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Командувачем ОК "Південь" призначено генерала Геннадія Шаповалова. ФОТОрепортаж

Бригадного генерала Геннадія Шаповалова призначено новим командувачем ОК "Південь".

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само - з відзнакою - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

"Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід", - йдеться в повідомленні ОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувачем військ ОК "Захід" призначено генерала Володимира Шведюка

Автор: 

призначення (2287) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+9
у Ваших руках Перемога та життя Воїнів, пане Генерал !

допомогай Вам Бог !
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16.04.2024 17:07
+8
"Рівень освіти" і "широта поглядів" окремих генералів (з кацапськими прізвищами!) в корумпованій державі під керівництвом представників етнічних меншин, не має жодного значення. Саботаж ЗСУ з Офісу Президента та ВР (де жирує корумпована монобільшість "слуг народу") носить системний характер. Потрібна вже етнічна чистка в усіх владних інститутах та ЗСУ...
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16.04.2024 17:08
+1
Що це за перезавантаження генералів ? Де результати перезавантаження ? Де успіхи Сирського ? Для чого звільняли Залужного, якщо стало ЩЕ ГІРШЕ ? Чого величний не пояснює успіхи його менеджменту щодо заміни ефективними генералами попередників ? У нього все ОК ? А на мапі все ... погано ! НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ !
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16.04.2024 17:36
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у Ваших руках Перемога та життя Воїнів, пане Генерал !

допомогай Вам Бог !
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16.04.2024 17:07 Відповісти
допомагай, вам, пане генерал, знання та досвід!
бога, залиш знедоленим та божевільним.
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16.04.2024 17:44 Відповісти
"Рівень освіти" і "широта поглядів" окремих генералів (з кацапськими прізвищами!) в корумпованій державі під керівництвом представників етнічних меншин, не має жодного значення. Саботаж ЗСУ з Офісу Президента та ВР (де жирує корумпована монобільшість "слуг народу") носить системний характер. Потрібна вже етнічна чистка в усіх владних інститутах та ЗСУ...
показати весь коментар
16.04.2024 17:08 Відповісти
Що це за перезавантаження генералів ? Де результати перезавантаження ? Де успіхи Сирського ? Для чого звільняли Залужного, якщо стало ЩЕ ГІРШЕ ? Чого величний не пояснює успіхи його менеджменту щодо заміни ефективними генералами попередників ? У нього все ОК ? А на мапі все ... погано ! НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ !
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16.04.2024 17:36 Відповісти
Для того й звільнили Залужного, щоби стало гірше.
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16.04.2024 21:40 Відповісти
а гуменюк?
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16.04.2024 17:42 Відповісти
У маларосов и хохлов очередная зрада - у генерала фамилия неправильная
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16.04.2024 19:19 Відповісти
Надеюсь что у тебя фамилия правильная… почему то кажется что авен или иванов а может патрушев???
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16.04.2024 20:04 Відповісти
За плечима - "Острозька академія" та американський коледж.
А бойовий досвід у цього новопризначеного командувача є?
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16.04.2024 19:22 Відповісти
Хай Вам Господь допомогає , та удача буде із Вами та українським військом.
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16.04.2024 19:23 Відповісти
Очередной генерал с 98 образованиями? А служил он когда? В перерывах между сессиями? Американский колледж это вообще минус, а не плюс. Все уже увидели какие амеры вояки.
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16.04.2024 19:41 Відповісти
Не волнуйся кацапчик, чтобы тебя ************* грохнуть ему образования хватит….
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16.04.2024 20:06 Відповісти
Послужний список добрий. Але бентежить те, що цей генерал може не вписатися в загальну систему. Чи можливо я помиляюсь?
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17.04.2024 00:08 Відповісти
 
 