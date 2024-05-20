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В Минобороны создали Совет доноров институциональных реформ

Рада донорів інституційних реформ

В Министерстве обороны Украины создан Совет доноров институциональных реформ с целью формирования "единого окна" для эффективной и прозрачной коммуникации со странами-партнерами, которые поддерживают трансформационные процессы. В него вошли представители более 20 стран и организаций.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Совет доноров поможет нам упростить коммуникацию с партнерами через регулярное информирование о прогрессе реформ и станет прозрачным механизмом запроса донорской поддержки для проектов реформ министерства", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Работа Совета доноров

Как отмечается, в рамках работы Совета доноров будут использоваться следующие типы поддержки:

  • экспертная помощь;
  • материально-техническая поддержка;
  • подготовка экспертных предложений, заключений, аналитических материалов по вопросам государственной политики в сфере обороны;
  • консультации по взаимосовместимости с НАТО.

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В Минобороны отметили, что деятельность Совета не будет касаться механизма привлечения международной военной помощи, который функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн или других платформ.

Сообщается, что в Совет доноров институциональных реформ вошли представители более 20 стран и организаций, в частности - атташе по вопросам обороны, дипломатические представители стран-партнеров, а также международных организаций в сфере обороны, которые работают в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны утвердило курс на привлечение и удержание человеческого капитала в Силах обороны.

Автор: 

Минобороны (9305) реформы (3951)


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Топ комментарии
+4
А створіть реально в Раді українську Раду, а то думати,що Україна має тільки 95 шоу, дістало. Їм світ говорить,що закрийте марафон, викиньте дерьмака,а баканова на фронт, так ні. Самі собі режисери ,при тому бездарні
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20.05.2024 17:37
+2
Інших досягнень у МО немае?
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20.05.2024 17:39
+2
Щось сьогодні оте МО розбалакалося
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20.05.2024 17:40
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Правила форума Совет форумчан
Тра одумати ще й про створення відповідних дорадчих комісій, ініціативних та експертних груп і т. і.!
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20.05.2024 17:36 Ответить
А створіть реально в Раді українську Раду, а то думати,що Україна має тільки 95 шоу, дістало. Їм світ говорить,що закрийте марафон, викиньте дерьмака,а баканова на фронт, так ні. Самі собі режисери ,при тому бездарні
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20.05.2024 17:37 Ответить
Інших досягнень у МО немае?
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20.05.2024 17:39 Ответить
Чому ж. Чемпіони світу по крадівництву. Рівних немає
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20.05.2024 17:56 Ответить
Щось сьогодні оте МО розбалакалося
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20.05.2024 17:40 Ответить
Дивлюсь в МО сьогодні день "генераторів безумних ідей", бурхлива діяльність зашкалює, щоправда в результаті нуль, ну то таке, головне що зарплата непогана капає.
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20.05.2024 17:50 Ответить
Про яку "сумісність з НАТО" вони брешуть, коли ЗСУ до тепер послуговуються радянськими статутами, аби як перетлумаченими українською?
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20.05.2024 18:29 Ответить
Рада спермодонорів по зачаттю рехворм. Ой, божечки... )))

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20.05.2024 20:31 Ответить
 
 