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Новости мобилизации
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Проверка документов и обзор транспорта: на Хмельнитчине ОВА и ТЦК ужесточили меры безопасности. ДОКУМЕНТ

мобілізація,тцк

В Хмельницкой области с целью реализации мер безопасности на период действия военного положения в Украине у граждан будут проверять документы, вещи, транспортные средства и служебные помещения.

Об этом говорится в совместном приказе начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина и начальника Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимира Корпача, передает Цензор.НЕТ.

Что ввели?

"На время действия правового режима военного положения на территории Украины ввести проверку документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, служебных помещений на территории Хмельницкой области в порядке, определенном постановлением Кабинета министров Украины от 29.12.2021 года № 1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

Наказ Хмельницької ОВА та ТЦК про перевірку документів та транспорту
Наказ Хмельницької ОВА та ТЦК про перевірку документів та транспорту

Изменения в редакции приказа

Отметим, что это уже третья редакция совместного приказа. До этого в феврале 2023 года в Хмельницкой области была введена проверка документов у лиц, а в августе добавили еще досмотр вещей и транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение права управления транспортным средством будет отменяться после обновления данных в ТЦК, - Минобороны

Автор: 

проверка (819) Хмельнитчина (896) мобилизация (2735) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+17
Обшуки житла без судового ордеру, це просто чудово- країна можливостей- в зеленому шапіто можливе все
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16.05.2024 10:53
+17
яким дідьком тцк до безпеки?
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16.05.2024 10:56
+8
то на заході України групіровка військових та мусарів вже більша ніж на сході півдні та півночі,
чи ще поки що ні???
позашляховики, броніки, тактичні ножі, розгрузки, шоломи всім видали, чи ні???
харчуванням, паливом, з"язком та дронами захіне угрупування забеспечене на 100%?????
і з якого боку напад буде???
з польщі, словачини, румунії, чи мадяри підуть в атаку??
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16.05.2024 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Посилили заходи безпеки - мабуть скоро - скоро ......
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16.05.2024 10:53 Ответить
Обшуки житла без судового ордеру, це просто чудово- країна можливостей- в зеленому шапіто можливе все
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16.05.2024 10:53 Ответить
Уповноважена особа може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних із:

рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні особи.

Проникнення уповноваженої особи до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном.

Про застосування зазначеного заходу уповноважена особа доповідає та/або інформує відповідно до вимог https://ips.ligazakon.net/document/view/t124651?ed=2021_12_15 Кримінального процесуального кодексу України .
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16.05.2024 10:57 Ответить
Ось так без судового ордеру своїх громадян мотивують московити, дивись на Цензорі вище: "Російські командири ударами ногами та стрільбою з автомата мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. "
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16.05.2024 12:24 Ответить
Читайте Конституцію і Закони України До речі ,в наказі немає згадування про житло,а "службові приміщення" Чи вас тролей цьому не вчили.
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16.05.2024 10:58 Ответить
Дайте визначення що таке житлове приміщення ?
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16.05.2024 11:10 Ответить
Василь, не треба так мелко подставляться.
В наказі згадуеться і житло.
Прочтите текс на скриншоте.
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16.05.2024 11:16 Ответить
ви взагалі читати вмієте? в наказі не згадується житло. житло згадується в контексті постанови кабміну від 21 року, де це слово є в назві самої постанови.
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16.05.2024 11:32 Ответить
Т.е наказ областного руководства діе всупереч постанови кабміну? В такому разі треба отдельным пунктом выделить неприкосновенность жилища
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16.05.2024 11:48 Ответить
в наказі чітко вказано, чого саме він стосується і на якому документі базується порядок його виконання. а що там ще додатково треба - це ваша особиста профанська (профан = не професіонал в певній області, а не щось образливе) думка.
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16.05.2024 11:57 Ответить
Як "нема"? Почитайте уважніше скріншот самого документа - там в двох абзацах, чорним по білому написано ""...і житла громадян". Це просто чомусь Цензор.нет "не побачив" цю фразу.
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16.05.2024 11:43 Ответить
Може ти, зелений шмаркоїде, щось крім заголовку сам прочитаєш, чи подоляківські боти з читати не дружать?
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16.05.2024 12:58 Ответить
Це вже не барбершопні, це вже котлетні воїни.

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16.05.2024 10:55 Ответить
На https://youtu.be/0MubN_8QiJs?t=2243 движе тоже такие есть Смари какой бравый. У меня только один вопрос, если его ранят, шо придется тащить, то его будут эвакуировать или просто добьют? И еще влезет ли такой воин в окоп и подтянется ли хоть раз на турнике
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16.05.2024 11:16 Ответить
яким дідьком тцк до безпеки?
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16.05.2024 10:56 Ответить
Ти мрієш про поразку України? Який хрен буде воювати? Чому одні дистипліновано мобілізувалися, а хитродупіті сачкують і волають про права чєловєка?
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16.05.2024 11:06 Ответить
Переможемо орків і йди на Майдан. А покищо потрібно воювати , а не звіздіти.
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16.05.2024 11:16 Ответить
Хто ти, воїн?
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16.05.2024 11:21 Ответить
Ви що, Вася воїн тільки ротом.
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16.05.2024 11:27 Ответить
мені більше подобаються ухилянти, які втекли за кордон і вчать нас як слід проводити моболізацію, на кшталт Арестовича, тільки тупі як поліно. Та ще й мене називають ухилянтом
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16.05.2024 11:42 Ответить
Кремлівські боти, видають себе за українців і масово збігаються на такі теми по методичці, вони намагаються показати якесь незадоволення, начебто українці нездатні захисти Україну від окупантів і поголовно являються ухилянтами, але справжні ухилянти тихо сидять на горищах у бабусь і по ночах вилазять провітритись щоб остаточно не засмердітись.
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
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16.05.2024 12:01 Ответить
.....хитродупіті сачкують і волають про права чєловєка.

А де ти бачив, шо 95 кагал волає про права чєловєка? Чи вони не "хитродупіті" і не "сачкують"?
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16.05.2024 11:17 Ответить
зеленобот Дєрьмака ,який сидить в тилу , якому плятять вкраденими грошима у народу , розповідає ,як потрібно любити і захищати батьківщину ...
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16.05.2024 11:21 Ответить
дійсно, який хрен буде воювати, коли влада замість того, щоб будувати оборону краде ці гроші? Коли за планом там повинен бути ДОТ чи окоп, а по факту окопа там нема, зато у людини, яка за це відповідає зявився маєток в Іспаніі. Когось за це покарають? Питання риторичне -ні кого. А скільки хлопців із за цього загинуть? Два роки війни не на часі було це робити? То може спочатку влада із себе почне ладу наводити
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16.05.2024 11:32 Ответить
Коли прийдуть орки, то їм таке не скажеш, дадуть тобі резинові чоботи, іржавий автомат і відправлять в штурмовий загін, а позаду кадирівці для заохочення штурму!
"В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА
"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.
Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек."
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16.05.2024 12:14 Ответить
я кажу закінчуйте красти, а ти мені про ваньок розповідаєш. Нащо мені ця інформація? ти владі піди розкажи про це, чи їм не цікаво?
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16.05.2024 13:05 Ответить
свобода совісті - не чув?
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16.05.2024 11:34 Ответить
а де були ці тцк і поліцаї в березні 2022 на Сумщині ? дисципліновано по тікали чи зайняли оборону на березі Тиси ?
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16.05.2024 11:36 Ответить
В Каневі в них була точка збору.
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16.05.2024 11:41 Ответить
Хитродупі ловлять інших замість себе.
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16.05.2024 11:49 Ответить
Називається-Гребіть ви бо вас загребуть.
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16.05.2024 11:03 Ответить
В тилу знаходиться багато нацгвардії, поліції та інших військових....

в такому випадку надавати повноваження ТЦК перевіряти особисті речі... що не входить в їх компентенцію, їм надали право перевіряти тільки документи....і це незаконно... та трохи абсурдно

По друге... що поранені воїни, які не придатні до військової служби і їх тому перевели в ТЦК мають до заходів безпеки
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16.05.2024 11:09 Ответить
то на заході України групіровка військових та мусарів вже більша ніж на сході півдні та півночі,
чи ще поки що ні???
позашляховики, броніки, тактичні ножі, розгрузки, шоломи всім видали, чи ні???
харчуванням, паливом, з"язком та дронами захіне угрупування забеспечене на 100%?????
і з якого боку напад буде???
з польщі, словачини, румунії, чи мадяри підуть в атаку??
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16.05.2024 11:10 Ответить
Чому саме Хмельницька?
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16.05.2024 11:11 Ответить
Действительно, я бы в Винницкой провел, на вотчине Порошенко и Гройсмана, а то 100% что-то замышляют хитрюги
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16.05.2024 11:12 Ответить
До 21 травня (юридичного кінця зеленої потвори) такі заходи будуть повсюди. А нєфіг "раскачивать лодку")
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16.05.2024 11:20 Ответить
В Мукачево еще, *****, проведите заходы
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16.05.2024 11:11 Ответить
на самому ділі це добре і зрозуміло.
під Банковою б щє пошукали - за пів дня б батальон ухилянтів нахопали, стефан танк!
а декотрі злостні, яки разів по 4 ухилились, могли б буть командирами вітділень тих які по 3 рази ухилились...
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16.05.2024 11:12 Ответить
Да,там очень много ДРГ действует...Просто кишит ними.Специально пришли с Херсонской и Запорожской области на Хмельниччину
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16.05.2024 11:17 Ответить
У хмельницькій живе самий агресивний цензорівський ухилянт, який у новинах жінок постійно відправляє воювати та веде антимобілізаційну пропаганду. Сподіваюсь, що візьмуть за дупу цього поца.
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16.05.2024 11:19 Ответить
Не хочете особистим прикладом ? В моєї дочки в ЗСУ є вакансії для жінок - коли вас чекати ?
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16.05.2024 11:23 Ответить
Немає у вас ніякої доньки в ЗСУ. Про вакансії в ЗСУ я і без шмаркачів знаю, бо цікавилась.
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16.05.2024 11:26 Ответить
От і все ,що потрібно про вас знати .... тилова "патріотка " ...
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16.05.2024 11:31 Ответить
Дядьку, йди Неньку захищай, ****** інтернетовське.

«Патріот» диванний. Будеш кацапам горілочку з салом носити, щоб не зґвалтували та не вбили.
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16.05.2024 11:50 Ответить
Вже б краще на обїздну пішла б - це більш чесна робота чим ботом-************* Єрмака -зеленського
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16.05.2024 12:09 Ответить
А є інший варіант для всіх простих смертних - робота в Польщі ,Чехії ,Німеччині від 1500 євро під захистом НАТО . Що їм втрачати ? Маєтків та земель ,щоб захищати в них немає . Рідних вивезуть . Депутати, прокурори ,митники - ті груддю стануть на захист країни .

І я чогось думаю , що ті українці , які виїхали за кордон - при нападі Московії на Нато - підуть добровольцями ... Чому ? Можливо тому , що там їм буде ,що захищати .... Достойний рівень життя і людське відношення держави до людини ...
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16.05.2024 12:18 Ответить
Коли прийдуть орки, то їм таке не скажеш, дадуть тобі резинові чоботи, іржавий автомат і відправлять в штурмовий загін, а позаду кадирівці для заохочення штурму!
"В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА
"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.
Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек."
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16.05.2024 12:15 Ответить
Я думаю що прості люди заберуть свої родини та виїдуть за кордон . маєтків тут вони ненажили . Не ну класти ж їм своє життя за 400 доларів місячної зарплати ?

Там будуть отримувати свої 1000-1500 доларів працюючи на польського пана . І будуть дивитися - як героїчнно боронять Україну і свої маєтки - батальйони Буковель , Конче Заспи та Монако ...

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16.05.2024 12:22 Ответить
За який кордон ти будеш тікати, країни ЄС вже обговорють плани повернення чоловіків призовного віку в Україну.
Воїни ЗСУ кладуть життя не за гроші, а за свій дім, землю, батьків, дітей і жінок, бо як прийдуть окупанти, то ось так тебе будуть мотивувати, дивись уважно на Цензорі вище: "Російські командири ударами ногами та стрільбою з автомата мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. "
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16.05.2024 12:32 Ответить
Багато країн ЄС раді бачити українців, як хороших працівників.
І як би не намагалася зелена бидлонедоеліта - всі, хто працюють отримають посвідки на проживання.
Назад відправлять лише нездар та ледащ
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16.05.2024 12:59 Ответить
Уйобок!
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16.05.2024 12:32 Ответить
Коли на фронт , чи зеленому бидлу не можна?
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16.05.2024 13:13 Ответить
Гомік, бачу, що ти ще той воїн з дівчатами в інтернетах.
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16.05.2024 13:15 Ответить
Ти не дівчина, ти шмара зелена...)))
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16.05.2024 13:31 Ответить
Пєдік!
Я порохобот зі стажем!

Ти сьогодні доп*здякаєшся, що тебе або тцк загребуть, або у бан цензор відправить, або пі*дюлєй від свого коханця получиш. Але карма тобі обов'язково прилетить.
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16.05.2024 13:46 Ответить
Читай комент вище
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16.05.2024 15:10 Ответить
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16.05.2024 15:11 Ответить
А що, на ту рашку хтось напав, її землю топчуть окупанти?
Чи ж треба так порівнювати.
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16.05.2024 11:51 Ответить
"наказ" якогось місцевого "царька" це не Закон.
а місцевих царьків в Україні скоро буде більше чим населення.
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16.05.2024 11:39 Ответить
А що, на ту рашку хтось напав, її землю топчуть окупанти?
Чи ж треба так порівнювати.
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16.05.2024 11:50 Ответить
Держава валиться. Але ж вибори неначасі ж
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16.05.2024 11:49 Ответить
Це щось ментальне.

Багато тисяч бійців пройшли суцільне пекло на війні, яке навіть усвідомити несила. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби люди більше не проходили крізь пекельні кола» - лунає цілком протилежне: кожен має потрапити в пекло, і держава гарантує це.

Багато тисяч людей утратили своїх дітей, чоловіків, друзів, братів, родичів. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби більше ніхто ніколи не носив трауру до кінця життя» - лунає цілком протилежне: нехай чорна біда торкнеться кожного, і держава гарантує це.

Багато тисяч людей отримали жахливі й непоправні каліцтва. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби більше ніхто не втрачав свої кінцівки за тридев'ять земель від рідного дому» - лунає цілком протилежне: кожен має ризикнути собою, і держава гарантує це.

Це щось ментальне.

Філософія західної цивілізації спрямована на те, аби лихоліття, горе й смерть торкнулися якомога меншої кількості людей. Вберегти від цього - ось завдання всіх держав і урядів. У нас же: нехай лихоліття, горе й смерть спіткає кожного, і держава гарантує це.

Менталітет. Замість дбати про спільне для всіх благо - людей влаштує спільна для всіх біда.

О. Дроздов
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16.05.2024 11:52 Ответить
Отакі як Остап Дроздов, привели зелень до влади, а тепер ********.
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16.05.2024 12:08 Ответить
Для Ізраїлю це нормально. Але не для українців
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16.05.2024 12:22 Ответить
Дивись на Цензорі вище: "Російські командири ударами ногами та стрільбою з автомата мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. "
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16.05.2024 12:09 Ответить
А коли вже цих тіпів тіпа Тараса Греня, Корпача будуть судити за самоуправство? Якшо шо в наказі 1456 дуже чітко вказані підстави і шо можна робити ТЦК та поліції. І я шось не бачу за якими такими «пунктами» хтлсь видає накази, які звужують права зазначені упостановах та законах вищоі інстанції. За кого ці ТЦК-ашники себе мають?
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16.05.2024 15:07 Ответить
 
 