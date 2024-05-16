Перевірка документів та огляд транспорту: на Хмельниччині ОВА та ТЦК посилили заходи безпеки. ДОКУМЕНТ

У Хмельницькій області з метою реалізації заходів безпеки на період дії воєнного стану в Україні у громадян перевірятимуть документи, речі, транспортні засоби та службові приміщення.

Про це йдеться у спільному наказі начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та начальника Хмельницького обласного ТЦК і СП Володимира Корпача, передає Цензор.НЕТ.

Що запровадили?

"На час дії правового режиму воєнного стану на території України запровадити перевірку документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, службових приміщень на території Хмельницької області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2021 року № 1456 "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану", - зазначається у документі.

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Зміни в редакції наказу

Зазначимо, що це вже третя редакція спільного наказу. До цього у лютому 2023 року на Хмельниччині було запроваджено перевірку документів в осіб, а в серпні додали ще огляд речей та транспортних засобів.

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