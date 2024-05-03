Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой ОВА.

Об этом говорится в указе №268/24, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", - отмечается в указе.

Увольнение главы Хмельницкой ОВА

Напомним, в марте 2023 года президент Зеленский уволил Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой ОВА.

Сергей Тюрин исполнял обязанности руководителя области после увольнения Гамалия.

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