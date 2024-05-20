Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику, - Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що військовозобов’язані можуть отримувати повістки на роботі. Їх має право вручити роботодавець.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті, інформує Цензор.НЕТ.

Хто може вручати повістки?

За його словами, відповідно до положень №563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

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Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.