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Новини
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Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Наталія Гуменюк

Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, питання мають розглянути на найближчому засіданні.

Про це повідомив очільник комітету нардеп Ярослав Юрчишин у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до Комітету з питань свободи слова.

До комітету з питань свободи слова звернулися понад 150 медійників, видань та об’єднань. Українські та іноземні журналісти, фотографи, фіксери, оператори та редактори вимагають звільнити керівницю комунікацій ОК Південь Наталю Гуменюк.

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За словами медійників, їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Серед найбільш кричущих випадків — недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди. Також необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів.

Я повністю підтримую думку, що безпека наших військових — це перший пріоритет. Однак саме ми маємо давати можливість висвітлювати російські злочини та подвиги наших захисників і захисниць. Якщо ми не будемо говорити про війну — про неї світу розкаже ворог. І подача інформації буде точно не на нашу користь.

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Лист від понад 150 медійників не може залишатися без реакції влади. На найближчому засіданні комітету ми розглянемо це питання. Пропонуватиму колегам звернутися до Генерального штабу", - розповів нардеп.

Нардеп Юрчишин про Наталію Гуменюк

Автор: 

ЗМІ (1357) звільнення (2666) Юрчишин (153) Гуменюк (804)


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Топ коментарі
+23
а "Понад 150 медійників з України та з-за кордону" не мають бажання звернулися до профільного парламентського комітету з приводу утисків бандою інфомародерів Зеленського свободи слова в Україні і вже два роки блокуванні роботи прямого 5го еспресо на Т2?...
- чи "етА другоє"?
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18.04.2024 18:50
+13
НУ ТО Й ЩО?
Скільки там було звернень від ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ людей про звільнення Єрмака, Верещук, Гетьманцева, Безглуздой, ..........
ЗЕ-покидьки на всі ці звернення просто ЧХАЛИ!
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18.04.2024 19:05
+12
Проблема у тому, що на екрани телевізорів після початку війни повилазили якісь незрозумілі морди у великих кількостях. До цього вони собі тихо сиділи десь і не відсвічували. Посади свої вони отримували завдяки родинним зв'язкам/корупції/ліжку/ще якось. І тут бац - і вони стають медійними особистостями. А шо воно може зробити нормального на цій посаді, якщо воно потрапило туди завдяки блату??? От і починає творити якусь діч, а від цього страждають нормальні люди.
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18.04.2024 18:45
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Гуменюк вам чим завадила?
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18.04.2024 18:42 Відповісти
знайшли "врага народа"
не там шукаєте! покопайтесь краще в пісочниці на Банковій - там кротів повно
пєтухі охороняють півня - дожилася Україна до самого краю !

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18.04.2024 19:01 Відповісти
Тобто кацапи не винні,це похибка ракет:"Гуменюк повідомила, що РФ імовірно намагалась влучити в портову інфраструктуру, однак через похибки ракет типу Х-22 постраждали райони, прилеглі до порту.https://suspilne.media/odesa/534671-voni-se-ne-viboroli-te-so-pocinali-borotbu-gumenuk-pro-nicnu-ataku-ta-riziki-dla-pivdna/
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18.04.2024 19:49 Відповісти
прізвища медійників в студію!
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18.04.2024 18:44 Відповісти
студія за якою адресою ?
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18.04.2024 19:52 Відповісти
пишіть адресу: 133133
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19.04.2024 00:38 Відповісти
Проблема у тому, що на екрани телевізорів після початку війни повилазили якісь незрозумілі морди у великих кількостях. До цього вони собі тихо сиділи десь і не відсвічували. Посади свої вони отримували завдяки родинним зв'язкам/корупції/ліжку/ще якось. І тут бац - і вони стають медійними особистостями. А шо воно може зробити нормального на цій посаді, якщо воно потрапило туди завдяки блату??? От і починає творити якусь діч, а від цього страждають нормальні люди.
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18.04.2024 18:45 Відповісти
Ви зрозумійте одне, саме важливе: до влади прийшли зелено-сині під@р@си, котрі розганяли Майдан, потім у нього стріляли, потім його спаплюжили; тепер вдають з себе його прихильниками.
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18.04.2024 21:33 Відповісти
норм баба! А можна усих пасматрєть?
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18.04.2024 18:49 Відповісти
Loose lips sink ships
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18.04.2024 18:49 Відповісти
а "Понад 150 медійників з України та з-за кордону" не мають бажання звернулися до профільного парламентського комітету з приводу утисків бандою інфомародерів Зеленського свободи слова в Україні і вже два роки блокуванні роботи прямого 5го еспресо на Т2?...
- чи "етА другоє"?
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18.04.2024 18:50 Відповісти
НУ ТО Й ЩО?
Скільки там було звернень від ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ людей про звільнення Єрмака, Верещук, Гетьманцева, Безглуздой, ..........
ЗЕ-покидьки на всі ці звернення просто ЧХАЛИ!
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18.04.2024 19:05 Відповісти
Так зелені і ручного омбудсмена поставили щоб обмежити висвітлення злочинів кацапні.
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18.04.2024 19:16 Відповісти
Вот то мабуть і є ті медійни особистості що написали таке -

"...звернулися до комітету свободи слова що до звільнення Гуменюк Джерело

А Гуменючку шо посадили?)))
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18.04.2024 19:20 Відповісти
Гуменюк підстаркувата шльондра, вважає, що ще комусь подобається. "Ти вже достатньо "відлежала" відпрацювала"
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18.04.2024 19:32 Відповісти
Гуменюк обдєлалась нє по дєтскі - смердить за сотні кілометрів.
Вона шістка, виконувала накази Дєрмака - Зеленскага у яких все гаразд і нема ніяких згвалтувань жителів України з боку окупантів, немає викрадення 120 тисяч дітей рашистами з України і багато чого іншого з правди війни немає.
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18.04.2024 19:43 Відповісти
Дуже моцна в неї чпокенергія Кундаліні,прям таки всіх послала,всіх накрила,ну досвід,досвід,що тут додати.
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18.04.2024 19:48 Відповісти
Ой, можна подуматити, що гуменюк сама щось вирішує! Чи медійники настільки наївні?
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18.04.2024 19:51 Відповісти
Особливо заважала фотографам та операторам
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18.04.2024 20:07 Відповісти
вона захищала одеського военкома корупц1онера, котрий на ухилянтах накрав на виллу в 1спан11
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18.04.2024 20:50 Відповісти
А помните , как тихоня (Иудушка Головлев) А. Мазурша приходила в зал суда, в знак поддержки Карабаса Барабаса?
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18.04.2024 21:32 Відповісти
"...необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів..." ,- дык , Маляршу попинали за то шо много висвiтлювала... Ни.ера не понять суть этих единых зебилоновын. К слову, эти журнашлюшки уже нарыли причины увольнения Залужного? А в отношении Гуменюк, дык, она говорит то, о чем ей приказывают говорить. Так что претензии не по адресу.
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18.04.2024 21:23 Відповісти
ЭТО ПРОСТО ЗАКИДОН ЗЕБУИНУ (КАКОЙ-ТО).
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18.04.2024 21:29 Відповісти
150журнашлюх бажають знати більше ніж потрібно посадіть у тюрму і їм роз'яснять де що і коли
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19.04.2024 07:28 Відповісти
Гуменюк нормально все висвітлювала. І брови в неї гарні.)
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19.04.2024 11:13 Відповісти
 
 