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"Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Застосунок захищається найкращими командами, - Міноборони

Міноборони про захищеність даних у Резерв+

Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів повністю безпечний для українців щодо захисту їхніх даних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

На запитання щодо захищеності даних військовозобов’язаних у "Резерві+", заступниця міністра відповіла, що безпека даних українців є пріоритетним завданням.

"Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли завдяки проактивній позиції залучити до такого захисту", - заявила Черногоренко.

Також вона розповіла, що оборонне відомство отримало всі необхідні дозволи на рівні держави й офіційно підтвердило, що Резерв+ є повністю безпечним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Резерв+" оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних, - Міноборони

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7329) військовослужбовці (4723) електронні послуги (194) Резерв+ (56)


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Топ коментарі
+14
Знов змушений нагадати авторитетну інформацію з 90-х: "Дзвінки з мобільника неможливо відслідкувати!"
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20.05.2024 17:21
+13
Електронні данні захищаються НЕ "командами", а професійно прописаними програмними засобами. Що буде робити "команда"- затикати порт пальцем, щоб не витікали дані?
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20.05.2024 17:25
+8
А всього цього могло б і не бути....
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
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20.05.2024 17:30
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Знов змушений нагадати авторитетну інформацію з 90-х: "Дзвінки з мобільника неможливо відслідкувати!"
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20.05.2024 17:21 Відповісти
"Капкан+"!
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20.05.2024 17:22 Відповісти
Не вірю!

Дія вже взломана хакерами.

Усі продукти Федорова мають дуже низький рівень кібербезпеки. Також не передбачено ні яке покарання за «втрати данних».
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20.05.2024 17:25 Відповісти
Електронні данні захищаються НЕ "командами", а професійно прописаними програмними засобами. Що буде робити "команда"- затикати порт пальцем, щоб не витікали дані?
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20.05.2024 17:25 Відповісти
Нуу ми вважай повірили..
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20.05.2024 17:27 Відповісти
Так точно, ... но не совсем

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20.05.2024 17:28 Відповісти
Дія не дасть збрехати, база на дарку давним давно
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20.05.2024 17:29 Відповісти
Що за кипиш? Дані наприклад про тих, хто на обліку в ЦЗ одному зі Ощадбанків, який запросто зливав інфу кацапам, були відомі ще з 2014, 2015...і аж до ліквідації цього банку.
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20.05.2024 17:30 Відповісти
А всього цього могло б і не бути....
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
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20.05.2024 17:30 Відповісти
віру. чесна влада чесним людям
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20.05.2024 17:32 Відповісти
Катерина Черногоренко знає, як вмикається ноутбук?
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20.05.2024 17:34 Відповісти
Не знає. Тому її ноутбук є захищеним. Спробуйте шось вкрасти через інтернет з вимкненого ноутбука
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20.05.2024 18:07 Відповісти
диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,
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20.05.2024 17:42 Відповісти
То дайте ж зареєструватися, а не ганяйтеся в кожному кварталі за кожним. Кругом "воронки" з мордоворотами. Їбанулися,чи що? Риторичне питання 🤦
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20.05.2024 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KlHTRpaDmJU сделай загадочное лицо, дура
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Програма БІМБА, 2 тижні відходит в ТЦК, пройшов комісію, отримав належні документи і т.д. і це було 2 міс назад, встановив додаток, а там мої данні за 2017 рік. Видалив.
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Зробили зручний сервіс щоб не стояти в чергах - все їм не так. Тягайте купу паперів з собою та стійте в чергах, кому не подобається
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20.05.2024 18:13 Відповісти
Ржунімагу...

Дію вже тільки лінивий на хакнув. Але цей номер повторюється знов і знов.
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20.05.2024 18:38 Відповісти
"заместитель министра ответила, что безопасность данных украинцев является приоритетной задачей"

Что, неужели приоритетней чем ОБОРОНА государства?!
Напомню, что "оборону государства" вы ПРОСРАЛИ ,еще ДО полномасштабного вторжения !!! А "во врЕмя" - только всё усугубили...
Так что это очередная ЛОЖЬ
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20.05.2024 19:36 Відповісти
У Боневтіка теж найкраща команда з 5-6 ефективних менеджерів.
Тільки чому тоді вся країна в иакій дупі?
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20.05.2024 20:38 Відповісти
Владі насрати на життя людей. А на те що буде з їхніми даними - взагалі пох.
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21.05.2024 08:52 Відповісти
Чому тоді на вулицях злочинами займаєтесь і людей викладаєте,якщо у вас вже 100 млн людей за першу годину зареєструвалось?
Ця країна розвалиться від брехні влади.
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21.05.2024 08:55 Відповісти
Ага, певно шо так))) але за бабки можна знайти ділків, які підправляють ці дані а базах (говорять ) Ну кому ви ссите в очі, а?
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21.05.2024 09:48 Відповісти
 
 