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Новости мобилизации
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ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая

Оновлення даних військовозобовʼязаних

С 18 мая военнообязанные украинцы будут иметь возможность обновить данные не только в ТЦК и СП, но также в электронном кабинете и ЦПАУ ( укр.- ЦНАП).

Об этом сообщил спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦПАУ. Потому что была запущена дезинформация, якобы ЦПАУ не готовы к этому. Закон говорит, что ЦПАУ - это тоже место, где можно обновить данные", - сказал Лазуткин.

Он рассказал, что представители Минобороны вчера связывались с ответственными структурами, и было подтверждено, что действительно, с 18 мая в ЦПАУ можно будет обновить данные.

Читайте также: С завтрашнего дня ЦНАП будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключены 300 администраторов Центров

Дмитрий Лазуткин добавил, что с 18 мая электронный кабинет должен начать работать, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.

"Сейчас это будет возможность обновить данные, такие как электронная почта, телефон и место жительства", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

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Как сообщалось, с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Военнообязанные должны уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.

Электронный кабинет военнообязанного должен начать работать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В Минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверка документов и обзор транспорта: на Хмельнитчине ОВА и ТЦК ужесточили меры безопасности. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) ЦПАУ (30) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+12
Оновив через електронний кабінет - отримав повістку на ВЛК - пройшов ВЛК - отримав мобілізаційну повістку - ЗСУ

Тобто така тепер схема?
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17.05.2024 11:58
+8
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
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17.05.2024 12:23
+7
А если электронная почта не меил ру, то кабинет ее схавает?
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17.05.2024 11:54
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А если электронная почта не меил ру, то кабинет ее схавает?
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17.05.2024 11:54 Ответить
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17.05.2024 11:55 Ответить
схавают все)...
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17.05.2024 12:00 Ответить
там і сервера в москві
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17.05.2024 13:37 Ответить
Оновив через електронний кабінет - отримав повістку на ВЛК - пройшов ВЛК - отримав мобілізаційну повістку - ЗСУ

Тобто така тепер схема?
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17.05.2024 11:58 Ответить
А кому счас легко ?
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17.05.2024 12:00 Ответить
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17.05.2024 12:16 Ответить
вже на ВЛК, якщо придатний - прям звідти тебе супроводжуть до ТЦК, де все виписують.. але закон зараз прописали так, що можна тупо штрафи клєпати на декілька мільонів чоловіків, кожному по 20К штрафу..
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17.05.2024 12:09 Ответить
Добре, а коли вони штрихкодвидають??? На якому етапі?
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17.05.2024 12:21 Ответить
у ТЦК, штрихкод видають коли тобі оформлюють або посвідчення, або квиток..на етапі "оновлення данних". Але то бардак, дані оновив в грудні - ніяких штрихкодів, тут знову кинули повістку в квітні у поштову скриньку, теж на оновлення.
так шо бардак у них повний. їм ці данні хоч на лобі пиши, вони далі повістки клепають.. воїнам, інвалідам, загиблим.. коротше
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17.05.2024 13:43 Ответить
Не бажаєш підтримувати свою армію, будеш "годувати" іншу.
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21.05.2024 16:38 Ответить
Проте якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то

А если обновил данные и удалил нах тот додаток, тогда чьто? Как ты увидишь, что пришла повистка?
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17.05.2024 12:01 Ответить
штрафом,на крайняк,увидишь),,,
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17.05.2024 12:04 Ответить
А ще цікаво: яким чином після оновлення даних через електронний кабінет у військовому квитку з'явиться відповідний штрих-код? Вишлють на електронну почту і сам друкуй та вклеюй? Чи двірник принесе разом з повісткою на ВЛК? 🤔
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17.05.2024 12:07 Ответить
при оновленні даних буде телефон , пошта та актуальна адреса.
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17.05.2024 12:07 Ответить
дільничий принесе і вручить особисто.
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23.05.2024 00:19 Ответить
"...було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані" Джерело:

Закон казав, що Богдана не можна призначати Головою АПУ, але похєр
Закон казав, що не можна розпускати ВРУ, але похєр
Закон казав, що не можна делегувати обов'язки Президента, але похєр
Та ще багато чого можна пригадати...

Ну і на останок: "закон каже" - це зовсім не те, що "ЦНАПи готові". Або, як кажуть в народі, "обіцяти - не значить одружитися".

Дивно, що не згадали про московитське ІПСО
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17.05.2024 12:03 Ответить
ІПСО приберегли після 18, коли дійсно по факту працювати не буде.
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17.05.2024 13:10 Ответить
Так а хтось посилання на веб сайт бачив вже? через пошук нічого не знайшов. Це буде окремий сайт чи як на прикладі кабінету МВС але тільки МінОборони, хтось щось знає?
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17.05.2024 12:06 Ответить
має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. Джерело:
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17.05.2024 14:57 Ответить
В ЦНАПах ніхера не готово, електронний кабінет не працює, в ТЦК будуть черги. Хотів би помилятись але є в мене недобра чуйка що все буде зроблено для унеможливлення оновлення даних з метою подальшої стрижки штрафами.
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17.05.2024 12:10 Ответить
Так ощіпку гусєй ніхто не відміняв
* ( пишу як потенційний гусь під ощіпку)
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17.05.2024 17:13 Ответить
Тобто заяви Львівської ОВА тепер дезінформація?
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17.05.2024 12:11 Ответить
Подзвоніть в ЦНАП - все розкажуть.
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17.05.2024 12:34 Ответить
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17.05.2024 12:20 Ответить
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
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17.05.2024 12:23 Ответить
ТЦК та повістки: коли треба з'явитися

Щоб не нарватися на штраф і не стати ухилянтом, треба з'являтись у ТЦК, якщо вам вручили повістку. Дата, час, адреса військкомату та причина виклику мають бути вказані на повістці.

Військовозобов'язаний має з'явитися точно у вказаний термін та у вказане місце. Водночас є перелік поважних причин, через які візит можна перенести. До них відносяться смерть близького родича, хвороба чи стихійне лихо. При цьому необхідно мати документальне підтвердження.

Протягом трьох днів військовозобов'язаних має повідомити ТЦК про обставини неявки та з'явитися протягом не більше 10 днів. Інакше військкомат звернеться до поліції з вимогою розшукати і доставити потенційного ухилянта.

За відмову від отримання повістки на звірку облікових даних або ігнорування її загрожує адміністративна відповідальність. За ухилення від «бойовох повісток» після медкомісії - кримінальна.

Юристи підкреслюють, що кримінальна відповідальність виникає після отримання повістки, яка зобов'язує з'явитися для проходження служби. Таким чином, усі порушення до цієї стадії передбачають штрафи, а не тюремні строки.

Покарання ухилянтів: штрафи, позбавлення водійських прав і не тільки

У травні Верховна Рада ухвалила закон, який у кілька разів підвищує штрафи. Наразі за порушення правил військового обліку згідно зі ст. 210 КУпАП, якщо особа не стоїть на ній або вчасно не оновлює дані, загрожує штраф 17 000 гривень. Повторне порушення - 25 500 гривень.

Відповідно до ст. 210−1 КУпАП, порушення законодавства про мобілізацію, наприклад, відмова від повістки та неявка по ній до ТЦК також карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Причому згідно з новими правилами штрафи виписуватимуться заочно.

Якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою для уточнення даних, ТЦК звернеться до поліції для розшуку та його доставки. Коли це не вдасться, військкомат направить письмову вимогу рекомендованим листом.

У випадку, якщо такий лист не зможуть вручити особисто адресату або він відмовиться, протягом 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити потенційного ухилянта у праві на керування транспортним засобом. Тобто призупинити дію водійських прав тимчасово, до виконання вимоги.
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17.05.2024 12:29 Ответить
Якось цікаво получається. Згідно ст.17 6-йабзац Конституції ...На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. ТЦК є збройним формуванням не створене законом і то то ж не зареєстроване в міністерстві юстиції, як суб'єкт права, який за законом володіє здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки, тобто правосуб'єктністю. Звідси не зрозуміло, як те, що воно є НІХТО і звати його НІЯК може подавати на якісь штрафи і розшуки громадян України?
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17.05.2024 13:01 Ответить
Дійсно, воєнний стан згідно Конституції оголошується в разі ЗАГРОЗИ нападу, але в нас сьогодні де-факто збройна агресія московитів, тому в нас СТАН ВІЙНИ.
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17.05.2024 13:05 Ответить
Для ОПи на Банковій це лише поки загроза, адже війна аж десь там. Тому все правильно.
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17.05.2024 13:12 Ответить
Щось не розумію. Скрізь такі речі називають як руzьке іпсо. Чи с цензором щось не те, чи народ щось почав розуміти?
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19.05.2024 17:24 Ответить
 
 