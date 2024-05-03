Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой ОВА.
Об этом говорится в указе №268/24, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", - отмечается в указе.
Увольнение главы Хмельницкой ОВА
Напомним, в марте 2023 года президент Зеленский уволил Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой ОВА.
Сергей Тюрин исполнял обязанности руководителя области после увольнения Гамалия.
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Хоч зараз бери, і призначай. Тюрін, Тютіна, - какая разніца.
а от на місцях прокол вийшов, у отг забрали всі гроші...спочатку, ще до війни всі дорожні кошти, а недавно ще й військовий податок...і тепер з великою неохотою керівництво отг псуватиме стосунки з мешканцями громади задля втілення указів президента, який обібрав до нитки