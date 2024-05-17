ЦПАУ, ТЦК и е-кабинет: Минобороны объяснило, где военнообязанные смогут обновить данные с 18 мая
С 18 мая военнообязанные украинцы будут иметь возможность обновить данные не только в ТЦК и СП, но также в электронном кабинете и ЦПАУ ( укр.- ЦНАП).
Об этом сообщил спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦПАУ. Потому что была запущена дезинформация, якобы ЦПАУ не готовы к этому. Закон говорит, что ЦПАУ - это тоже место, где можно обновить данные", - сказал Лазуткин.
Он рассказал, что представители Минобороны вчера связывались с ответственными структурами, и было подтверждено, что действительно, с 18 мая в ЦПАУ можно будет обновить данные.
Дмитрий Лазуткин добавил, что с 18 мая электронный кабинет должен начать работать, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.
"Сейчас это будет возможность обновить данные, такие как электронная почта, телефон и место жительства", - сказал он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.
Как сообщалось, с 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. Военнообязанные должны уточнить учетные данные в течение 60 дней.
Военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.
Электронный кабинет военнообязанного должен начать работать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В Минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.
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Тобто така тепер схема?
так шо бардак у них повний. їм ці данні хоч на лобі пиши, вони далі повістки клепають.. воїнам, інвалідам, загиблим.. коротше
А если обновил данные и удалил нах тот додаток, тогда чьто? Как ты увидишь, что пришла повистка?
Закон казав, що Богдана не можна призначати Головою АПУ, але похєр
Закон казав, що не можна розпускати ВРУ, але похєр
Закон казав, що не можна делегувати обов'язки Президента, але похєр
Та ще багато чого можна пригадати...
Ну і на останок: "закон каже" - це зовсім не те, що "ЦНАПи готові". Або, як кажуть в народі, "обіцяти - не значить одружитися".
Дивно, що не згадали про московитське ІПСО
* ( пишу як потенційний гусь під ощіпку)
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.
Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.
Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.
Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."
То в них "реєстр гарматного м'яса", а у нас "електронний кабінет". Не переплутайте. Всього то рік часу пройшов...
Щоб не нарватися на штраф і не стати ухилянтом, треба з'являтись у ТЦК, якщо вам вручили повістку. Дата, час, адреса військкомату та причина виклику мають бути вказані на повістці.
Військовозобов'язаний має з'явитися точно у вказаний термін та у вказане місце. Водночас є перелік поважних причин, через які візит можна перенести. До них відносяться смерть близького родича, хвороба чи стихійне лихо. При цьому необхідно мати документальне підтвердження.
Протягом трьох днів військовозобов'язаних має повідомити ТЦК про обставини неявки та з'явитися протягом не більше 10 днів. Інакше військкомат звернеться до поліції з вимогою розшукати і доставити потенційного ухилянта.
За відмову від отримання повістки на звірку облікових даних або ігнорування її загрожує адміністративна відповідальність. За ухилення від «бойовох повісток» після медкомісії - кримінальна.
Юристи підкреслюють, що кримінальна відповідальність виникає після отримання повістки, яка зобов'язує з'явитися для проходження служби. Таким чином, усі порушення до цієї стадії передбачають штрафи, а не тюремні строки.
Покарання ухилянтів: штрафи, позбавлення водійських прав і не тільки
У травні Верховна Рада ухвалила закон, який у кілька разів підвищує штрафи. Наразі за порушення правил військового обліку згідно зі ст. 210 КУпАП, якщо особа не стоїть на ній або вчасно не оновлює дані, загрожує штраф 17 000 гривень. Повторне порушення - 25 500 гривень.
Відповідно до ст. 210−1 КУпАП, порушення законодавства про мобілізацію, наприклад, відмова від повістки та неявка по ній до ТЦК також карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Причому згідно з новими правилами штрафи виписуватимуться заочно.
Якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою для уточнення даних, ТЦК звернеться до поліції для розшуку та його доставки. Коли це не вдасться, військкомат направить письмову вимогу рекомендованим листом.
У випадку, якщо такий лист не зможуть вручити особисто адресату або він відмовиться, протягом 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити потенційного ухилянта у праві на керування транспортним засобом. Тобто призупинити дію водійських прав тимчасово, до виконання вимоги.