що мають відстрочки.
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20.05.2024 12:50 Ответить
То виходить ще місяць цей засосунок без коду буде...таке собі
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20.05.2024 12:00 Ответить
замість QR коду на зараз номер, в мене 21 символ у додатку.
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20.05.2024 12:42 Ответить
Номер то не то пальто. По коду можна відслідкувати всі данні, а взагалі аналог паперового квітка в цьому застосунку буде лише в червні....нашо його недороблене було запускати?
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20.05.2024 14:27 Ответить
Він з'явиться, після того, як ви пройдете влк
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20.05.2024 23:16 Ответить
а можна пройти влк, через додаток? типу, рукиногизір+?
чи, як влк, тепер буде приймати оці 260 тис?
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20.05.2024 12:06 Ответить
Хвилину тому пробував. Знайти можна тільки за посиланням але ж потім "Цей додаток не доступний в вашому регіоні"...
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20.05.2024 12:09 Ответить
Розум є про таке писать чи НІ????
Давайте озвучимо ще весь моблізаційний ресурс, бажано по областях і
спеціалізацію придатних і скинемо ці дані в міноборони кацапії.
На вулиці війна, а ми все здаємо.
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20.05.2024 12:11 Ответить
Завантажили додаток 100 тисяч, авторизувались - 460 тисяч, оновились - 260 тисяч... Логічно. Текст писав той же самий радник єрмака, який написав для гундосого прес-секретаря єрмака про те, що всі бригади ЗСУ повністю забезпечені снарядами
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20.05.2024 12:15 Ответить
Так там тільки з другого разу авторізації спрацьовувало оновлення...😂. Воно сире лагає, латати не перелатати
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20.05.2024 12:23 Ответить
Нападу рашки у лютому 2022 року не було - рашисти не сформували ударні угруповання. А наші війська вже в Криму. Все, що цьому протирічить - рашистське ІПСО.
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20.05.2024 12:28 Ответить
У цьому додатку "ПРЕКРАСНЫ" усі цифри:
Оцінка, Завантажень, Вік дозволу.
.
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20.05.2024 12:18 Ответить
а що не так? Це ж «Резерв», а хто буде через 20 років воювати, по вашому?
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20.05.2024 12:26 Ответить
Ніхто не буде . Оскільки з таким Гавнокомандуючим - половина втіче за кордон , половина - загине
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20.05.2024 12:32 Ответить
Кого обрали, той і є, хто вам доктор?
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20.05.2024 12:36 Ответить
ти - зе-типіл?
по-перше, військовий обов'язок з 18 років.
по-друге, реєструватися та авторизуватися по паспорту... з 3 років?
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20.05.2024 12:38 Ответить
1. #акакаяразніца
2. Була б хохма якби хтось спробував, система схавала і потім прийшла повістка на влк трирічній дитині. Поржали б.

І взагалі, система тупа, не можна ставити оцінку зі знаком мінус або хоча б нуль.
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20.05.2024 12:44 Ответить
я не врахува, що люди настільки вже агресивні, що сарказм не завжди розуміють.
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20.05.2024 12:47 Ответить
Воно зроблено на дитячій програмі мрія, там відкритий код, де навіть дитячі завдання позалишали,а зроблено це на основі розробки Jetbrains, що заснована, трьома кацапами. Я в цьрму лайні оновлювати дані не буду, піду до ЦНАПу, щоб моїми даними срало де не попало.
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20.05.2024 12:37 Ответить
Ну авторизация и успешное обновление данных - это не одно и тоже. Я вот попробовал три раза и снёс приложение. Хотя пробовал через три банка подряд. Но сначала его вообще пришлось искать в гугл плэй.
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20.05.2024 12:38 Ответить
В мене через Хром писало 404 нот фаунд, встановив мозілу - авторизувався і оновив дані
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20.05.2024 12:44 Ответить
особисто я легко встановив і оновив дані. жодних проблем не було
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20.05.2024 12:56 Ответить
А потом можно и номера выжигать на руке...
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20.05.2024 22:33 Ответить
 
 