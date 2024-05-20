"Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Застосунок захищається найкращими командами, - Міноборони
Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів повністю безпечний для українців щодо захисту їхніх даних.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
На запитання щодо захищеності даних військовозобов’язаних у "Резерві+", заступниця міністра відповіла, що безпека даних українців є пріоритетним завданням.
"Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли завдяки проактивній позиції залучити до такого захисту", - заявила Черногоренко.
Також вона розповіла, що оборонне відомство отримало всі необхідні дозволи на рівні держави й офіційно підтвердило, що Резерв+ є повністю безпечним.
Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".
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Дія вже взломана хакерами.
Усі продукти Федорова мають дуже низький рівень кібербезпеки. Також не передбачено ні яке покарання за «втрати данних».
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
Дію вже тільки лінивий на хакнув. Але цей номер повторюється знов і знов.
Что, неужели приоритетней чем ОБОРОНА государства?!
Напомню, что "оборону государства" вы ПРОСРАЛИ ,еще ДО полномасштабного вторжения !!! А "во врЕмя" - только всё усугубили...
Так что это очередная ЛОЖЬ
Тільки чому тоді вся країна в иакій дупі?
Ця країна розвалиться від брехні влади.