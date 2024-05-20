Роботодавці мають право вручити повістку військовозобов’язаному працівнику, - Міноборони
У Міністерстві оборони України повідомили, що військовозобов’язані можуть отримувати повістки на роботі. Їх має право вручити роботодавець.
Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті, інформує Цензор.НЕТ.
Хто може вручати повістки?
За його словами, відповідно до положень №563 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:
- представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
- роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;
Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.
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Откуда вы такие беретесь с этим тупоголовым бредом ???
"За таких умов, коли рф грубо порушила Статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права і за фактом вчинила збройну агресію без оголошення війни і вторглась на територію України, прикриваючись терміном «спеціальна військова операція», оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. В той же час, введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв'язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни." https://ag.com.ua/news/chomu-********-ne-ogolosila-viynu-poyasnyue-yurist-vadim-bukreev_1769/ посилання.
"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", - пояснив Шишкін. Екссуддя додав, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій."Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", - додав Шишкін." https://tsn.ua/********/chomu-v-********-ne-ogoloshuyut-viynu-z-rf-ekssuddya-konstituciynogo-sudu-poyasniv-2493541.html посилання
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?
зе!кодло продовжує віджигати.
А також в письмовій формі заборонити передавати свої персональні дані третім особам (згідно закона)👈
А ще і управдом жека міг і може
обідав биговорив про повістки! Спав би - обідав биговорив про повістки, вставав би - обідав биговорив про повістки...