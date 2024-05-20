Работодатели имеют право вручить повестку военнообязанному работнику, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнообязанные могут получать повестки на работе. Их имеет право вручить работодатель.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте, информирует Цензор.НЕТ.
Кто может вручать повестки?
По его словам, в соответствии с положениями №563 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, вручать повестку могут:
- представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;
Кроме вручения повесток, они также могут осуществлять оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.
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Откуда вы такие беретесь с этим тупоголовым бредом ???
"За таких умов, коли рф грубо порушила Статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права і за фактом вчинила збройну агресію без оголошення війни і вторглась на територію України, прикриваючись терміном «спеціальна військова операція», оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. В той же час, введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв'язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни." https://ag.com.ua/news/chomu-********-ne-ogolosila-viynu-poyasnyue-yurist-vadim-bukreev_1769/ посилання.
"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", - пояснив Шишкін. Екссуддя додав, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій."Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", - додав Шишкін." https://tsn.ua/********/chomu-v-********-ne-ogoloshuyut-viynu-z-rf-ekssuddya-konstituciynogo-sudu-poyasniv-2493541.html посилання
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?
зе!кодло продовжує віджигати.
А також в письмовій формі заборонити передавати свої персональні дані третім особам (згідно закона)👈
А ще і управдом жека міг і може
обідав биговорив про повістки! Спав би - обідав биговорив про повістки, вставав би - обідав биговорив про повістки...