Проверка документов и обзор транспорта: на Хмельнитчине ОВА и ТЦК ужесточили меры безопасности. ДОКУМЕНТ

В Хмельницкой области с целью реализации мер безопасности на период действия военного положения в Украине у граждан будут проверять документы, вещи, транспортные средства и служебные помещения.

Об этом говорится в совместном приказе начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина и начальника Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимира Корпача, передает Цензор.НЕТ.

Что ввели?

"На время действия правового режима военного положения на территории Украины ввести проверку документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, служебных помещений на территории Хмельницкой области в порядке, определенном постановлением Кабинета министров Украины от 29.12.2021 года № 1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения", - отмечается в документе.

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Изменения в редакции приказа

Отметим, что это уже третья редакция совместного приказа. До этого в феврале 2023 года в Хмельницкой области была введена проверка документов у лиц, а в августе добавили еще досмотр вещей и транспортных средств.

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