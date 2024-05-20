"Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Застосунок захищається найкращими командами, - Міноборони

Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів повністю безпечний для українців щодо захисту їхніх даних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

На запитання щодо захищеності даних військовозобов’язаних у "Резерві+", заступниця міністра відповіла, що безпека даних українців є пріоритетним завданням.

"Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли завдяки проактивній позиції залучити до такого захисту", - заявила Черногоренко.

Також вона розповіла, що оборонне відомство отримало всі необхідні дозволи на рівні держави й офіційно підтвердило, що Резерв+ є повністю безпечним.

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Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".