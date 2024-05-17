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Новини Мобілізація
12 070 34

ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня

Оновлення даних військовозобовʼязаних

З 18 травня військовозобов’язані українці матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП, але також в електронному кабінеті та ЦНАПах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміюInform.

"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані", - сказав Лазуткін.

Він розповів, що представники Міноборони вчора зв’язувалися з відповідальними структурами, і було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані.

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Дмитро Лазуткін додав, що з 18 травня електронний кабінет має запрацювати, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.

"Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання", - пояснив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

Читайте також: Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони

Як повідомлялось, з 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. Військовозобов’язані мають уточнити облікові дані протягом 60 днів.

Військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.

Також читайте: Обмеження права керування транспортним засобом буде скасовуватися після оновлення даних у ТЦК, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) ЦНАП (73) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+12
Оновив через електронний кабінет - отримав повістку на ВЛК - пройшов ВЛК - отримав мобілізаційну повістку - ЗСУ

Тобто така тепер схема?
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17.05.2024 11:58
+8
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
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17.05.2024 12:23
+7
А если электронная почта не меил ру, то кабинет ее схавает?
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17.05.2024 11:54
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А если электронная почта не меил ру, то кабинет ее схавает?
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17.05.2024 11:54 Відповісти
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17.05.2024 11:55 Відповісти
схавают все)...
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17.05.2024 12:00 Відповісти
там і сервера в москві
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17.05.2024 13:37 Відповісти
Оновив через електронний кабінет - отримав повістку на ВЛК - пройшов ВЛК - отримав мобілізаційну повістку - ЗСУ

Тобто така тепер схема?
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17.05.2024 11:58 Відповісти
А кому счас легко ?
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17.05.2024 12:00 Відповісти
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17.05.2024 12:16 Відповісти
вже на ВЛК, якщо придатний - прям звідти тебе супроводжуть до ТЦК, де все виписують.. але закон зараз прописали так, що можна тупо штрафи клєпати на декілька мільонів чоловіків, кожному по 20К штрафу..
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17.05.2024 12:09 Відповісти
Добре, а коли вони штрихкодвидають??? На якому етапі?
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17.05.2024 12:21 Відповісти
у ТЦК, штрихкод видають коли тобі оформлюють або посвідчення, або квиток..на етапі "оновлення данних". Але то бардак, дані оновив в грудні - ніяких штрихкодів, тут знову кинули повістку в квітні у поштову скриньку, теж на оновлення.
так шо бардак у них повний. їм ці данні хоч на лобі пиши, вони далі повістки клепають.. воїнам, інвалідам, загиблим.. коротше
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17.05.2024 13:43 Відповісти
Не бажаєш підтримувати свою армію, будеш "годувати" іншу.
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21.05.2024 16:38 Відповісти
Проте якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то

А если обновил данные и удалил нах тот додаток, тогда чьто? Как ты увидишь, что пришла повистка?
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17.05.2024 12:01 Відповісти
штрафом,на крайняк,увидишь),,,
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17.05.2024 12:04 Відповісти
А ще цікаво: яким чином після оновлення даних через електронний кабінет у військовому квитку з'явиться відповідний штрих-код? Вишлють на електронну почту і сам друкуй та вклеюй? Чи двірник принесе разом з повісткою на ВЛК? 🤔
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17.05.2024 12:07 Відповісти
при оновленні даних буде телефон , пошта та актуальна адреса.
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17.05.2024 12:07 Відповісти
дільничий принесе і вручить особисто.
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23.05.2024 00:19 Відповісти
"...було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані" Джерело:

Закон казав, що Богдана не можна призначати Головою АПУ, але похєр
Закон казав, що не можна розпускати ВРУ, але похєр
Закон казав, що не можна делегувати обов'язки Президента, але похєр
Та ще багато чого можна пригадати...

Ну і на останок: "закон каже" - це зовсім не те, що "ЦНАПи готові". Або, як кажуть в народі, "обіцяти - не значить одружитися".

Дивно, що не згадали про московитське ІПСО
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17.05.2024 12:03 Відповісти
ІПСО приберегли після 18, коли дійсно по факту працювати не буде.
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17.05.2024 13:10 Відповісти
Так а хтось посилання на веб сайт бачив вже? через пошук нічого не знайшов. Це буде окремий сайт чи як на прикладі кабінету МВС але тільки МінОборони, хтось щось знає?
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17.05.2024 12:06 Відповісти
має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. Джерело:
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17.05.2024 14:57 Відповісти
В ЦНАПах ніхера не готово, електронний кабінет не працює, в ТЦК будуть черги. Хотів би помилятись але є в мене недобра чуйка що все буде зроблено для унеможливлення оновлення даних з метою подальшої стрижки штрафами.
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17.05.2024 12:10 Відповісти
Так ощіпку гусєй ніхто не відміняв
* ( пишу як потенційний гусь під ощіпку)
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17.05.2024 17:13 Відповісти
Тобто заяви Львівської ОВА тепер дезінформація?
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17.05.2024 12:11 Відповісти
Подзвоніть в ЦНАП - все розкажуть.
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17.05.2024 12:34 Відповісти
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17.05.2024 12:20 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
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17.05.2024 12:23 Відповісти
ТЦК та повістки: коли треба з'явитися

Щоб не нарватися на штраф і не стати ухилянтом, треба з'являтись у ТЦК, якщо вам вручили повістку. Дата, час, адреса військкомату та причина виклику мають бути вказані на повістці.

Військовозобов'язаний має з'явитися точно у вказаний термін та у вказане місце. Водночас є перелік поважних причин, через які візит можна перенести. До них відносяться смерть близького родича, хвороба чи стихійне лихо. При цьому необхідно мати документальне підтвердження.

Протягом трьох днів військовозобов'язаних має повідомити ТЦК про обставини неявки та з'явитися протягом не більше 10 днів. Інакше військкомат звернеться до поліції з вимогою розшукати і доставити потенційного ухилянта.

За відмову від отримання повістки на звірку облікових даних або ігнорування її загрожує адміністративна відповідальність. За ухилення від «бойовох повісток» після медкомісії - кримінальна.

Юристи підкреслюють, що кримінальна відповідальність виникає після отримання повістки, яка зобов'язує з'явитися для проходження служби. Таким чином, усі порушення до цієї стадії передбачають штрафи, а не тюремні строки.

Покарання ухилянтів: штрафи, позбавлення водійських прав і не тільки

У травні Верховна Рада ухвалила закон, який у кілька разів підвищує штрафи. Наразі за порушення правил військового обліку згідно зі ст. 210 КУпАП, якщо особа не стоїть на ній або вчасно не оновлює дані, загрожує штраф 17 000 гривень. Повторне порушення - 25 500 гривень.

Відповідно до ст. 210−1 КУпАП, порушення законодавства про мобілізацію, наприклад, відмова від повістки та неявка по ній до ТЦК також карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Причому згідно з новими правилами штрафи виписуватимуться заочно.

Якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою для уточнення даних, ТЦК звернеться до поліції для розшуку та його доставки. Коли це не вдасться, військкомат направить письмову вимогу рекомендованим листом.

У випадку, якщо такий лист не зможуть вручити особисто адресату або він відмовиться, протягом 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити потенційного ухилянта у праві на керування транспортним засобом. Тобто призупинити дію водійських прав тимчасово, до виконання вимоги.
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17.05.2024 12:29 Відповісти
Якось цікаво получається. Згідно ст.17 6-йабзац Конституції ...На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. ТЦК є збройним формуванням не створене законом і то то ж не зареєстроване в міністерстві юстиції, як суб'єкт права, який за законом володіє здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки, тобто правосуб'єктністю. Звідси не зрозуміло, як те, що воно є НІХТО і звати його НІЯК може подавати на якісь штрафи і розшуки громадян України?
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17.05.2024 13:01 Відповісти
Дійсно, воєнний стан згідно Конституції оголошується в разі ЗАГРОЗИ нападу, але в нас сьогодні де-факто збройна агресія московитів, тому в нас СТАН ВІЙНИ.
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17.05.2024 13:05 Відповісти
Для ОПи на Банковій це лише поки загроза, адже війна аж десь там. Тому все правильно.
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17.05.2024 13:12 Відповісти
Щось не розумію. Скрізь такі речі називають як руzьке іпсо. Чи с цензором щось не те, чи народ щось почав розуміти?
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19.05.2024 17:24 Відповісти
 
 