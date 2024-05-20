У застосунку "Резерв+" оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, - Міноборони

Станом на 20 травня 260 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку від Міноборони "Резерв+".

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом в додатку авторизувалися близько 460 тисяч разів.

"Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над "Резервом+". Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони запустило е-чергу в ТЦК у деяких облцентрах. Як записатись? ІНСТРУКЦІЯ

Оновлення даних за кордоном

Речник Міноборони зауважив, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.

"На сьогодні вже доступний "Резерв+" в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт (оновлення – ред.) і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів", – розповів представник відомства.

Читайте також: Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Захист застосунку від кібератак

Для захисту додатка працювала команда технічних фахівців, додав Лазуткін.

Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних DOS-атак.

"Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути й DOS-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку".

Майбутні оновлення Резерв+

За словами Лазуткіна, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й в інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

"ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки залежно від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на цей час. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано", - розповів речник Міноборони.

Впродовж місяця у мобільному застосунку "Резерв+" з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі.

Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби, пояснив Лазуткін.

"Резерв+" поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому", - додав речник відомства.

Також читайте: ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".