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У застосунку "Резерв+" оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, - Міноборони

Оновлення даних у застосунку Резерв+

Станом на 20 травня 260 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку від Міноборони "Резерв+".

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом в додатку авторизувалися близько 460 тисяч разів.

"Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над "Резервом+". Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч", - зазначив він.

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Оновлення даних за кордоном

Речник Міноборони зауважив, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.

"На сьогодні вже доступний "Резерв+" в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт (оновлення – ред.) і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів", – розповів представник відомства.

Читайте також: Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Захист застосунку від кібератак

Для захисту додатка працювала команда технічних фахівців, додав Лазуткін.

Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних DOS-атак.

"Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути й DOS-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку".

Майбутні оновлення Резерв+

За словами Лазуткіна, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й в інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

"ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки залежно від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на цей час. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано", - розповів речник Міноборони.

Впродовж місяця у мобільному застосунку "Резерв+" з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі.

Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби, пояснив Лазуткін.

"Резерв+" поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому", - додав речник відомства.

Також читайте: ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036) додаток (474) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+10
я майже впевнена, що це самі ті, хто має відстрочку, або ті, хто вже воює...
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20.05.2024 11:51
+9
Йому пох зовсім не через це.)
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20.05.2024 12:15
+7
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20.05.2024 11:55
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я майже впевнена, що це самі ті, хто має відстрочку, або ті, хто вже воює...
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20.05.2024 11:51 Відповісти
ну логично.. или есть шанс предположить, что те кто не готовы защищать родину, просто ожидали появления приложения, чтобы удобней было о себе заявить?
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20.05.2024 11:54 Відповісти
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20.05.2024 11:55 Відповісти
У нього троє дітей, так шо йому пох)
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20.05.2024 12:11 Відповісти
Йому пох зовсім не через це.)
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20.05.2024 12:15 Відповісти
90% тих, хто проходить влк - заброньовані...
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20.05.2024 12:01 Відповісти
Непридатні в основному проходять.
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20.05.2024 12:29 Відповісти
Тобі до дому, і що з тобою роблять?
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20.05.2024 12:34 Відповісти
Буде дуже не справедливо, якщо ніхто не оновить дані і знімуть броні і відстрочки з тих, хто вже на обліку в ТЦК. Треба вірити нашій владі, вони ніколи не обманюють
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20.05.2024 12:22 Відповісти
Навіщо знімати, якщо зараз роблять хитріше. В друга колега мав бронь, пішов оновлювати дані у травні (ще до 18го числа). А йому виписали повістку бойову на через день, після завершення поточної броні. Тобто за більш ніж місяць до завершення, і не важливо чи подавали би новий список, чи підтвердили б. Які тепер їх дії, я не знаю. Але щось підказує, що на бронь вже немає смислу. Якось так.

P.s. І так, можете вважати що "почув це десь на базарі", мені пофіг, вірте в рожевих поні і далі
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20.05.2024 14:55 Відповісти
а я впевнений що баби теж мають захищати свою державу а не торгувати своїми піхвами в єс
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20.05.2024 12:58 Відповісти
Той застосунок називається ''сталося щось дивне''.
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20.05.2024 11:53 Відповісти
Треба ще дописати "... у 2019 році"
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20.05.2024 12:00 Відповісти
перевірено на практиці, оновлення даних займає 15 хв.
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20.05.2024 13:42 Відповісти
На рахунок закордону брехня - в США цей додаток неможливо установити.
В Європі також. Не знаю чи у всіх країнах ЄС...В Канаді, Австралії також неможливо установити на телефон цей додаток.
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20.05.2024 11:55 Відповісти
Додік скрізь побував, додік всьо попробував. І в Канаді і ЕС...
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20.05.2024 12:01 Відповісти
А також з широких штанін за щоку…
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20.05.2024 12:37 Відповісти
Ага. А 250К підуть на ВЛК. Чому? Тому що 240К заброньовані. А 10К проплатили.
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20.05.2024 11:58 Відповісти
Тут один блогер нарахував в Україні 2 млн тільк заброньованих і тих, що мають відстрочки.
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20.05.2024 12:50 Відповісти
То виходить ще місяць цей засосунок без коду буде...таке собі
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20.05.2024 12:00 Відповісти
замість QR коду на зараз номер, в мене 21 символ у додатку.
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20.05.2024 12:42 Відповісти
Номер то не то пальто. По коду можна відслідкувати всі данні, а взагалі аналог паперового квітка в цьому застосунку буде лише в червні....нашо його недороблене було запускати?
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20.05.2024 14:27 Відповісти
Він з'явиться, після того, як ви пройдете влк
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20.05.2024 23:16 Відповісти
а можна пройти влк, через додаток? типу, рукиногизір+?
чи, як влк, тепер буде приймати оці 260 тис?
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20.05.2024 12:06 Відповісти
Хвилину тому пробував. Знайти можна тільки за посиланням але ж потім "Цей додаток не доступний в вашому регіоні"...
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20.05.2024 12:09 Відповісти
Розум є про таке писать чи НІ????
Давайте озвучимо ще весь моблізаційний ресурс, бажано по областях і
спеціалізацію придатних і скинемо ці дані в міноборони кацапії.
На вулиці війна, а ми все здаємо.
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20.05.2024 12:11 Відповісти
Завантажили додаток 100 тисяч, авторизувались - 460 тисяч, оновились - 260 тисяч... Логічно. Текст писав той же самий радник єрмака, який написав для гундосого прес-секретаря єрмака про те, що всі бригади ЗСУ повністю забезпечені снарядами
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20.05.2024 12:15 Відповісти
Так там тільки з другого разу авторізації спрацьовувало оновлення...😂. Воно сире лагає, латати не перелатати
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20.05.2024 12:23 Відповісти
Нападу рашки у лютому 2022 року не було - рашисти не сформували ударні угруповання. А наші війська вже в Криму. Все, що цьому протирічить - рашистське ІПСО.
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20.05.2024 12:28 Відповісти
У цьому додатку "ПРЕКРАСНЫ" усі цифри:
Оцінка, Завантажень, Вік дозволу.
.
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20.05.2024 12:18 Відповісти
а що не так? Це ж «Резерв», а хто буде через 20 років воювати, по вашому?
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20.05.2024 12:26 Відповісти
Ніхто не буде . Оскільки з таким Гавнокомандуючим - половина втіче за кордон , половина - загине
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20.05.2024 12:32 Відповісти
Кого обрали, той і є, хто вам доктор?
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20.05.2024 12:36 Відповісти
ти - зе-типіл?
по-перше, військовий обов'язок з 18 років.
по-друге, реєструватися та авторизуватися по паспорту... з 3 років?
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20.05.2024 12:38 Відповісти
1. #акакаяразніца
2. Була б хохма якби хтось спробував, система схавала і потім прийшла повістка на влк трирічній дитині. Поржали б.

І взагалі, система тупа, не можна ставити оцінку зі знаком мінус або хоча б нуль.
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20.05.2024 12:44 Відповісти
я не врахува, що люди настільки вже агресивні, що сарказм не завжди розуміють.
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20.05.2024 12:47 Відповісти
Воно зроблено на дитячій програмі мрія, там відкритий код, де навіть дитячі завдання позалишали,а зроблено це на основі розробки Jetbrains, що заснована, трьома кацапами. Я в цьрму лайні оновлювати дані не буду, піду до ЦНАПу, щоб моїми даними срало де не попало.
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20.05.2024 12:37 Відповісти
Ну авторизация и успешное обновление данных - это не одно и тоже. Я вот попробовал три раза и снёс приложение. Хотя пробовал через три банка подряд. Но сначала его вообще пришлось искать в гугл плэй.
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20.05.2024 12:38 Відповісти
В мене через Хром писало 404 нот фаунд, встановив мозілу - авторизувався і оновив дані
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20.05.2024 12:44 Відповісти
особисто я легко встановив і оновив дані. жодних проблем не було
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20.05.2024 12:56 Відповісти
А потом можно и номера выжигать на руке...
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20.05.2024 22:33 Відповісти
 
 