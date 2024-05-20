У застосунку "Резерв+" оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, - Міноборони
Станом на 20 травня 260 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку від Міноборони "Резерв+".
Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом в додатку авторизувалися близько 460 тисяч разів.
"Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над "Резервом+". Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч", - зазначив він.
Оновлення даних за кордоном
Речник Міноборони зауважив, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.
"На сьогодні вже доступний "Резерв+" в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт (оновлення – ред.) і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів", – розповів представник відомства.
Захист застосунку від кібератак
Для захисту додатка працювала команда технічних фахівців, додав Лазуткін.
Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних DOS-атак.
"Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути й DOS-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку".
Майбутні оновлення Резерв+
За словами Лазуткіна, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й в інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.
"ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки залежно від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на цей час. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано", - розповів речник Міноборони.
Впродовж місяця у мобільному застосунку "Резерв+" з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі.
Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби, пояснив Лазуткін.
"Резерв+" поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому", - додав речник відомства.
Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.s. І так, можете вважати що "почув це десь на базарі", мені пофіг, вірте в рожевих поні і далі
В Європі також. Не знаю чи у всіх країнах ЄС...В Канаді, Австралії також неможливо установити на телефон цей додаток.
чи, як влк, тепер буде приймати оці 260 тис?
Давайте озвучимо ще весь моблізаційний ресурс, бажано по областях і
спеціалізацію придатних і скинемо ці дані в міноборони кацапії.
На вулиці війна, а ми все здаємо.
Оцінка, Завантажень, Вік дозволу.
.
по-перше, військовий обов'язок з 18 років.
по-друге, реєструватися та авторизуватися по паспорту... з 3 років?
2. Була б хохма якби хтось спробував, система схавала і потім прийшла повістка на влк трирічній дитині. Поржали б.
І взагалі, система тупа, не можна ставити оцінку зі знаком мінус або хоча б нуль.