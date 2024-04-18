Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, питання мають розглянути на найближчому засіданні.

Про це повідомив очільник комітету нардеп Ярослав Юрчишин у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до Комітету з питань свободи слова.

До комітету з питань свободи слова звернулися понад 150 медійників, видань та об’єднань. Українські та іноземні журналісти, фотографи, фіксери, оператори та редактори вимагають звільнити керівницю комунікацій ОК Південь Наталю Гуменюк.

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За словами медійників, їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Серед найбільш кричущих випадків — недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди. Також необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів.

Я повністю підтримую думку, що безпека наших військових — це перший пріоритет. Однак саме ми маємо давати можливість висвітлювати російські злочини та подвиги наших захисників і захисниць. Якщо ми не будемо говорити про війну — про неї світу розкаже ворог. І подача інформації буде точно не на нашу користь.

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Лист від понад 150 медійників не може залишатися без реакції влади. На найближчому засіданні комітету ми розглянемо це питання. Пропонуватиму колегам звернутися до Генерального штабу", - розповів нардеп.