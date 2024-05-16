Перевірка документів та огляд транспорту: на Хмельниччині ОВА та ТЦК посилили заходи безпеки. ДОКУМЕНТ
У Хмельницькій області з метою реалізації заходів безпеки на період дії воєнного стану в Україні у громадян перевірятимуть документи, речі, транспортні засоби та службові приміщення.
Про це йдеться у спільному наказі начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та начальника Хмельницького обласного ТЦК і СП Володимира Корпача, передає Цензор.НЕТ.
Що запровадили?
"На час дії правового режиму воєнного стану на території України запровадити перевірку документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, службових приміщень на території Хмельницької області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2021 року № 1456 "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану", - зазначається у документі.
Зміни в редакції наказу
Зазначимо, що це вже третя редакція спільного наказу. До цього у лютому 2023 року на Хмельниччині було запроваджено перевірку документів в осіб, а в серпні додали ще огляд речей та транспортних засобів.
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рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;
безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;
припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні особи.
Проникнення уповноваженої особи до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном.
Про застосування зазначеного заходу уповноважена особа доповідає та/або інформує відповідно до вимог https://ips.ligazakon.net/document/view/t124651?ed=2021_12_15 Кримінального процесуального кодексу України .
В наказі згадуеться і житло.
Прочтите текс на скриншоте.
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
А де ти бачив, шо 95 кагал волає про права чєловєка? Чи вони не "хитродупіті" і не "сачкують"?
"В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА
"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.
Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек."
в такому випадку надавати повноваження ТЦК перевіряти особисті речі... що не входить в їх компентенцію, їм надали право перевіряти тільки документи....і це незаконно... та трохи абсурдно
По друге... що поранені воїни, які не придатні до військової служби і їх тому перевели в ТЦК мають до заходів безпеки
чи ще поки що ні???
позашляховики, броніки, тактичні ножі, розгрузки, шоломи всім видали, чи ні???
харчуванням, паливом, з"язком та дронами захіне угрупування забеспечене на 100%?????
і з якого боку напад буде???
з польщі, словачини, румунії, чи мадяри підуть в атаку??
під Банковою б щє пошукали - за пів дня б батальон ухилянтів нахопали, стефан танк!
а декотрі злостні, яки разів по 4 ухилились, могли б буть командирами вітділень тих які по 3 рази ухилились...
«Патріот» диванний. Будеш кацапам горілочку з салом носити, щоб не зґвалтували та не вбили.
І я чогось думаю , що ті українці , які виїхали за кордон - при нападі Московії на Нато - підуть добровольцями ... Чому ? Можливо тому , що там їм буде ,що захищати .... Достойний рівень життя і людське відношення держави до людини ...
"В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА
"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.
Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек."
Там будуть отримувати свої 1000-1500 доларів працюючи на польського пана . І будуть дивитися - як героїчнно боронять Україну і свої маєтки - батальйони Буковель , Конче Заспи та Монако ...
Воїни ЗСУ кладуть життя не за гроші, а за свій дім, землю, батьків, дітей і жінок, бо як прийдуть окупанти, то ось так тебе будуть мотивувати, дивись уважно на Цензорі вище: "Російські командири ударами ногами та стрільбою з автомата мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. "
І як би не намагалася зелена бидлонедоеліта - всі, хто працюють отримають посвідки на проживання.
Назад відправлять лише нездар та ледащ
Я порохобот зі стажем!
Ти сьогодні доп*здякаєшся, що тебе або тцк загребуть, або у бан цензор відправить, або пі*дюлєй від свого коханця получиш. Але карма тобі обов'язково прилетить.
Чи ж треба так порівнювати.
а місцевих царьків в Україні скоро буде більше чим населення.
Чи ж треба так порівнювати.
Багато тисяч бійців пройшли суцільне пекло на війні, яке навіть усвідомити несила. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби люди більше не проходили крізь пекельні кола» - лунає цілком протилежне: кожен має потрапити в пекло, і держава гарантує це.
Багато тисяч людей утратили своїх дітей, чоловіків, друзів, братів, родичів. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби більше ніхто ніколи не носив трауру до кінця життя» - лунає цілком протилежне: нехай чорна біда торкнеться кожного, і держава гарантує це.
Багато тисяч людей отримали жахливі й непоправні каліцтва. Замість того, щоби сказати «подумаймо, як зробити так, аби більше ніхто не втрачав свої кінцівки за тридев'ять земель від рідного дому» - лунає цілком протилежне: кожен має ризикнути собою, і держава гарантує це.
Це щось ментальне.
Філософія західної цивілізації спрямована на те, аби лихоліття, горе й смерть торкнулися якомога меншої кількості людей. Вберегти від цього - ось завдання всіх держав і урядів. У нас же: нехай лихоліття, горе й смерть спіткає кожного, і держава гарантує це.
Менталітет. Замість дбати про спільне для всіх благо - людей влаштує спільна для всіх біда.
О. Дроздов