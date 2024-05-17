ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

З 18 травня військовозобов’язані українці матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП, але також в електронному кабінеті та ЦНАПах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміюInform.

"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані", - сказав Лазуткін.

Він розповів, що представники Міноборони вчора зв’язувалися з відповідальними структурами, і було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані.

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Дмитро Лазуткін додав, що з 18 травня електронний кабінет має запрацювати, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.

"Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання", - пояснив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

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Як повідомлялось, з 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. Військовозобов’язані мають уточнити облікові дані протягом 60 днів.

Військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.

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