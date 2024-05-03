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Зеленський призначив Тюріна главою Хмельницької ОВА

Тюрін новий глава Хмельницької ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим очільником Хмельницької ОВА.

Про це йдеться в указі №268/24, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - зазначається в указі.

Звільнення глави Хмельницької ОВА

Нагадаємо, у березня 2023 року президент Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА.

Сергій Тюрін виконував обов'язки керівника області після звільнення Гамалія.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) призначення (2272) ОДА (1625) Хмельниччина (914) Тюрін Сергій (3)


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Як казав один патріот - всі на -ін, -ов, -цький нахрен.
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03.05.2024 12:00 Відповісти
Там ще Тютіна із Шепетівки є.
Хоч зараз бери, і призначай. Тюрін, Тютіна, - какая разніца.

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03.05.2024 12:24 Відповісти
треба проводити мобілізацію....вже й з цією метою згадали, що є голови райадміністрацій...це йоо прзначенці, його вертикаль
а от на місцях прокол вийшов, у отг забрали всі гроші...спочатку, ще до війни всі дорожні кошти, а недавно ще й військовий податок...і тепер з великою неохотою керівництво отг псуватиме стосунки з мешканцями громади задля втілення указів президента, який обібрав до нитки
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03.05.2024 12:25 Відповісти
 
 