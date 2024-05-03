Зеленський призначив Тюріна главою Хмельницької ОВА
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим очільником Хмельницької ОВА.
Про це йдеться в указі №268/24, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - зазначається в указі.
Звільнення глави Хмельницької ОВА
Нагадаємо, у березня 2023 року президент Зеленський звільнив Сергія Гамалія з посади глави Хмельницької ОВА.
Сергій Тюрін виконував обов'язки керівника області після звільнення Гамалія.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоч зараз бери, і призначай. Тюрін, Тютіна, - какая разніца.
а от на місцях прокол вийшов, у отг забрали всі гроші...спочатку, ще до війни всі дорожні кошти, а недавно ще й військовий податок...і тепер з великою неохотою керівництво отг псуватиме стосунки з мешканцями громади задля втілення указів президента, який обібрав до нитки