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Новини Мобілізація
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Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику, - Міноборони

Вручення повістки на роботі

У Міністерстві оборони України повідомили, що військовозобов’язані можуть отримувати повістки на роботі. Їх має право вручити роботодавець.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті, інформує Цензор.НЕТ.

Хто може вручати повістки?

За його словами, відповідно до положень №563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:

  • представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036) повістка (182)


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Топ коментарі
+14
"Поки немає основного документа, а саме акта оголошення війни країні агресору Росії, прийнятого Верховною Радою і підписаного так званим президентом Зеленським, немає сенсу обговорювати протизаконні закони. Я бачу статтю для всіх цих Мазу Рашу та Зеленських перевищення службових повноважень, захоплення влади та утримання її силовим шляхом всупереч законам України та Конституції. Як тільки Зеленський скасує президентські та парламентські вибори під приводом так званої війни (не підкріпленої жодними юридичними документами, крім прийняття військового становища протизаконного з обмеженням прав і свобод громадянина України, відразу щодо нього набирає чинності закон про захоплення влади групою осіб та насильницьке її утримання та закон про перевищення влади посадовою особою та стаття держзрада) протидії тероризму."
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20.05.2024 10:31
+5
Зебіли работодавці Вавачки, є можливість реабілітуватися, вручить повістку чотириразовому ухілянту, до речі завтра закінчується ваш з ним "контракт".
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20.05.2024 10:40
+5
поясніть мені механізм.
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?

зе!кодло продовжує віджигати.
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20.05.2024 10:42
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"Поки немає основного документа, а саме акта оголошення війни країні агресору Росії, прийнятого Верховною Радою і підписаного так званим президентом Зеленським, немає сенсу обговорювати протизаконні закони. Я бачу статтю для всіх цих Мазу Рашу та Зеленських перевищення службових повноважень, захоплення влади та утримання її силовим шляхом всупереч законам України та Конституції. Як тільки Зеленський скасує президентські та парламентські вибори під приводом так званої війни (не підкріпленої жодними юридичними документами, крім прийняття військового становища протизаконного з обмеженням прав і свобод громадянина України, відразу щодо нього набирає чинності закон про захоплення влади групою осіб та насильницьке її утримання та закон про перевищення влади посадовою особою та стаття держзрада) протидії тероризму."
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20.05.2024 10:31 Відповісти
а ти знаєш, телятко, які наслідки тягне за собою оголошення воєнного стану? може, одразу війну оголосимо? вигід - мізер, а нових проблем з'явиться стільки, що ми втратимо надію на перемогу
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20.05.2024 10:34 Відповісти
Ех ти - козлятко((: " надію на перемогу" (((:
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20.05.2024 10:37 Відповісти
Не бреши, ботяра. Мобілізація та стан війни між собою неповʼязані взагалі.
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20.05.2024 10:51 Відповісти
Згідно Конституції воєнний стан можна продовжувати нескінченно. Хоч 1000 років.
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20.05.2024 10:57 Відповісти
Никакой войны никто никогда не обьявляет, не пишите тупую дичь. В уставе ООН, нет понятия войны, а есть понятие "акт агрессии", в Конституции Украины нет понятия войны, есть понятие "військовий стан", при котором даже большенство прав человека, по Конституции, перестают действовать, например на частную собственность и право вольного перемещения.

Откуда вы такие беретесь с этим тупоголовым бредом ???
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20.05.2024 10:46 Відповісти
Не будьте дебилом - "військовий стан" відсутній взагалі , є "воєнний стан" , який вже в березні 2022 року приказав "довго жити"
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20.05.2024 10:51 Відповісти
Ну "воєнний стан" разницы не меняет. Это правовой режим в Украине который продлевают каждые 3 месяца, законы можно погуглить, насчет "приказал долго жить" это вообще как, если его буквально пару недель назад снова продлили?
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20.05.2024 10:53 Відповісти
А вы поинтересуйтесь : можно ли "продливать" воєнний стан, як це робить колишній президент Зеленський? Ось візьміть , і почитайте в Конституції
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20.05.2024 10:59 Відповісти
Ты читать умеешь? Ну так иди почитай чем они отличаются. Мобилизацию регулирует не "стан війни" а "воєнний стан", который у нас продливают каждые 3 месяца.
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20.05.2024 10:55 Відповісти
Так коцапу і розкажеш, коли він залізе тобі в хату, - мовляв, стану війни нема, так що йди звідси.
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20.05.2024 11:10 Відповісти
"Україна не зобов'язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави на території іншої війною по факту, без додаткових резолюцій та законодавчих актів. Ми опинилися у ситуації, коли Російська Федерація першою відкрито під своїм прапором атакувала українські території. Відповідно, у нас виникло право на самозахист. Оголошувати війну в таких умовах немає сенсу, бо це дало б РФ можливість маніпулювати на міжнародному рівні. Мовляв, Україна першою оголосила війну, тому її слід вважати державою-агресоркою. " https://expres.online/spetstema-2/ukraina-ofitsiyno-tak-i-ne-ogolosila-stanu-viyni-chomu посилання.
"За таких умов, коли рф грубо порушила Статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права і за фактом вчинила збройну агресію без оголошення війни і вторглась на територію України, прикриваючись терміном «спеціальна військова операція», оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. В той же час, введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв'язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни." https://ag.com.ua/news/chomu-********-ne-ogolosila-viynu-poyasnyue-yurist-vadim-bukreev_1769/ посилання.
"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", - пояснив Шишкін. Екссуддя додав, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій."Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", - додав Шишкін." https://tsn.ua/********/chomu-v-********-ne-ogoloshuyut-viynu-z-rf-ekssuddya-konstituciynogo-sudu-poyasniv-2493541.html посилання
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20.05.2024 12:31 Відповісти
зобов'язані чи можуть ?
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20.05.2024 10:32 Відповісти
Оце і є головне питання. Якщо можуть- то це не має юридичної сили.
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20.05.2024 10:35 Відповісти
попросив підвищення зп - повістка, прогул - повітска, запізнився - повістка, не встиг в естимацію - повістка,...
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20.05.2024 10:36 Відповісти
і з ким працювати будуть ? директора підприємств в цьому не зацікавлені.
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20.05.2024 10:37 Відповісти
Под настроение.
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20.05.2024 10:37 Відповісти
якщо є зайві 35000 - 54000 на штраф, можуть і не вручати...
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20.05.2024 11:10 Відповісти
Ще один "крок до єдності"- так діяв "совок" сіючи недовіру,протиставлення,"розділяючи й владарюючи",натравлюючи й знищуючи одних українців руками інших!
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20.05.2024 10:39 Відповісти
розділяй і влодарюй
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20.05.2024 11:16 Відповісти
Зебіли работодавці Вавачки, є можливість реабілітуватися, вручить повістку чотириразовому ухілянту, до речі завтра закінчується ваш з ним "контракт".
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20.05.2024 10:40 Відповісти
поясніть мені механізм.
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?

зе!кодло продовжує віджигати.
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20.05.2024 10:42 Відповісти
А працівнику потрібно перевірити : чи є у работодавця офіційний договір про співпрацю з комерційною установою під назвою - "тцк"👈
А також в письмовій формі заборонити передавати свої персональні дані третім особам (згідно закона)👈
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20.05.2024 10:45 Відповісти
Не тільки військових пенсів а також в пенсів ментів, СБУ , прикордонників .
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20.05.2024 10:53 Відповісти
Добивають малий бізнес.
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20.05.2024 10:46 Відповісти
Знаю фірми в яких практично в нуль вигребли всіх працівників . ...Але то до сраки - головне мєнтів ,прокурорів і військових пенсіонерів забронювати ... а бариги -спєкулянти ,ще бізнесів понавідкривають ....
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20.05.2024 10:50 Відповісти
Так же було з самого початку мобілізації в 2022.

А ще і управдом жека міг і може
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20.05.2024 10:50 Відповісти
Себто я, як представник народу України можу вручити повістку Народному депутату, так як народ є роботодавцем цих додіків.
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20.05.2024 10:52 Відповісти
скоро вже ніхто й офіційно на роботу влаштовуватись не буде
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20.05.2024 10:52 Відповісти
Наші владці, як той Стецько зі "Сватання на Гончарівці": він з ранку до вечора тільки і робив би, що обідав би говорив про повістки! Спав би - обідав би говорив про повістки, вставав би - обідав би говорив про повістки...
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20.05.2024 10:53 Відповісти
Цікава ситуація, роботодавцю дають пачку повісток. Хоча при врученні повістки мають розписатися щонайменше в двох місцях. Це що директор має розписатися що він отримав повістку?
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20.05.2024 10:57 Відповісти
Це для когось новина?
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20.05.2024 10:59 Відповісти
Вже незабаром шо роботодавець залишиться единим хто працює на тому чи іншому підприємстві. Налякали. Буде чорна каса - десь треба брати 10-11 тис. дол. сталкерам на кордоні.
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20.05.2024 11:01 Відповісти
От тобі бабушка і Юрʼїв День! Поздоровляю з частковим відновленням кріпацтва в Україні!
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20.05.2024 11:03 Відповісти
Завтра, ЗАВТРА, працівники ТЦК мають принести повістки до ОПісу дЄрмака. Помічники невідомо кого не мають ховатись від мобілізації, оголосивши себе всій Україні людьми з блакитною кров'ю. А сам Боневтік збирається вже вп'яте відкосити від армії ? ТРЕБА ЦЕ ПЕРЕВІРИТИ ! Така патріотичність ухилянта - це відро лайна на голови 73 %. А МОЖЛИВО ВЖЕ Й МЕНШЕ - БО ВІЙНА ВСІХ ЗРОБИЛА ОДНАКОВИМИ.
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20.05.2024 11:11 Відповісти
Мабудь я чогось не розумію - є закон про мобілізацію, ось людина встановила цей застосунок -"Резерв+", оновила явої персональні данні. Якого юха тепер ще треба її виловлювати ТЦК-ними бригадами, підсилиними ментами (не разу не ухилянти до речі...), видавати повістки про "оновлення персональних данних"?? Це як в анекдоті про "кота матроскіна -щоб фотографії віддати" )))
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20.05.2024 11:16 Відповісти
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20.05.2024 11:35 Відповісти
Роботодавці роботяг знайти не можуть, через вашу хаотичну мобілізацію, тому «можуть» перетворюється на «пнх», адже не зобовʼязаний. Те ж саме і про осбб та сільради: одному машину спалять, а іншим хату. Тому теж, таке-соб
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20.05.2024 14:37 Відповісти
 
 