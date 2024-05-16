Работникам "Glovo" и "Favbet Tech" предоставили отсрочку от призыва, - "слуга народа" Федиенко

Работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

Об этом в Telegram рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий опубликовал соответствующий приказ.

В документе отмечается, что забронированы работники ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА", ООО "ФАВБЕТ ТЕК", ГП "ССМ", ООО "ВИЗА УКРАИНА", ООО "АГРИ ЧЕЙН" и ООО "КОРТ". Им предоставляется отсрочка от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон ...



На всех совещаниях говорю, минстратегпрому, измените критерии! Предприятия, которые делают ребы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!" - отметил Федиенко.

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Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.