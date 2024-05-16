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Новости мобилизации
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У мужчин с 18 мая в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа, - ГПСУ

ДПСУ перевірятимуть військово-облікові документи

После вступления в силу 18 мая закона по совершенствованию мобилизации определенные категории граждан призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы при пересечении границы.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - заявил Демченко.

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Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу, 18 мая.

Изменения для определенных категорий с 18 мая

В ГПСУ сообщили перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки:

  • забронированные на период мобилизации и на военное время;
  • признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;
  • а также другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кого не будут касаться соответствующие изменения?

В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся;

  • лица с инвалидностью;
  • те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Порядок выезда этой категории лиц остается неизменным.

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"Обращаем внимание, что согласно части седьмой статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В ведомстве рекомендуют гражданам при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Автор: 

Госпогранслужба (6372) документ (398) проверка (819) мобилизация (2735)


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Категорії, сорти, касти....пи*дець млять
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16.05.2024 15:02 Ответить
Емм, так давно уже вимагають - із грудня 2023 ж! Перед новим роком ж ввели без попередження...
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16.05.2024 15:03 Ответить
з грудня 2023 то шум піднявся...я ще в травні 2022 перший раз після повномасштабного перетинав, вже тоді вимагали...та ще й довідку ВЛК, але це не було зумовлено Законодавством. А зараз типу зміни...от же ж блд...клоуни
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17.05.2024 23:01 Ответить
Так його постійно при собі мати буде потрібно. Може в дії зявиться, бо загубиш і всьо.
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16.05.2024 15:05 Ответить
А до цього його типу не перевіряли?
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16.05.2024 15:11 Ответить
Хоспаді! та це ж вже третій рік! Та ще й довідку ВЛК покажи їм! Ну що за імітація бурхливої діяльності?!
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17.05.2024 22:58 Ответить
 
 