Командующим ОК "Південь" назначен генерал Геннадий Шаповалов. ФОТОрепортаж

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов назначен новым командующим ОК "Південь".

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Південь" новоназначенного командира.











Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же – с отличием – Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

"Пройдя все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала".

За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск. Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт", - говорится в сообщении ОК.

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