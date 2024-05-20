В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны
По состоянию на 20 мая 260 тысяч мужчин призывного возраста обновили военно-учетные данные в мобильном приложении от Минобороны "Резерв+".
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок), информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, всего в приложении авторизовались около 460 тысяч раз.
"Эти выходные были бессонным уикендом для технических работников, которые работали над "Резервом+". Сейчас уже уточнили или обновили, как часто говорят в медиа, свои данные около 260 тысяч украинцев. Еще большее количество даже авторизовалось. То есть там говорится, если я не ошибаюсь, на данный момент около 460 тысяч", - отметил он.
Обновление данных за рубежом
Представитель Минобороны отметил, что сейчас обновить данные могут также мужчины за рубежом. Он добавил, что в первый день запуска мобильного приложения это было невозможно.
"На сегодня уже доступен "Резерв+" в более 200 странах мира. То есть те украинцы, которые находятся за рубежом, также могут уточнить свои данные. Напомню, что в первый день за рубежом нельзя было авторизоваться. А сейчас прошел апдейт (обновление - ред.) и, в принципе, такая возможность есть относительно технических моментов", - рассказал представитель ведомства.
Защита приложения от кибератак
Для защиты приложения работала команда технических специалистов, добавил Лазуткин.
Также он отметил, что учтены риски и нюансы, чтобы уберечь мобильное приложение от вероятных DOS-атак.
"Заложены были риски изначально. Также рассчитывали, что может быть и DOS-атака на серверы. Максимум, что можно было сделать, было сделано. И сейчас все пожелания, все нюансы, которые возникают, эти замечания также берутся в разработку".
Будущие обновления Резерв+
По словам Лазуткина, впоследствии, вероятно, рассмотрят возможность авторизации в мобильном приложении не только через ID-банкинг, но и другим способом. Каким именно, он пока не уточнил.
"ID-банкинг пока единственный способ авторизоваться. Да, будем рассматривать опять же в зависимости от запросов. Если будет запрос на какую-то другую форму авторизации, на какой-то другой алгоритм, то опять же из-за рубежа преимущественно, потому что от украинских военнообязанных такого запроса не поступало в настоящее время. Но, если будут запросы, то это будет обработано", - рассказал представитель Минобороны.
В течение месяца в мобильном приложении "Резерв+" появится обновление и будет отображаться также специальный код, аналогичный тому, который должен размещаться на военно-учетном документе.
Такой код будет действительным для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госпогранслужбы, пояснил Лазуткин.
"Резерв+" пока штрихкода не имеет, но в ближайший месяц (скажем так, чтобы не вводить людей в заблуждение) должен появиться электронный аналог бумажного документа, который можно будет предъявлять представителям полиции, ТЦК и СП и пограничной службы в случае остановки. То есть он будет абсолютно идентичен бумажному", - добавил представитель ведомства.
Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".
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P.s. І так, можете вважати що "почув це десь на базарі", мені пофіг, вірте в рожевих поні і далі
В Європі також. Не знаю чи у всіх країнах ЄС...В Канаді, Австралії також неможливо установити на телефон цей додаток.
чи, як влк, тепер буде приймати оці 260 тис?
Давайте озвучимо ще весь моблізаційний ресурс, бажано по областях і
спеціалізацію придатних і скинемо ці дані в міноборони кацапії.
На вулиці війна, а ми все здаємо.
Оцінка, Завантажень, Вік дозволу.
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по-перше, військовий обов'язок з 18 років.
по-друге, реєструватися та авторизуватися по паспорту... з 3 років?
2. Була б хохма якби хтось спробував, система схавала і потім прийшла повістка на влк трирічній дитині. Поржали б.
І взагалі, система тупа, не можна ставити оцінку зі знаком мінус або хоча б нуль.