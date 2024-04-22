Новим речником Сил оборони Півдня призначили Плетенчука

Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня призначено Дмитра Плетенчука.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив сам Плетенчук.

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", - сказав він.

До призначення Плетенчук був речником ВМС України.

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони Півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності, та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

Гуменюк відреагувала на заяву медійників та сказала, що жодних порушень не було.

19 квітня 2024 року Гуменюк було звільнено з посади речника Сил оборони Півдня.

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