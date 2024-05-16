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Новости мобилизации
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Работникам "Glovo" и "Favbet Tech" предоставили отсрочку от призыва, - "слуга народа" Федиенко

Працівники Glovo та Favbet Tech отримали відстрочку від мобілізації

Работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

Об этом в Telegram рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий опубликовал соответствующий приказ.

Працівники Glovo та Favbet Tech отримали відстрочку від мобілізації

В документе отмечается, что забронированы работники ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА", ООО "ФАВБЕТ ТЕК", ГП "ССМ", ООО "ВИЗА УКРАИНА", ООО "АГРИ ЧЕЙН" и ООО "КОРТ". Им предоставляется отсрочка от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон ...

На всех совещаниях говорю, минстратегпрому, измените критерии! Предприятия, которые делают ребы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!" - отметил Федиенко.

Читайте: Минспорта признало ФК "Карпаты" критически важным для экономики: работников забронируют от мобилизации. ДОКУМЕНТ

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.

Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2735) Glovo (1) Favbet (18)


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Топ комментарии
+65
"Glovo", Favbet Tech" - критично важливі підприємства, особливо останнє.
Підприємства ВПК та міжнародні перевізники не є критично важливими, там можна мобілізувати.
Дивіться, не переплутайте.
********* цирк.
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16.05.2024 11:32
+38
Ні - це не цирк.
Йде цілеспрямоване знищення України.
Але - не на часі. Треба почекати закінчення.
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16.05.2024 11:37
+37
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16.05.2024 11:39
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Правила форума Совет форумчан
"Glovo", Favbet Tech" - критично важливі підприємства, особливо останнє.
Підприємства ВПК та міжнародні перевізники не є критично важливими, там можна мобілізувати.
Дивіться, не переплутайте.
********* цирк.
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16.05.2024 11:32 Ответить
Незабаром із перевізників залишиться тільки Глово.
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16.05.2024 11:33 Ответить
поинтересуйтесь есть ли бронь у водителей бензовозов и сколько из них после 18 мая, выйдут на работу. Я так понимаю бензин на заправки, будут привозить в желтых рюкзаках
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16.05.2024 11:37 Ответить
Ні - це не цирк.
Йде цілеспрямоване знищення України.
Але - не на часі. Треба почекати закінчення.
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16.05.2024 11:37 Ответить


- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!
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16.05.2024 11:46 Ответить
До речі "********* цирк" теж заброньований і є стратегічним підприємством
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16.05.2024 11:38 Ответить
Підозрюю, що їх бронювали через унікальність. Один такий колектив на країну.
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16.05.2024 13:10 Ответить
ніхера ти не розумієш...
от як блатна писдота та ухилянти які переховуються будуть жити далі??
без доставки по норах піци, шашлика, пива, і всього необхідного??
треба буде вийти в магаз, а там мусара + тцк...
вмикай мозги....
все для перемоги.
а чесно... то мабудь компанії чиїсь з ототчення ЗЕОПи
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16.05.2024 11:50 Ответить
Тут насправді є логіка. Артисти, коміки, режисери, телеведучі, працівники казино та букмекерських контор, кур'єри Glovo - їх поєднує те, що вони мають обслуговувати і розважати мудрий нарід на повну, щоб люди були задоволені владою. Будівництво доріг туди ж. Особливо мова йде про обслуговування найбільш багатих та заможних верств населення, які мають найбільший вплив на владу. Як відомо багаті люди, хочуть ганяти по гарним дорогам, замовляти їжу кожен день, дивитися розважальні передачі по телеку, закинути пару тисяч баксів на перемогу Реала.
Їхні потреби влада і намагається задовольнити.
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16.05.2024 14:18 Ответить
Звичайно є логіка. У русні теж логіка є. Своя власна. "Русская логика - индикатор интеллекта" називається. І це не жарт. Автор - Лобанов В.И.
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16.05.2024 14:22 Ответить
Я так розумію проблема в кадрах в них буде вирішена на основі хабара?
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16.05.2024 11:32 Ответить
Я в шоці. Ну скажіть що це не врєдітєльство.
Побронювали власний бізнес, а решту на убій. Зате розповідають що забронювати працівники оборонних підприємств так довго і проблематично, не те що клованів і доставку.
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16.05.2024 11:33 Ответить
А-ХУ-ЄТЬ,,,
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16.05.2024 11:34 Ответить
Ну, тут питань нема. Що треба то треба. Як би тільки країна вижила без глово і фавбет?
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16.05.2024 11:34 Ответить
Шапіто , б@@дь
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16.05.2024 11:34 Ответить
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16.05.2024 11:39 Ответить
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16.05.2024 11:47 Ответить
Оборонна промисловість мабуть.
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16.05.2024 11:34 Ответить
Ну слава богу, а то один лише цирк та футболісти (що практично одне і те ж). Знайдено ще одну опору економіки.
Особливо добре відстрочка для Глово - щоб ухилянтам, котрі не виходять з квартир уже 2+ років, було кому носити продукти. Все задля добра населення, не сумнівайтесь.
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16.05.2024 11:35 Ответить
Хоч поржу ... з тих ,хто голосував за Бубу Гавнокомандуючого ....))))
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16.05.2024 11:35 Ответить
вони про це не знають. І не взнать, бо какая разніца.
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16.05.2024 12:23 Ответить
Гросмейстер Бендера

50-річний доктор наук, який займається комп'ютерним зором для мілітарних задач (наведення на ціль, детекція цілі, розпізнавання цілі) не бронюється, а футболісти і циркачі - "критично важливі для економіки".

https://www.facebook.com/taras.filatov?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=-UC%2CP-R Taras Filatov

https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·

Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.

Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.

Тому я трошки більше дізнався як це відбувається: ....

https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl
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16.05.2024 11:40 Ответить
це ж самий крутий штурмовик буде
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16.05.2024 11:47 Ответить
Ой, шо доктор ненашкребьот в ТЦК 5-10К шоп отмазацца... Єму там харашо намєкнут.
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16.05.2024 11:50 Ответить
Нормальна влада таких людей бронює.
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16.05.2024 11:57 Ответить
Та вже прайс пора вивішувати.
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16.05.2024 13:53 Ответить
Та зараз купа донатерів збирачів дронів, домашніх друкарів і т.д. присіла на сраку.
Вони думали шо працюють на перемогу, а виявилося що на паркан навколо власної тюрьми.
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16.05.2024 11:58 Ответить
Краще працювати на паркан довкола ГУЛАГу.
Хоча б є надія потрапити у вертухаї.
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16.05.2024 12:05 Ответить
Потім у русні - рої автономних дронів з ШІ.
У нас - китайські саперні лопатки, тому що всіх сталеварів у окопи відправили.
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16.05.2024 12:22 Ответить
заради обьєктивності, на курьєрів це не розповсюджується, вони не робітники а партнери.Бронь тільки для співробітників.
Але ж то не відміняє того факту що це .......цирк.
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16.05.2024 11:40 Ответить
Без кур'ерів вони ніхто і ніщо. Купка дармоїдів,які п'ють каву та курять цигарки.
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16.05.2024 12:06 Ответить
Вони і з кур'єрами не є чимось критичним для чогось.
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16.05.2024 13:41 Ответить
не вибачайтеся.
Ви - один з небагатьох, хто помітив, що нема ні самого переліку, ні кількості, ні професій.
Є лише гучна новина.
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16.05.2024 12:29 Ответить
П*здець...
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16.05.2024 11:43 Ответить
Присвячується творчим спілкам !
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16.05.2024 14:33 Ответить
Тому що Favbet підмазав мохнатую лапу кабміна, а розробники РЄБ ні.

Спочатку бронюють Фавбет, а потім кажуть що то фсьо роіське ІПСО

Бандера "в гробу перевернувся" після таких новин.
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16.05.2024 11:46 Ответить
Ето не то що ви подумалі, єта другоє.
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16.05.2024 11:48 Ответить
Ета абичнає іпсо
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16.05.2024 11:52 Ответить
Там працівників зовсім мало. Курєри то ж не наймані працівники. фоп
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16.05.2024 11:49 Ответить
так і футболістів мало, і букмекерів мало, і клоунів мало... Всіх мало.
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16.05.2024 12:29 Ответить
Да пофігу - мало, чи ні - вони не є критично важливими ні для чого і не повинні мати жодної броні!
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16.05.2024 13:43 Ответить
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16.05.2024 11:51 Ответить
Занесли кому треба і стали захисниками тилу ,з жовтими ПЗРК за плечами.
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16.05.2024 11:52 Ответить
назви ні про що не кажуть. гуглити - облом. але судячи по, мабуть, термосумці - це поставщики сухої мівіни, решти улюблених смаколиків по $13 за пляшку, та курятини, для бункера їх королєвских вєлічеств.
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16.05.2024 11:54 Ответить
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16.05.2024 11:56 Ответить
круче "Steam" чи "Electronic Arts"!!
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16.05.2024 14:32 Ответить
*****, та розженіть вже ту раду мля верхівну, бо поки вернемся з сходу бачим начудять
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16.05.2024 11:56 Ответить
там в урядовий квартал простому смертному не попасти...
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16.05.2024 14:30 Ответить
а виробникам fpv-дрнонів - ні..., вони нікому не цікаві та виявляється не потрібні... нехай в мене кинуть тапком ті, хто скажуть, що наш уряд працює на нашу перемогу... #уй знає, на кого він насправді працює..., зараз Стерненко написав, що до війська мобілізували провідного розробника довгих дронів..., мабуть він буде воювати лопатами...
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16.05.2024 11:56 Ответить
Тут скаржились, що багато військових лудоманять на свої "фронтові", то ж як можна мобілізувати тішників з Favbet Tech?..
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16.05.2024 14:23 Ответить
Стерненко привів до влади цих упирів, то хай Стерненко іде і їх звідти прибирає.

Мы их сметём ?
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16.05.2024 15:28 Ответить
Вам підкинули якийсь папірець надрукований лівою ногою, без підписів, без печатки - а ви й раді розганяти зраду. Як діти малі, чесне слово
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16.05.2024 11:57 Ответить
І без переліків.
Бо схоже, що то заброньоване IT-ядро великих українських бізнесів.
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16.05.2024 12:13 Ответить
тому що зараз все так працює, спершу є вказівка і доводиться до виконавців, а вже потім легімітизується юридично
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16.05.2024 14:28 Ответить
я теж мав раніше сумніви, коли такі вкиди бачив, але воно потім все підтверджувалось уже з підписами і печаткми...
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16.05.2024 14:35 Ответить
Кожен розпіарений блогер живе за рахунок якогось воротили з політики (а не тільки з наших підписок та лайків) - це вже давно пора знати, люди.
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16.05.2024 12:01 Ответить
Ну звісно. Якщо хтось не отримає піцу чи роли під двері,тому що самим сраку підняти впадло-тоді звісно пи₴дець країні. Коротше абсурд і треш набирає обертів.
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16.05.2024 12:03 Ответить
Без переліку ця новина - МАНІПУЛЯЦІЯ.

За контекстом схоже, що забронобовані - саме IT-спеціалісти цих компаній.
А намалювати чувака на моцику, що явна брехня та маніпуляція.
Про бронювання критично важливих IT говорили давно.
Всі ці компанії - великі українські бізнеси з ключовою IT-складовою та мобільними додатками.

Чим охлос незадоволений? Що нема списків бронювання для тих, хто не працює взагалі і ховається у тещі під диваном?
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16.05.2024 12:11 Ответить
Відповідаю офіційно,як представник охлосу.Перечитав наказ і про ІТ спеціалістів ніого не написано.Натомість,працюю в енергетичній галузі і маю достовірну ситуацію про стан справ.Так от,бронювання мінімальне,робочих рук не вистачає й так,незабаром працювати буде нікому.Будемо на осінь з піцою,цирком,футболом і інтернетбаригами-але без електроенергії.
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16.05.2024 12:41 Ответить
Ви побачили перелік? Поділиться будь-ласка
А змішувати з іншими питаннями не потрібно, то питання до вашого керівництва чому не бронюють
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16.05.2024 12:43 Ответить
Це Ви пишете про ІТ спеців,значить бачили перелік.Може й бачили такий довгий зелений список кловунів,піцейол,футболістів і тд. Я нікого не гоню воювати,просто не бачу жодного здорового глузду,адекватної системи пріоритетів в рішеннях зеленої влади,з моменту їх приходу.
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16.05.2024 12:53 Ответить
будь-ласка, не додавайте до кожного осмисленного речення ще два пустих з хайпом та слоганами.

Я саме не бачив перелік.
Але я до першого коментарію відкрив в Юконтрол всі компанії.
Це все - великі бізнеси, причому побачив логіку що вони всі з великою IT складовою та сайтами або мобільними додатками. Глово. Віза. Астарта. Рекламне агенство. І один виробник дронів.
У Фавбет головний вид - комп'ютерне програмування. Мільярд гривень виручки за 23 рік.

Якщо в переліку раптом виявляться спеціалісти з IT-ядра цих бізнесів - я не проти.

Чи можуть бути зловживання ? Можуть. Як це контролювати? Очевидне питання - представник в Мінекономіки.
А нащо хайпити під кожним наказом Мінеоконміки, яких щожня видають декілька. Бронюють дуже багато.
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16.05.2024 13:02 Ответить
https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html


моя здогадка саме про IT-спеців компаній підтвердилася.
Про кількість - також.
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18.05.2024 11:23 Ответить
IT спецііалісти, що працюють на Фавбети і Глово якра не мають бронюватися, бо вони працюють не на критично важливих підприємствах.
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16.05.2024 13:44 Ответить
І коля коклєта? І коля коклета....
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16.05.2024 12:12 Ответить
Якраз фізично витривалі хлопці-звикли до навантажень. А ''дідів'' 50+ бусифікуйте.
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16.05.2024 12:13 Ответить
Цинізм найвищої марки - вважати що ігорний бізнес "допомагає армії". Вже навіть петиція була проти заохочування грати, особливо серед воєнних, а подивишся ТБ - на всіх каналах реклама цих паразитів, до того ж деколи навіть без попередження дрібним шрифтом, що лудоманія - це хвороба, про яку навпаки здалося б всюди голосно попереджати і роз'яснювати, особливо під час війни.
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16.05.2024 12:22 Ответить
Взагалі, публікуючи таку новину без переліку чи хоча без кількості та професій заброньованих,
і Федієнко, і всі сайти ЗМІ завідомо знають, який ефект вони отримають

і такі їх дії набагато шкідливіші, ніж навіть можливі зловживання при бронюванні. Це моя особиста думка.
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16.05.2024 12:23 Ответить
подляк, це ти?
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16.05.2024 13:27 Ответить
Яка різниця, які професії бронюються в Глово і Фавбет??? У цих конторах немає нікого критично важливого для країни, бо самі напрями їх діяльності не є важливими, а у випадку з Фавбет - є шкідливими для країни.
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16.05.2024 13:45 Ответить
"на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".
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16.05.2024 13:51 Ответить
Правильно. Ані глово, ані фавбет не є критично важливими ні для чого! Особливо фавбет - це взагалі шкідлива для населення і економіки організація.
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16.05.2024 13:53 Ответить
може я і погоджуюсь з вами, але це наша особиста думка, і на те є Мінекономіки
важливість для економіки інтернет-агрегаторів продажів та послуг досить важко оцінювати
через Глово працюють десятки тисяч тим самих фастфудів, гореки та інше
досить що не сперечаєтесь про Візу, СММ та Астарту
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16.05.2024 14:00 Ответить
поділюся з Вами, з більшістю інших - марно

https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html
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18.05.2024 11:28 Ответить
електорат зеленський отримав бажане - не країна, а шапіто. Далі ржете, тупі бидляки?
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16.05.2024 12:23 Ответить
А "Glovo" мабуть буде в коробках з піцою розвозити повістки. Чи збирати через сервіси адреси ухилянтів?
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16.05.2024 12:24 Ответить
А что слышно с 95 кварталом ? Видать тоже бронь , на весь пириод войны.
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16.05.2024 12:25 Ответить
Ха ! Там усе по-вумному. Оформили Пікалова у НГ і він, тіпа, за усих віддувається.
Ікона стилю !
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16.05.2024 13:17 Ответить
Влада Зеленського нагадує мені людину яка свою жінку здає на панель щоб заробити грошенят .....
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16.05.2024 12:33 Ответить
зєля ж сказало: Україна - то порноакторка.
Годі було іншого очікувати після такого.
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16.05.2024 12:55 Ответить
Такого ж не буває, що люди в наближених до Зелі контор нормально працюють і заробляють, а інші віддають життя і здоров'я!
Давайте віддамо Крим тоді! За що воювати Буратіно пропонує?!
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16.05.2024 13:00 Ответить
принаймні такі думки промайнуть в головах людей через пару тижнів, я так вважаю.
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16.05.2024 13:44 Ответить
невже є ті, хто буде здивований новиною? Після броньованого цирку, яєць по 17 грн., доріг, мостів, "потужних" фортифікаційних споруд і шаликів на травневі????
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16.05.2024 13:02 Ответить
Бронюють кошерний бізнес.
На гоїв їм начхати
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16.05.2024 13:06 Ответить
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16.05.2024 13:17 Ответить
Там 2 картини. Гірка правда України - 2 життя в Україні під час жахливой війни
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16.05.2024 13:28 Ответить
то глово у нас найважливіший стратегічний об'єкт???
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16.05.2024 13:31 Ответить
нема слів,одні матюки...
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16.05.2024 13:35 Ответить
Зелену хрипату паскуду, за державну зраду до суду!
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16.05.2024 14:11 Ответить
******* цирк!

кому він там каже, брехун? своїм же зе-корєшам в кабміні

хотіли б - давно змінили, а так - на камеру всі білі і пухнасті, "я не я"....
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16.05.2024 14:54 Ответить
Це дійсно треш, зелена паскуда вже всі можливі і неможливі червоні кордони порушила!
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16.05.2024 15:34 Ответить
Т.е. в министерстве считают что работники передвижного цирка, Glovo или Favbet важнее чем, например, трактористы, которые сейчас должны сеять хлеб ?
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17.05.2024 10:26 Ответить
 
 