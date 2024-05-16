Працівникам "Glovo" та "Favbet Tech" надали відстрочку від призову, - "слуга народу" Федієнко

Працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Про це у Telegram розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Парламентар опублікував відповідний наказ.

У документі зазначається, що заброньовано працівників ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА", ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК", ДП "ССМ", ТОВ "ВІЗА УКРАЇНА", ТОВ "АГРІ ЧЕЙН" та ТОВ "КОРТ". Їм надається відстрочка від призову на військову службу строком на 6 місяців.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…



На всіх нарадах кажу, мінстратегпрому, змініть критерії!! Підприємства які роблять реби та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію яку ви заклали у критеріях!" - зазначив Федієнко.

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Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.