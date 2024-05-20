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"Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Приложение защищается лучшими командами, - Минобороны

Міноборони про захищеність даних у Резерв+

Мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов полностью безопасно для украинцев относительно защиты их данных.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

На вопрос о защищенности данных военнообязанных в "Резерве+", заместитель министра ответила, что безопасность данных украинцев является приоритетной задачей.

"Мы констатируем, что приложение не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Само приложение защищается лучшими командами, которые мы смогли, благодаря проактивной позиции, привлечь к такой защите", - заявила Черногоренко.

Также она рассказала, что оборонное ведомство получило все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердило, что Резерв+ является полностью безопасным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приложении "Резерв+" обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных, - Минобороны

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Автор: 

безопасность (1102) Минобороны (9305) приложение (170) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+14
Знов змушений нагадати авторитетну інформацію з 90-х: "Дзвінки з мобільника неможливо відслідкувати!"
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20.05.2024 17:21
+13
Електронні данні захищаються НЕ "командами", а професійно прописаними програмними засобами. Що буде робити "команда"- затикати порт пальцем, щоб не витікали дані?
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20.05.2024 17:25
+8
А всього цього могло б і не бути....
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
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20.05.2024 17:30
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Знов змушений нагадати авторитетну інформацію з 90-х: "Дзвінки з мобільника неможливо відслідкувати!"
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20.05.2024 17:21 Ответить
"Капкан+"!
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20.05.2024 17:22 Ответить
Не вірю!

Дія вже взломана хакерами.

Усі продукти Федорова мають дуже низький рівень кібербезпеки. Також не передбачено ні яке покарання за «втрати данних».
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20.05.2024 17:25 Ответить
Електронні данні захищаються НЕ "командами", а професійно прописаними програмними засобами. Що буде робити "команда"- затикати порт пальцем, щоб не витікали дані?
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20.05.2024 17:25 Ответить
Нуу ми вважай повірили..
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20.05.2024 17:27 Ответить
Так точно, ... но не совсем

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20.05.2024 17:28 Ответить
Дія не дасть збрехати, база на дарку давним давно
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20.05.2024 17:29 Ответить
Що за кипиш? Дані наприклад про тих, хто на обліку в ЦЗ одному зі Ощадбанків, який запросто зливав інфу кацапам, були відомі ще з 2014, 2015...і аж до ліквідації цього банку.
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20.05.2024 17:30 Ответить
А всього цього могло б і не бути....
Дебіли, 73% від 40% , ви вже всі на війні?
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20.05.2024 17:30 Ответить
віру. чесна влада чесним людям
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20.05.2024 17:32 Ответить
Катерина Черногоренко знає, як вмикається ноутбук?
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20.05.2024 17:34 Ответить
Не знає. Тому її ноутбук є захищеним. Спробуйте шось вкрасти через інтернет з вимкненого ноутбука
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20.05.2024 18:07 Ответить
диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,
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20.05.2024 17:42 Ответить
То дайте ж зареєструватися, а не ганяйтеся в кожному кварталі за кожним. Кругом "воронки" з мордоворотами. Їбанулися,чи що? Риторичне питання 🤦
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20.05.2024 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KlHTRpaDmJU сделай загадочное лицо, дура
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20.05.2024 17:56 Ответить
Програма БІМБА, 2 тижні відходит в ТЦК, пройшов комісію, отримав належні документи і т.д. і це було 2 міс назад, встановив додаток, а там мої данні за 2017 рік. Видалив.
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20.05.2024 17:56 Ответить
Зробили зручний сервіс щоб не стояти в чергах - все їм не так. Тягайте купу паперів з собою та стійте в чергах, кому не подобається
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20.05.2024 18:13 Ответить
Ржунімагу...

Дію вже тільки лінивий на хакнув. Але цей номер повторюється знов і знов.
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20.05.2024 18:38 Ответить
"заместитель министра ответила, что безопасность данных украинцев является приоритетной задачей"

Что, неужели приоритетней чем ОБОРОНА государства?!
Напомню, что "оборону государства" вы ПРОСРАЛИ ,еще ДО полномасштабного вторжения !!! А "во врЕмя" - только всё усугубили...
Так что это очередная ЛОЖЬ
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20.05.2024 19:36 Ответить
У Боневтіка теж найкраща команда з 5-6 ефективних менеджерів.
Тільки чому тоді вся країна в иакій дупі?
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20.05.2024 20:38 Ответить
Владі насрати на життя людей. А на те що буде з їхніми даними - взагалі пох.
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21.05.2024 08:52 Ответить
Чому тоді на вулицях злочинами займаєтесь і людей викладаєте,якщо у вас вже 100 млн людей за першу годину зареєструвалось?
Ця країна розвалиться від брехні влади.
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21.05.2024 08:55 Ответить
Ага, певно шо так))) але за бабки можна знайти ділків, які підправляють ці дані а базах (говорять ) Ну кому ви ссите в очі, а?
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21.05.2024 09:48 Ответить
 
 