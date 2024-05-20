Работодатели имеют право вручить повестку военнообязанному работнику, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнообязанные могут получать повестки на работе. Их имеет право вручить работодатель.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может вручать повестки?

По его словам, в соответствии с положениями №563 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, вручать повестку могут:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;

Кроме вручения повесток, они также могут осуществлять оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

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Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.