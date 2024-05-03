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Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

Тюрін новий глава Хмельницької ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой ОВА.

Об этом говорится в указе №268/24, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", - отмечается в указе.

Увольнение главы Хмельницкой ОВА

Напомним, в марте 2023 года президент Зеленский уволил Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой ОВА.

Сергей Тюрин исполнял обязанности руководителя области после увольнения Гамалия.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) назначение (2165) ОГА (2388) Хмельнитчина (896) Тюрин Сергей (2)


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Як казав один патріот - всі на -ін, -ов, -цький нахрен.
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03.05.2024 12:00 Ответить
Там ще Тютіна із Шепетівки є.
Хоч зараз бери, і призначай. Тюрін, Тютіна, - какая разніца.

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03.05.2024 12:24 Ответить
треба проводити мобілізацію....вже й з цією метою згадали, що є голови райадміністрацій...це йоо прзначенці, його вертикаль
а от на місцях прокол вийшов, у отг забрали всі гроші...спочатку, ще до війни всі дорожні кошти, а недавно ще й військовий податок...і тепер з великою неохотою керівництво отг псуватиме стосунки з мешканцями громади задля втілення указів президента, який обібрав до нитки
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03.05.2024 12:25 Ответить
 
 