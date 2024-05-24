В Генштабе ВСУ планируют уменьшить штат на 60%: часть военных отправят в боевые части
В процессе реформы Генерального штаба ВСУ его штатную численность планируют уменьшить на 60%.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В частности, Острянский отметил, что в феврале-марте в Генштабе проведена проверка, по результатам которой принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.
По его словам, речь идет о расформировании ряда военных организационных структур, формировании новых, а также проведении оптимизации уже существующих. "Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%", - сказал Острянский.
Он также добавил, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.
"Мы понимаем, что в условиях войны, в первую очередь, должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - подчеркнул Острянский.
При этом он также проинформировал, что в Генштабе продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО.
"Несмотря на вооруженную агрессию РФ, продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО. Структура - это, прежде всего, баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил. Структура - это не набор органов управления, воинских частей, соединений, объединенных в виды и рода войск, это еще и система комплектования, подготовки, логистики, обеспечения, поддержки и тому подобное. И самое главное - структура определяет потребность в вооружении и военной технике", - отметил Острянский.
Он сообщил, что в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины до 2035 года. Это позволит сформировать приоритеты и направления их развития, определить роль и место в системе применения Сил обороны, с учетом будущего среды безопасности. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя, сказал Острянский.
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Інтерв"ю Червінського ЦН -рік тому
Військовий-розвідник та полковник Роман Червінський розповів в інтерв'ю, як насправді Київщина була підготовлена до війни, про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку й оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі «Канатове» і чи знали про неї в СБУ
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
https://www.youtube.com/watch?v=GIkeE4FzyVY
https://www.youtube.com/channel/UChparf_xrUZ_CJGQY5g4aEg
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
ЧЕРВІНСЬКИЙ ЦН
а переводити будть пздни з дивану чи самі гастпада ахвіцери?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.
У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський
Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.
А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?
І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
Зараз Генштаб визнав, що 60% скорочення штату не вплине на ефективність його роботи. Впевнений, у цивільних держустановах ситуація не краща.
Це про яке таке посилення йде мова? Тиловими бездарними бюрократами корупціонерами папероперекладальщиками?
Насправді це виглядає не посиленням, а диверсією в ряди бойових командирів на оперативному рівні.