Командувачем ОК "Південь" призначено генерала Геннадія Шаповалова. ФОТОрепортаж

Бригадного генерала Геннадія Шаповалова призначено новим командувачем ОК "Південь".

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.











Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само - з відзнакою - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

"Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід", - йдеться в повідомленні ОК.

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