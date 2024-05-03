Зеленський призначив Тюріна главою Хмельницької ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим очільником Хмельницької ОВА.

Про це йдеться в указі №268/24, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - зазначається в указі.

Звільнення глави Хмельницької ОВА

Нагадаємо, у березня 2023 року президент Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА.

Сергій Тюрін виконував обов'язки керівника області після звільнення Гамалія.

Читайте: Новим речником Сил оборони Півдня призначили Плетенчука