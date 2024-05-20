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Новости мобилизации
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Работодатели имеют право вручить повестку военнообязанному работнику, - Минобороны

Вручення повістки на роботі

В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнообязанные могут получать повестки на работе. Их имеет право вручить работодатель.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может вручать повестки?

По его словам, в соответствии с положениями №563 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, вручать повестку могут:

  • представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
  • работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;

Кроме вручения повесток, они также могут осуществлять оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной, - Минобороны

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

Автор: 

Минобороны (9305) мобилизация (2747) повестка (153)


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Топ комментарии
+14
"Поки немає основного документа, а саме акта оголошення війни країні агресору Росії, прийнятого Верховною Радою і підписаного так званим президентом Зеленським, немає сенсу обговорювати протизаконні закони. Я бачу статтю для всіх цих Мазу Рашу та Зеленських перевищення службових повноважень, захоплення влади та утримання її силовим шляхом всупереч законам України та Конституції. Як тільки Зеленський скасує президентські та парламентські вибори під приводом так званої війни (не підкріпленої жодними юридичними документами, крім прийняття військового становища протизаконного з обмеженням прав і свобод громадянина України, відразу щодо нього набирає чинності закон про захоплення влади групою осіб та насильницьке її утримання та закон про перевищення влади посадовою особою та стаття держзрада) протидії тероризму."
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20.05.2024 10:31
+5
Зебіли работодавці Вавачки, є можливість реабілітуватися, вручить повістку чотириразовому ухілянту, до речі завтра закінчується ваш з ним "контракт".
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20.05.2024 10:40
+5
поясніть мені механізм.
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?

зе!кодло продовжує віджигати.
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20.05.2024 10:42
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"Поки немає основного документа, а саме акта оголошення війни країні агресору Росії, прийнятого Верховною Радою і підписаного так званим президентом Зеленським, немає сенсу обговорювати протизаконні закони. Я бачу статтю для всіх цих Мазу Рашу та Зеленських перевищення службових повноважень, захоплення влади та утримання її силовим шляхом всупереч законам України та Конституції. Як тільки Зеленський скасує президентські та парламентські вибори під приводом так званої війни (не підкріпленої жодними юридичними документами, крім прийняття військового становища протизаконного з обмеженням прав і свобод громадянина України, відразу щодо нього набирає чинності закон про захоплення влади групою осіб та насильницьке її утримання та закон про перевищення влади посадовою особою та стаття держзрада) протидії тероризму."
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20.05.2024 10:31 Ответить
а ти знаєш, телятко, які наслідки тягне за собою оголошення воєнного стану? може, одразу війну оголосимо? вигід - мізер, а нових проблем з'явиться стільки, що ми втратимо надію на перемогу
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20.05.2024 10:34 Ответить
Ех ти - козлятко((: " надію на перемогу" (((:
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20.05.2024 10:37 Ответить
Не бреши, ботяра. Мобілізація та стан війни між собою неповʼязані взагалі.
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20.05.2024 10:51 Ответить
Згідно Конституції воєнний стан можна продовжувати нескінченно. Хоч 1000 років.
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20.05.2024 10:57 Ответить
Никакой войны никто никогда не обьявляет, не пишите тупую дичь. В уставе ООН, нет понятия войны, а есть понятие "акт агрессии", в Конституции Украины нет понятия войны, есть понятие "військовий стан", при котором даже большенство прав человека, по Конституции, перестают действовать, например на частную собственность и право вольного перемещения.

Откуда вы такие беретесь с этим тупоголовым бредом ???
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20.05.2024 10:46 Ответить
Не будьте дебилом - "військовий стан" відсутній взагалі , є "воєнний стан" , який вже в березні 2022 року приказав "довго жити"
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20.05.2024 10:51 Ответить
Ну "воєнний стан" разницы не меняет. Это правовой режим в Украине который продлевают каждые 3 месяца, законы можно погуглить, насчет "приказал долго жить" это вообще как, если его буквально пару недель назад снова продлили?
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20.05.2024 10:53 Ответить
А вы поинтересуйтесь : можно ли "продливать" воєнний стан, як це робить колишній президент Зеленський? Ось візьміть , і почитайте в Конституції
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20.05.2024 10:59 Ответить
Ты читать умеешь? Ну так иди почитай чем они отличаются. Мобилизацию регулирует не "стан війни" а "воєнний стан", который у нас продливают каждые 3 месяца.
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20.05.2024 10:55 Ответить
Так коцапу і розкажеш, коли він залізе тобі в хату, - мовляв, стану війни нема, так що йди звідси.
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20.05.2024 11:10 Ответить
"Україна не зобов'язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави на території іншої війною по факту, без додаткових резолюцій та законодавчих актів. Ми опинилися у ситуації, коли Російська Федерація першою відкрито під своїм прапором атакувала українські території. Відповідно, у нас виникло право на самозахист. Оголошувати війну в таких умовах немає сенсу, бо це дало б РФ можливість маніпулювати на міжнародному рівні. Мовляв, Україна першою оголосила війну, тому її слід вважати державою-агресоркою. " https://expres.online/spetstema-2/ukraina-ofitsiyno-tak-i-ne-ogolosila-stanu-viyni-chomu посилання.
"За таких умов, коли рф грубо порушила Статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права і за фактом вчинила збройну агресію без оголошення війни і вторглась на територію України, прикриваючись терміном «спеціальна військова операція», оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. В той же час, введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв'язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни." https://ag.com.ua/news/chomu-********-ne-ogolosila-viynu-poyasnyue-yurist-vadim-bukreev_1769/ посилання.
"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", - пояснив Шишкін. Екссуддя додав, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій."Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", - додав Шишкін." https://tsn.ua/********/chomu-v-********-ne-ogoloshuyut-viynu-z-rf-ekssuddya-konstituciynogo-sudu-poyasniv-2493541.html посилання
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20.05.2024 12:31 Ответить
зобов'язані чи можуть ?
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20.05.2024 10:32 Ответить
Оце і є головне питання. Якщо можуть- то це не має юридичної сили.
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20.05.2024 10:35 Ответить
попросив підвищення зп - повістка, прогул - повітска, запізнився - повістка, не встиг в естимацію - повістка,...
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20.05.2024 10:36 Ответить
і з ким працювати будуть ? директора підприємств в цьому не зацікавлені.
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20.05.2024 10:37 Ответить
Под настроение.
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20.05.2024 10:37 Ответить
якщо є зайві 35000 - 54000 на штраф, можуть і не вручати...
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20.05.2024 11:10 Ответить
Ще один "крок до єдності"- так діяв "совок" сіючи недовіру,протиставлення,"розділяючи й владарюючи",натравлюючи й знищуючи одних українців руками інших!
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20.05.2024 10:39 Ответить
розділяй і влодарюй
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20.05.2024 11:16 Ответить
Зебіли работодавці Вавачки, є можливість реабілітуватися, вручить повістку чотириразовому ухілянту, до речі завтра закінчується ваш з ним "контракт".
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20.05.2024 10:40 Ответить
поясніть мені механізм.
типу, я директор. сиджу такий, купа роботи. і тут, раптом, а пішло все в сраку. василь, на тобі повєстку, йди у воєнкомат. галина петрівна, напишить. я підпишу.
отак?

зе!кодло продовжує віджигати.
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20.05.2024 10:42 Ответить
А працівнику потрібно перевірити : чи є у работодавця офіційний договір про співпрацю з комерційною установою під назвою - "тцк"👈
А також в письмовій формі заборонити передавати свої персональні дані третім особам (згідно закона)👈
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20.05.2024 10:45 Ответить
Не тільки військових пенсів а також в пенсів ментів, СБУ , прикордонників .
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20.05.2024 10:53 Ответить
Добивають малий бізнес.
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20.05.2024 10:46 Ответить
Знаю фірми в яких практично в нуль вигребли всіх працівників . ...Але то до сраки - головне мєнтів ,прокурорів і військових пенсіонерів забронювати ... а бариги -спєкулянти ,ще бізнесів понавідкривають ....
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20.05.2024 10:50 Ответить
Так же було з самого початку мобілізації в 2022.

А ще і управдом жека міг і може
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20.05.2024 10:50 Ответить
Себто я, як представник народу України можу вручити повістку Народному депутату, так як народ є роботодавцем цих додіків.
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20.05.2024 10:52 Ответить
скоро вже ніхто й офіційно на роботу влаштовуватись не буде
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20.05.2024 10:52 Ответить
Наші владці, як той Стецько зі "Сватання на Гончарівці": він з ранку до вечора тільки і робив би, що обідав би говорив про повістки! Спав би - обідав би говорив про повістки, вставав би - обідав би говорив про повістки...
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20.05.2024 10:53 Ответить
Цікава ситуація, роботодавцю дають пачку повісток. Хоча при врученні повістки мають розписатися щонайменше в двох місцях. Це що директор має розписатися що він отримав повістку?
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20.05.2024 10:57 Ответить
Це для когось новина?
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20.05.2024 10:59 Ответить
Вже незабаром шо роботодавець залишиться единим хто працює на тому чи іншому підприємстві. Налякали. Буде чорна каса - десь треба брати 10-11 тис. дол. сталкерам на кордоні.
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20.05.2024 11:01 Ответить
От тобі бабушка і Юрʼїв День! Поздоровляю з частковим відновленням кріпацтва в Україні!
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20.05.2024 11:03 Ответить
Завтра, ЗАВТРА, працівники ТЦК мають принести повістки до ОПісу дЄрмака. Помічники невідомо кого не мають ховатись від мобілізації, оголосивши себе всій Україні людьми з блакитною кров'ю. А сам Боневтік збирається вже вп'яте відкосити від армії ? ТРЕБА ЦЕ ПЕРЕВІРИТИ ! Така патріотичність ухилянта - це відро лайна на голови 73 %. А МОЖЛИВО ВЖЕ Й МЕНШЕ - БО ВІЙНА ВСІХ ЗРОБИЛА ОДНАКОВИМИ.
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20.05.2024 11:11 Ответить
Мабудь я чогось не розумію - є закон про мобілізацію, ось людина встановила цей застосунок -"Резерв+", оновила явої персональні данні. Якого юха тепер ще треба її виловлювати ТЦК-ними бригадами, підсилиними ментами (не разу не ухилянти до речі...), видавати повістки про "оновлення персональних данних"?? Це як в анекдоті про "кота матроскіна -щоб фотографії віддати" )))
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20.05.2024 11:16 Ответить
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20.05.2024 11:35 Ответить
Роботодавці роботяг знайти не можуть, через вашу хаотичну мобілізацію, тому «можуть» перетворюється на «пнх», адже не зобовʼязаний. Те ж саме і про осбб та сільради: одному машину спалять, а іншим хату. Тому теж, таке-соб
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20.05.2024 14:37 Ответить
 
 