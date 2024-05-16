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Працівникам "Glovo" та "Favbet Tech" надали відстрочку від призову, - "слуга народу" Федієнко

Працівники Glovo та Favbet Tech отримали відстрочку від мобілізації

Працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Про це у Telegram розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ.

Парламентар опублікував відповідний наказ.

Працівники Glovo та Favbet Tech отримали відстрочку від мобілізації

У документі зазначається, що заброньовано працівників ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА", ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК", ДП "ССМ", ТОВ "ВІЗА УКРАЇНА", ТОВ "АГРІ ЧЕЙН" та ТОВ "КОРТ". Їм надається відстрочка від призову на військову службу строком на 6 місяців.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…

На всіх нарадах кажу, мінстратегпрому, змініть критерії!! Підприємства які роблять реби та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію яку ви заклали у критеріях!" - зазначив Федієнко.

Читайте: Мінспорту визнало ФК "Карпати" критично важливим для економіки: працівників забронюють від мобілізації. ДОКУМЕНТ

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3020) Glovo (21) Favbet (30)


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Топ коментарі
+65
"Glovo", Favbet Tech" - критично важливі підприємства, особливо останнє.
Підприємства ВПК та міжнародні перевізники не є критично важливими, там можна мобілізувати.
Дивіться, не переплутайте.
********* цирк.
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16.05.2024 11:32
+38
Ні - це не цирк.
Йде цілеспрямоване знищення України.
Але - не на часі. Треба почекати закінчення.
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16.05.2024 11:37
+37
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16.05.2024 11:39
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"Glovo", Favbet Tech" - критично важливі підприємства, особливо останнє.
Підприємства ВПК та міжнародні перевізники не є критично важливими, там можна мобілізувати.
Дивіться, не переплутайте.
********* цирк.
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16.05.2024 11:32 Відповісти
Незабаром із перевізників залишиться тільки Глово.
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16.05.2024 11:33 Відповісти
поинтересуйтесь есть ли бронь у водителей бензовозов и сколько из них после 18 мая, выйдут на работу. Я так понимаю бензин на заправки, будут привозить в желтых рюкзаках
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16.05.2024 11:37 Відповісти
Ні - це не цирк.
Йде цілеспрямоване знищення України.
Але - не на часі. Треба почекати закінчення.
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16.05.2024 11:37 Відповісти


- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!
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16.05.2024 11:46 Відповісти
До речі "********* цирк" теж заброньований і є стратегічним підприємством
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16.05.2024 11:38 Відповісти
Підозрюю, що їх бронювали через унікальність. Один такий колектив на країну.
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16.05.2024 13:10 Відповісти
ніхера ти не розумієш...
от як блатна писдота та ухилянти які переховуються будуть жити далі??
без доставки по норах піци, шашлика, пива, і всього необхідного??
треба буде вийти в магаз, а там мусара + тцк...
вмикай мозги....
все для перемоги.
а чесно... то мабудь компанії чиїсь з ототчення ЗЕОПи
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16.05.2024 11:50 Відповісти
Тут насправді є логіка. Артисти, коміки, режисери, телеведучі, працівники казино та букмекерських контор, кур'єри Glovo - їх поєднує те, що вони мають обслуговувати і розважати мудрий нарід на повну, щоб люди були задоволені владою. Будівництво доріг туди ж. Особливо мова йде про обслуговування найбільш багатих та заможних верств населення, які мають найбільший вплив на владу. Як відомо багаті люди, хочуть ганяти по гарним дорогам, замовляти їжу кожен день, дивитися розважальні передачі по телеку, закинути пару тисяч баксів на перемогу Реала.
Їхні потреби влада і намагається задовольнити.
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16.05.2024 14:18 Відповісти
Звичайно є логіка. У русні теж логіка є. Своя власна. "Русская логика - индикатор интеллекта" називається. І це не жарт. Автор - Лобанов В.И.
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16.05.2024 14:22 Відповісти
Я так розумію проблема в кадрах в них буде вирішена на основі хабара?
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16.05.2024 11:32 Відповісти
Я в шоці. Ну скажіть що це не врєдітєльство.
Побронювали власний бізнес, а решту на убій. Зате розповідають що забронювати працівники оборонних підприємств так довго і проблематично, не те що клованів і доставку.
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16.05.2024 11:33 Відповісти
А-ХУ-ЄТЬ,,,
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16.05.2024 11:34 Відповісти
Ну, тут питань нема. Що треба то треба. Як би тільки країна вижила без глово і фавбет?
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16.05.2024 11:34 Відповісти
Шапіто , б@@дь
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16.05.2024 11:34 Відповісти
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16.05.2024 11:39 Відповісти
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16.05.2024 11:47 Відповісти
Оборонна промисловість мабуть.
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16.05.2024 11:34 Відповісти
Ну слава богу, а то один лише цирк та футболісти (що практично одне і те ж). Знайдено ще одну опору економіки.
Особливо добре відстрочка для Глово - щоб ухилянтам, котрі не виходять з квартир уже 2+ років, було кому носити продукти. Все задля добра населення, не сумнівайтесь.
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16.05.2024 11:35 Відповісти
Хоч поржу ... з тих ,хто голосував за Бубу Гавнокомандуючого ....))))
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16.05.2024 11:35 Відповісти
вони про це не знають. І не взнать, бо какая разніца.
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16.05.2024 12:23 Відповісти
Гросмейстер Бендера

50-річний доктор наук, який займається комп'ютерним зором для мілітарних задач (наведення на ціль, детекція цілі, розпізнавання цілі) не бронюється, а футболісти і циркачі - "критично важливі для економіки".

https://www.facebook.com/taras.filatov?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=-UC%2CP-R Taras Filatov

https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl?__cft__[0]=AZVXtmFpnn2O3BU197yqiDI5LtHMb5S8Yc-ViZWmhKiNSXRHhfGtmIGHQ7LC8qT6Ck9ISiLyZbWwk8qBdWfAFsckHogsowYBWusG-hlnvp2Zb_thad8W48hH2tXy9DG2onM&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·

Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.

Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.

Тому я трошки більше дізнався як це відбувається: ....

https://www.facebook.com/taras.filatov/posts/pfbid0eC3ENHVdmsR7wMUH7nXJipzuNewkf4v7YeUCwDLNsFHPLySXwiRx8DUksmCuJGPhl
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16.05.2024 11:40 Відповісти
це ж самий крутий штурмовик буде
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16.05.2024 11:47 Відповісти
Ой, шо доктор ненашкребьот в ТЦК 5-10К шоп отмазацца... Єму там харашо намєкнут.
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16.05.2024 11:50 Відповісти
Нормальна влада таких людей бронює.
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16.05.2024 11:57 Відповісти
Та вже прайс пора вивішувати.
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16.05.2024 13:53 Відповісти
Та зараз купа донатерів збирачів дронів, домашніх друкарів і т.д. присіла на сраку.
Вони думали шо працюють на перемогу, а виявилося що на паркан навколо власної тюрьми.
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16.05.2024 11:58 Відповісти
Краще працювати на паркан довкола ГУЛАГу.
Хоча б є надія потрапити у вертухаї.
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16.05.2024 12:05 Відповісти
Потім у русні - рої автономних дронів з ШІ.
У нас - китайські саперні лопатки, тому що всіх сталеварів у окопи відправили.
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16.05.2024 12:22 Відповісти
заради обьєктивності, на курьєрів це не розповсюджується, вони не робітники а партнери.Бронь тільки для співробітників.
Але ж то не відміняє того факту що це .......цирк.
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16.05.2024 11:40 Відповісти
Без кур'ерів вони ніхто і ніщо. Купка дармоїдів,які п'ють каву та курять цигарки.
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16.05.2024 12:06 Відповісти
Вони і з кур'єрами не є чимось критичним для чогось.
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16.05.2024 13:41 Відповісти
не вибачайтеся.
Ви - один з небагатьох, хто помітив, що нема ні самого переліку, ні кількості, ні професій.
Є лише гучна новина.
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16.05.2024 12:29 Відповісти
П*здець...
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16.05.2024 11:43 Відповісти
Присвячується творчим спілкам !
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16.05.2024 14:33 Відповісти
Тому що Favbet підмазав мохнатую лапу кабміна, а розробники РЄБ ні.

Спочатку бронюють Фавбет, а потім кажуть що то фсьо роіське ІПСО

Бандера "в гробу перевернувся" після таких новин.
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16.05.2024 11:46 Відповісти
Ето не то що ви подумалі, єта другоє.
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16.05.2024 11:48 Відповісти
Ета абичнає іпсо
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16.05.2024 11:52 Відповісти
Там працівників зовсім мало. Курєри то ж не наймані працівники. фоп
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16.05.2024 11:49 Відповісти
так і футболістів мало, і букмекерів мало, і клоунів мало... Всіх мало.
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16.05.2024 12:29 Відповісти
Да пофігу - мало, чи ні - вони не є критично важливими ні для чого і не повинні мати жодної броні!
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16.05.2024 13:43 Відповісти
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16.05.2024 11:51 Відповісти
Занесли кому треба і стали захисниками тилу ,з жовтими ПЗРК за плечами.
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16.05.2024 11:52 Відповісти
назви ні про що не кажуть. гуглити - облом. але судячи по, мабуть, термосумці - це поставщики сухої мівіни, решти улюблених смаколиків по $13 за пляшку, та курятини, для бункера їх королєвских вєлічеств.
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16.05.2024 11:54 Відповісти
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16.05.2024 11:56 Відповісти
круче "Steam" чи "Electronic Arts"!!
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16.05.2024 14:32 Відповісти
*****, та розженіть вже ту раду мля верхівну, бо поки вернемся з сходу бачим начудять
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16.05.2024 11:56 Відповісти
там в урядовий квартал простому смертному не попасти...
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16.05.2024 14:30 Відповісти
а виробникам fpv-дрнонів - ні..., вони нікому не цікаві та виявляється не потрібні... нехай в мене кинуть тапком ті, хто скажуть, що наш уряд працює на нашу перемогу... #уй знає, на кого він насправді працює..., зараз Стерненко написав, що до війська мобілізували провідного розробника довгих дронів..., мабуть він буде воювати лопатами...
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16.05.2024 11:56 Відповісти
Тут скаржились, що багато військових лудоманять на свої "фронтові", то ж як можна мобілізувати тішників з Favbet Tech?..
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16.05.2024 14:23 Відповісти
Стерненко привів до влади цих упирів, то хай Стерненко іде і їх звідти прибирає.

Мы их сметём ?
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16.05.2024 15:28 Відповісти
Вам підкинули якийсь папірець надрукований лівою ногою, без підписів, без печатки - а ви й раді розганяти зраду. Як діти малі, чесне слово
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16.05.2024 11:57 Відповісти
І без переліків.
Бо схоже, що то заброньоване IT-ядро великих українських бізнесів.
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16.05.2024 12:13 Відповісти
тому що зараз все так працює, спершу є вказівка і доводиться до виконавців, а вже потім легімітизується юридично
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16.05.2024 14:28 Відповісти
я теж мав раніше сумніви, коли такі вкиди бачив, але воно потім все підтверджувалось уже з підписами і печаткми...
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16.05.2024 14:35 Відповісти
Кожен розпіарений блогер живе за рахунок якогось воротили з політики (а не тільки з наших підписок та лайків) - це вже давно пора знати, люди.
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16.05.2024 12:01 Відповісти
Ну звісно. Якщо хтось не отримає піцу чи роли під двері,тому що самим сраку підняти впадло-тоді звісно пи₴дець країні. Коротше абсурд і треш набирає обертів.
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16.05.2024 12:03 Відповісти
Без переліку ця новина - МАНІПУЛЯЦІЯ.

За контекстом схоже, що забронобовані - саме IT-спеціалісти цих компаній.
А намалювати чувака на моцику, що явна брехня та маніпуляція.
Про бронювання критично важливих IT говорили давно.
Всі ці компанії - великі українські бізнеси з ключовою IT-складовою та мобільними додатками.

Чим охлос незадоволений? Що нема списків бронювання для тих, хто не працює взагалі і ховається у тещі під диваном?
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16.05.2024 12:11 Відповісти
Відповідаю офіційно,як представник охлосу.Перечитав наказ і про ІТ спеціалістів ніого не написано.Натомість,працюю в енергетичній галузі і маю достовірну ситуацію про стан справ.Так от,бронювання мінімальне,робочих рук не вистачає й так,незабаром працювати буде нікому.Будемо на осінь з піцою,цирком,футболом і інтернетбаригами-але без електроенергії.
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16.05.2024 12:41 Відповісти
Ви побачили перелік? Поділиться будь-ласка
А змішувати з іншими питаннями не потрібно, то питання до вашого керівництва чому не бронюють
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16.05.2024 12:43 Відповісти
Це Ви пишете про ІТ спеців,значить бачили перелік.Може й бачили такий довгий зелений список кловунів,піцейол,футболістів і тд. Я нікого не гоню воювати,просто не бачу жодного здорового глузду,адекватної системи пріоритетів в рішеннях зеленої влади,з моменту їх приходу.
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16.05.2024 12:53 Відповісти
будь-ласка, не додавайте до кожного осмисленного речення ще два пустих з хайпом та слоганами.

Я саме не бачив перелік.
Але я до першого коментарію відкрив в Юконтрол всі компанії.
Це все - великі бізнеси, причому побачив логіку що вони всі з великою IT складовою та сайтами або мобільними додатками. Глово. Віза. Астарта. Рекламне агенство. І один виробник дронів.
У Фавбет головний вид - комп'ютерне програмування. Мільярд гривень виручки за 23 рік.

Якщо в переліку раптом виявляться спеціалісти з IT-ядра цих бізнесів - я не проти.

Чи можуть бути зловживання ? Можуть. Як це контролювати? Очевидне питання - представник в Мінекономіки.
А нащо хайпити під кожним наказом Мінеоконміки, яких щожня видають декілька. Бронюють дуже багато.
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16.05.2024 13:02 Відповісти
https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html


моя здогадка саме про IT-спеців компаній підтвердилася.
Про кількість - також.
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18.05.2024 11:23 Відповісти
IT спецііалісти, що працюють на Фавбети і Глово якра не мають бронюватися, бо вони працюють не на критично важливих підприємствах.
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16.05.2024 13:44 Відповісти
І коля коклєта? І коля коклета....
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16.05.2024 12:12 Відповісти
Якраз фізично витривалі хлопці-звикли до навантажень. А ''дідів'' 50+ бусифікуйте.
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16.05.2024 12:13 Відповісти
Цинізм найвищої марки - вважати що ігорний бізнес "допомагає армії". Вже навіть петиція була проти заохочування грати, особливо серед воєнних, а подивишся ТБ - на всіх каналах реклама цих паразитів, до того ж деколи навіть без попередження дрібним шрифтом, що лудоманія - це хвороба, про яку навпаки здалося б всюди голосно попереджати і роз'яснювати, особливо під час війни.
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16.05.2024 12:22 Відповісти
Взагалі, публікуючи таку новину без переліку чи хоча без кількості та професій заброньованих,
і Федієнко, і всі сайти ЗМІ завідомо знають, який ефект вони отримають

і такі їх дії набагато шкідливіші, ніж навіть можливі зловживання при бронюванні. Це моя особиста думка.
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16.05.2024 12:23 Відповісти
подляк, це ти?
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16.05.2024 13:27 Відповісти
Яка різниця, які професії бронюються в Глово і Фавбет??? У цих конторах немає нікого критично важливого для країни, бо самі напрями їх діяльності не є важливими, а у випадку з Фавбет - є шкідливими для країни.
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16.05.2024 13:45 Відповісти
"на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".
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16.05.2024 13:51 Відповісти
Правильно. Ані глово, ані фавбет не є критично важливими ні для чого! Особливо фавбет - це взагалі шкідлива для населення і економіки організація.
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16.05.2024 13:53 Відповісти
може я і погоджуюсь з вами, але це наша особиста думка, і на те є Мінекономіки
важливість для економіки інтернет-агрегаторів продажів та послуг досить важко оцінювати
через Глово працюють десятки тисяч тим самих фастфудів, гореки та інше
досить що не сперечаєтесь про Візу, СММ та Астарту
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16.05.2024 14:00 Відповісти
поділюся з Вами, з більшістю інших - марно

https://businessua.com/suspilstvo/96589fedorov-prokomentuvav-bronyuvannya-pracivnikiv-favbet-i-glovo.html
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18.05.2024 11:28 Відповісти
електорат зеленський отримав бажане - не країна, а шапіто. Далі ржете, тупі бидляки?
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16.05.2024 12:23 Відповісти
А "Glovo" мабуть буде в коробках з піцою розвозити повістки. Чи збирати через сервіси адреси ухилянтів?
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16.05.2024 12:24 Відповісти
А что слышно с 95 кварталом ? Видать тоже бронь , на весь пириод войны.
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16.05.2024 12:25 Відповісти
Ха ! Там усе по-вумному. Оформили Пікалова у НГ і він, тіпа, за усих віддувається.
Ікона стилю !
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16.05.2024 13:17 Відповісти
Влада Зеленського нагадує мені людину яка свою жінку здає на панель щоб заробити грошенят .....
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16.05.2024 12:33 Відповісти
зєля ж сказало: Україна - то порноакторка.
Годі було іншого очікувати після такого.
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16.05.2024 12:55 Відповісти
Такого ж не буває, що люди в наближених до Зелі контор нормально працюють і заробляють, а інші віддають життя і здоров'я!
Давайте віддамо Крим тоді! За що воювати Буратіно пропонує?!
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16.05.2024 13:00 Відповісти
принаймні такі думки промайнуть в головах людей через пару тижнів, я так вважаю.
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16.05.2024 13:44 Відповісти
невже є ті, хто буде здивований новиною? Після броньованого цирку, яєць по 17 грн., доріг, мостів, "потужних" фортифікаційних споруд і шаликів на травневі????
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16.05.2024 13:02 Відповісти
Бронюють кошерний бізнес.
На гоїв їм начхати
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16.05.2024 13:06 Відповісти
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16.05.2024 13:17 Відповісти
Там 2 картини. Гірка правда України - 2 життя в Україні під час жахливой війни
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16.05.2024 13:28 Відповісти
то глово у нас найважливіший стратегічний об'єкт???
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16.05.2024 13:31 Відповісти
нема слів,одні матюки...
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16.05.2024 13:35 Відповісти
Зелену хрипату паскуду, за державну зраду до суду!
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16.05.2024 14:11 Відповісти
******* цирк!

кому він там каже, брехун? своїм же зе-корєшам в кабміні

хотіли б - давно змінили, а так - на камеру всі білі і пухнасті, "я не я"....
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16.05.2024 14:54 Відповісти
Це дійсно треш, зелена паскуда вже всі можливі і неможливі червоні кордони порушила!
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16.05.2024 15:34 Відповісти
Т.е. в министерстве считают что работники передвижного цирка, Glovo или Favbet важнее чем, например, трактористы, которые сейчас должны сеять хлеб ?
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17.05.2024 10:26 Відповісти
 
 