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Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня

гуменюк

Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня цього року.

"Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Нагадаємо, днями представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) Гуменюк (804)


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Топ коментарі
+34
Порядних в зелених немає .
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19.04.2024 07:30
+21
Цікаво, а зелені призначать когось порядного? У них такі е? Чи то як нове обдарування - речник ППО "ракети переходять в піке, їх швидкість стае дозвуковою, десь 4.5 маха"
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19.04.2024 07:22
+16
Треба грамотно подавати інфу, а не трендіти, як Зе! у гундосиках.
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19.04.2024 07:56
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Напевно дадуть УБД, ВЛК визнає її непридатною, ну і призначать кудись дипломатом. Ну або як Арестович вступить в батальйон Монако, буде нести всяку пургу, лиш би хтось платив за це
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19.04.2024 12:06 Відповісти
Ей нужно вротацию сделать!
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19.04.2024 13:05 Відповісти
Цікаво журналісту Бутузову не соромно читати оцю муйню, що пишуть в ЦН? Чи йому ніколи, вже "посадки зазеленіли?
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19.04.2024 14:22 Відповісти
неприємна тітка була
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19.04.2024 23:57 Відповісти
У неї кажуть "цікавий" позивний серед війскових, не знаєте часом який?
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20.04.2024 02:07 Відповісти
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