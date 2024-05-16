Работникам "Glovo" и "Favbet Tech" предоставили отсрочку от призыва, - "слуга народа" Федиенко
Работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.
Об этом в Telegram рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ.
Парламентарий опубликовал соответствующий приказ.
В документе отмечается, что забронированы работники ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА", ООО "ФАВБЕТ ТЕК", ГП "ССМ", ООО "ВИЗА УКРАИНА", ООО "АГРИ ЧЕЙН" и ООО "КОРТ". Им предоставляется отсрочка от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.
"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон ...
На всех совещаниях говорю, минстратегпрому, измените критерии! Предприятия, которые делают ребы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!" - отметил Федиенко.
Экономичное бронирование
Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.
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Підприємства ВПК та міжнародні перевізники не є критично важливими, там можна мобілізувати.
Дивіться, не переплутайте.
********* цирк.
Йде цілеспрямоване знищення України.
Але - не на часі. Треба почекати закінчення.
- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!
от як блатна писдота та ухилянти які переховуються будуть жити далі??
без доставки по норах піци, шашлика, пива, і всього необхідного??
треба буде вийти в магаз, а там мусара + тцк...
вмикай мозги....
все для перемоги.
а чесно... то мабудь компанії чиїсь з ототчення ЗЕОПи
Їхні потреби влада і намагається задовольнити.
Побронювали власний бізнес, а решту на убій. Зате розповідають що забронювати працівники оборонних підприємств так довго і проблематично, не те що клованів і доставку.
Особливо добре відстрочка для Глово - щоб ухилянтам, котрі не виходять з квартир уже 2+ років, було кому носити продукти. Все задля добра населення, не сумнівайтесь.
50-річний доктор наук, який займається комп'ютерним зором для мілітарних задач (наведення на ціль, детекція цілі, розпізнавання цілі) не бронюється, а футболісти і циркачі - "критично важливі для економіки".
https://www.facebook.com/taras.filatov?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=-UC%2CP-R Taras Filatov
https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·
Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.
Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.
Тому я трошки більше дізнався як це відбувається: ....
https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl
Вони думали шо працюють на перемогу, а виявилося що на паркан навколо власної тюрьми.
Хоча б є надія потрапити у вертухаї.
У нас - китайські саперні лопатки, тому що всіх сталеварів у окопи відправили.
Але ж то не відміняє того факту що це .......цирк.
Ви - один з небагатьох, хто помітив, що нема ні самого переліку, ні кількості, ні професій.
Є лише гучна новина.
Спочатку бронюють Фавбет, а потім кажуть що то фсьо роіське ІПСО
Бандера "в гробу перевернувся" після таких новин.
Мы их сметём ?
Бо схоже, що то заброньоване IT-ядро великих українських бізнесів.
За контекстом схоже, що забронобовані - саме IT-спеціалісти цих компаній.
А намалювати чувака на моцику, що явна брехня та маніпуляція.
Про бронювання критично важливих IT говорили давно.
Всі ці компанії - великі українські бізнеси з ключовою IT-складовою та мобільними додатками.
Чим охлос незадоволений? Що нема списків бронювання для тих, хто не працює взагалі і ховається у тещі під диваном?
А змішувати з іншими питаннями не потрібно, то питання до вашого керівництва чому не бронюють
Я саме не бачив перелік.
Але я до першого коментарію відкрив в Юконтрол всі компанії.
Це все - великі бізнеси, причому побачив логіку що вони всі з великою IT складовою та сайтами або мобільними додатками. Глово. Віза. Астарта. Рекламне агенство. І один виробник дронів.
У Фавбет головний вид - комп'ютерне програмування. Мільярд гривень виручки за 23 рік.
Якщо в переліку раптом виявляться спеціалісти з IT-ядра цих бізнесів - я не проти.
Чи можуть бути зловживання ? Можуть. Як це контролювати? Очевидне питання - представник в Мінекономіки.
А нащо хайпити під кожним наказом Мінеоконміки, яких щожня видають декілька. Бронюють дуже багато.
моя здогадка саме про IT-спеців компаній підтвердилася.
Про кількість - також.
і Федієнко, і всі сайти ЗМІ завідомо знають, який ефект вони отримають
і такі їх дії набагато шкідливіші, ніж навіть можливі зловживання при бронюванні. Це моя особиста думка.
важливість для економіки інтернет-агрегаторів продажів та послуг досить важко оцінювати
через Глово працюють десятки тисяч тим самих фастфудів, гореки та інше
досить що не сперечаєтесь про Візу, СММ та Астарту
https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html
Ікона стилю !
Годі було іншого очікувати після такого.
Давайте віддамо Крим тоді! За що воювати Буратіно пропонує?!
На гоїв їм начхати
кому він там каже, брехун? своїм же зе-корєшам в кабміні
хотіли б - давно змінили, а так - на камеру всі білі і пухнасті, "я не я"....