В Минобороны создали Совет доноров институциональных реформ

В Министерстве обороны Украины создан Совет доноров институциональных реформ с целью формирования "единого окна" для эффективной и прозрачной коммуникации со странами-партнерами, которые поддерживают трансформационные процессы. В него вошли представители более 20 стран и организаций.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Совет доноров поможет нам упростить коммуникацию с партнерами через регулярное информирование о прогрессе реформ и станет прозрачным механизмом запроса донорской поддержки для проектов реформ министерства", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Работа Совета доноров

Как отмечается, в рамках работы Совета доноров будут использоваться следующие типы поддержки:

экспертная помощь;

материально-техническая поддержка;

подготовка экспертных предложений, заключений, аналитических материалов по вопросам государственной политики в сфере обороны;

консультации по взаимосовместимости с НАТО.

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В Минобороны отметили, что деятельность Совета не будет касаться механизма привлечения международной военной помощи, который функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн или других платформ.

Сообщается, что в Совет доноров институциональных реформ вошли представители более 20 стран и организаций, в частности - атташе по вопросам обороны, дипломатические представители стран-партнеров, а также международных организаций в сфере обороны, которые работают в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны утвердило курс на привлечение и удержание человеческого капитала в Силах обороны.