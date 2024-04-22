УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4620 відвідувачів онлайн
Новини
3 185 18

Новим речником Сил оборони Півдня призначили Плетенчука

дмитро,плетенчук

Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня призначено Дмитра Плетенчука.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив сам Плетенчук.

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", - сказав він.

До призначення Плетенчук був речником ВМС України.

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони Півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності, та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

Гуменюк відреагувала на заяву медійників та сказала, що жодних порушень не було.

19 квітня 2024 року Гуменюк було звільнено з посади речника Сил оборони Півдня.

Читайте: Командувачем ОК "Південь" призначено генерала Геннадія Шаповалова. ФОТОрепортаж

Автор: 

призначення (2272) ЗСУ (7492) Плетенчук Дмитро (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Упитанный,его бы на форсирование Днепра отправить пострелять путинское мясо.
показати весь коментар
22.04.2024 11:48
+3
Цей буде плести те, що й гуменюк плела, бо вони всього на всього виконавці.
Речник плете, речник каже,
що йому господар скаже.
показати весь коментар
22.04.2024 12:00
+1
ну хоть сержанта поставили спикером, а то б скоро генералы нам рассказывали...
показати весь коментар
22.04.2024 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це краще, здається

https://suspilne.media/odesa/484297-usunuto-cerez-cej-samij-post-pro-zbitij-litak-zurnalisti-vimagaut-vidnoviti-na-posadi-presoficera-hersona/
показати весь коментар
22.04.2024 11:41 Відповісти
Упитанный,его бы на форсирование Днепра отправить пострелять путинское мясо.
показати весь коментар
22.04.2024 11:48 Відповісти
Для этого есть трактористы, рабочие, и менеджеры среднего звена.
показати весь коментар
22.04.2024 13:34 Відповісти
А нездар - генералів також можна , так швидко , міняти ..? Чи лише болтунів штатних ?
показати весь коментар
22.04.2024 11:51 Відповісти
А у підпорядкування Плетенчуку дадуть Гуменючку.
...на допомогу...
...Х.ню плести...
показати весь коментар
22.04.2024 11:53 Відповісти
Цей буде плести те, що й гуменюк плела, бо вони всього на всього виконавці.
Речник плете, речник каже,
що йому господар скаже.
показати весь коментар
22.04.2024 12:00 Відповісти
взагалі то, коли він після звільнення Херсону, щось ляпнув випередивши Зе і його зняли, за нього багато працівників медіа массу тягнули
показати весь коментар
22.04.2024 17:23 Відповісти
Цей факт нічого не змінює.
Таварісч осознал, таварісч понял, таварісч поработал над ошібкамі і будєт достойно дєржаться гєнєральной лініі партіі і правітєльства!
показати весь коментар
22.04.2024 17:52 Відповісти
"Вам, товарищ замполит, легко. Рот закрыли, рабочее место убрано.
Идет колона - молодец замполит. Стала колона, херня зампотех
показати весь коментар
22.04.2024 12:18 Відповісти
Та теперь и с таким спикером по югу дело северней пойдёт. Кадры решают все. Я б киздела бы ещё, но болит влагали-що!
показати весь коментар
22.04.2024 12:09 Відповісти
ну хоть сержанта поставили спикером, а то б скоро генералы нам рассказывали...
показати весь коментар
22.04.2024 12:19 Відповісти
Добре зелені сраку вилеже і дотягне до полковника..а може генерала
показати весь коментар
22.04.2024 12:23 Відповісти
Ещё один Буда - ноль без палочки.
показати весь коментар
22.04.2024 12:32 Відповісти
може якогось ветерана оформили на вакансію. рабатьонка то нєпильная
показати весь коментар
22.04.2024 12:35 Відповісти
Ну я так і гадав, що цього мудака мохнатого призначать. Рідке лайно та дебіл лидачи
показати весь коментар
22.04.2024 13:23 Відповісти
Чергова зе-держиморда.
показати весь коментар
22.04.2024 13:39 Відповісти
 
 