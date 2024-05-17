ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая

С 18 мая военнообязанные украинцы будут иметь возможность обновить данные не только в ТЦК и СП, но также в электронном кабинете и ЦПАУ ( укр.- ЦНАП).

Об этом сообщил спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦПАУ. Потому что была запущена дезинформация, якобы ЦПАУ не готовы к этому. Закон говорит, что ЦПАУ - это тоже место, где можно обновить данные", - сказал Лазуткин.

Он рассказал, что представители Минобороны вчера связывались с ответственными структурами, и было подтверждено, что действительно, с 18 мая в ЦПАУ можно будет обновить данные.

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Дмитрий Лазуткин добавил, что с 18 мая электронный кабинет должен начать работать, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.

"Сейчас это будет возможность обновить данные, такие как электронная почта, телефон и место жительства", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

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Как сообщалось, с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Военнообязанные должны уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.

Электронный кабинет военнообязанного должен начать работать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В Минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.

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