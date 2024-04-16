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Командующим ОК "Південь" назначен генерал Геннадий Шаповалов. ФОТОрепортаж

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов назначен новым командующим ОК "Південь".

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Південь" новоназначенного командира.

Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій
Шаповалов Геннадій

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же – с отличием – Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

"Пройдя все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала".

За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск. Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт", - говорится в сообщении ОК.

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Автор: 

назначение (2174) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+9
у Ваших руках Перемога та життя Воїнів, пане Генерал !

допомогай Вам Бог !
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16.04.2024 17:07
+8
"Рівень освіти" і "широта поглядів" окремих генералів (з кацапськими прізвищами!) в корумпованій державі під керівництвом представників етнічних меншин, не має жодного значення. Саботаж ЗСУ з Офісу Президента та ВР (де жирує корумпована монобільшість "слуг народу") носить системний характер. Потрібна вже етнічна чистка в усіх владних інститутах та ЗСУ...
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16.04.2024 17:08
+1
Що це за перезавантаження генералів ? Де результати перезавантаження ? Де успіхи Сирського ? Для чого звільняли Залужного, якщо стало ЩЕ ГІРШЕ ? Чого величний не пояснює успіхи його менеджменту щодо заміни ефективними генералами попередників ? У нього все ОК ? А на мапі все ... погано ! НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ !
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16.04.2024 17:36
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Правила форума Совет форумчан
у Ваших руках Перемога та життя Воїнів, пане Генерал !

допомогай Вам Бог !
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16.04.2024 17:07 Ответить
допомагай, вам, пане генерал, знання та досвід!
бога, залиш знедоленим та божевільним.
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16.04.2024 17:44 Ответить
"Рівень освіти" і "широта поглядів" окремих генералів (з кацапськими прізвищами!) в корумпованій державі під керівництвом представників етнічних меншин, не має жодного значення. Саботаж ЗСУ з Офісу Президента та ВР (де жирує корумпована монобільшість "слуг народу") носить системний характер. Потрібна вже етнічна чистка в усіх владних інститутах та ЗСУ...
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16.04.2024 17:08 Ответить
Що це за перезавантаження генералів ? Де результати перезавантаження ? Де успіхи Сирського ? Для чого звільняли Залужного, якщо стало ЩЕ ГІРШЕ ? Чого величний не пояснює успіхи його менеджменту щодо заміни ефективними генералами попередників ? У нього все ОК ? А на мапі все ... погано ! НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ !
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16.04.2024 17:36 Ответить
Для того й звільнили Залужного, щоби стало гірше.
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16.04.2024 21:40 Ответить
а гуменюк?
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16.04.2024 17:42 Ответить
У маларосов и хохлов очередная зрада - у генерала фамилия неправильная
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16.04.2024 19:19 Ответить
Надеюсь что у тебя фамилия правильная… почему то кажется что авен или иванов а может патрушев???
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16.04.2024 20:04 Ответить
За плечима - "Острозька академія" та американський коледж.
А бойовий досвід у цього новопризначеного командувача є?
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16.04.2024 19:22 Ответить
Хай Вам Господь допомогає , та удача буде із Вами та українським військом.
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16.04.2024 19:23 Ответить
Очередной генерал с 98 образованиями? А служил он когда? В перерывах между сессиями? Американский колледж это вообще минус, а не плюс. Все уже увидели какие амеры вояки.
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16.04.2024 19:41 Ответить
Не волнуйся кацапчик, чтобы тебя ************* грохнуть ему образования хватит….
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16.04.2024 20:06 Ответить
Послужний список добрий. Але бентежить те, що цей генерал може не вписатися в загальну систему. Чи можливо я помиляюсь?
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17.04.2024 00:08 Ответить
 
 