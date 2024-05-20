"Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Приложение защищается лучшими командами, - Минобороны
Мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов полностью безопасно для украинцев относительно защиты их данных.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
На вопрос о защищенности данных военнообязанных в "Резерве+", заместитель министра ответила, что безопасность данных украинцев является приоритетной задачей.
"Мы констатируем, что приложение не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Само приложение защищается лучшими командами, которые мы смогли, благодаря проактивной позиции, привлечь к такой защите", - заявила Черногоренко.
Также она рассказала, что оборонное ведомство получило все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердило, что Резерв+ является полностью безопасным.
Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дія вже взломана хакерами.
Усі продукти Федорова мають дуже низький рівень кібербезпеки. Також не передбачено ні яке покарання за «втрати данних».
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
Дію вже тільки лінивий на хакнув. Але цей номер повторюється знов і знов.
Что, неужели приоритетней чем ОБОРОНА государства?!
Напомню, что "оборону государства" вы ПРОСРАЛИ ,еще ДО полномасштабного вторжения !!! А "во врЕмя" - только всё усугубили...
Так что это очередная ЛОЖЬ
Тільки чому тоді вся країна в иакій дупі?
Ця країна розвалиться від брехні влади.