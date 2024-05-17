ЦНАП, ТЦК та е-кабінет: Міноборони пояснило, де військовозобов’язані зможуть оновити дані з 18 травня
З 18 травня військовозобов’язані українці матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП, але також в електронному кабінеті та ЦНАПах.
Про це повідомив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміюInform.
"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані", - сказав Лазуткін.
Він розповів, що представники Міноборони вчора зв’язувалися з відповідальними структурами, і було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані.
Дмитро Лазуткін додав, що з 18 травня електронний кабінет має запрацювати, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.
"Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання", - пояснив він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.
Як повідомлялось, з 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. Військовозобов’язані мають уточнити облікові дані протягом 60 днів.
Військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто така тепер схема?
так шо бардак у них повний. їм ці данні хоч на лобі пиши, вони далі повістки клепають.. воїнам, інвалідам, загиблим.. коротше
А если обновил данные и удалил нах тот додаток, тогда чьто? Как ты увидишь, что пришла повистка?
Закон казав, що Богдана не можна призначати Головою АПУ, але похєр
Закон казав, що не можна розпускати ВРУ, але похєр
Закон казав, що не можна делегувати обов'язки Президента, але похєр
Та ще багато чого можна пригадати...
Ну і на останок: "закон каже" - це зовсім не те, що "ЦНАПи готові". Або, як кажуть в народі, "обіцяти - не значить одружитися".
Дивно, що не згадали про московитське ІПСО
* ( пишу як потенційний гусь під ощіпку)
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.
Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.
Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.
Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."
То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
Щоб не нарватися на штраф і не стати ухилянтом, треба з'являтись у ТЦК, якщо вам вручили повістку. Дата, час, адреса військкомату та причина виклику мають бути вказані на повістці.
Військовозобов'язаний має з'явитися точно у вказаний термін та у вказане місце. Водночас є перелік поважних причин, через які візит можна перенести. До них відносяться смерть близького родича, хвороба чи стихійне лихо. При цьому необхідно мати документальне підтвердження.
Протягом трьох днів військовозобов'язаних має повідомити ТЦК про обставини неявки та з'явитися протягом не більше 10 днів. Інакше військкомат звернеться до поліції з вимогою розшукати і доставити потенційного ухилянта.
За відмову від отримання повістки на звірку облікових даних або ігнорування її загрожує адміністративна відповідальність. За ухилення від «бойовох повісток» після медкомісії - кримінальна.
Юристи підкреслюють, що кримінальна відповідальність виникає після отримання повістки, яка зобов'язує з'явитися для проходження служби. Таким чином, усі порушення до цієї стадії передбачають штрафи, а не тюремні строки.
Покарання ухилянтів: штрафи, позбавлення водійських прав і не тільки
У травні Верховна Рада ухвалила закон, який у кілька разів підвищує штрафи. Наразі за порушення правил військового обліку згідно зі ст. 210 КУпАП, якщо особа не стоїть на ній або вчасно не оновлює дані, загрожує штраф 17 000 гривень. Повторне порушення - 25 500 гривень.
Відповідно до ст. 210−1 КУпАП, порушення законодавства про мобілізацію, наприклад, відмова від повістки та неявка по ній до ТЦК також карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Причому згідно з новими правилами штрафи виписуватимуться заочно.
Якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою для уточнення даних, ТЦК звернеться до поліції для розшуку та його доставки. Коли це не вдасться, військкомат направить письмову вимогу рекомендованим листом.
У випадку, якщо такий лист не зможуть вручити особисто адресату або він відмовиться, протягом 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити потенційного ухилянта у праві на керування транспортним засобом. Тобто призупинити дію водійських прав тимчасово, до виконання вимоги.