З 18 травня в пунктах пропуску перевірятимуть військово-облікові документи, проте зміни стосуватимуться не всіх, - ДПСУ (ПЕРЕЛІК)

Після набуття чинності 18 травня закону щодо вдосконалення мобілізації певні категорії громадян призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи під час перетину кордону.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.

Згідно з нормами українського законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України", - заявив Демченко.

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Такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи, 18 травня.

Зміни для певних категорій з 18 травня

У ДПСУ повідомили перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не стосуватимуться відповідні зміни?

Водночас це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких належать;

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

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"Звертаємо увагу, що згідно з частиною сьомою статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції від 18.05.2024) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки", - повідомили в пресслужбі ДПСУ.

У відомстві рекомендують громадянам під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.