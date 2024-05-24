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Новости Война
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В Генштабе ВСУ планируют уменьшить штат на 60%: часть военных отправят в боевые части

Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський

В процессе реформы Генерального штаба ВСУ его штатную численность планируют уменьшить на 60%.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В частности, Острянский отметил, что в феврале-марте в Генштабе проведена проверка, по результатам которой принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

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По его словам, речь идет о расформировании ряда военных организационных структур, формировании новых, а также проведении оптимизации уже существующих. "Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%", - сказал Острянский.

Он также добавил, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

"Мы понимаем, что в условиях войны, в первую очередь, должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - подчеркнул Острянский.

При этом он также проинформировал, что в Генштабе продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО.

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"Несмотря на вооруженную агрессию РФ, продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО. Структура - это, прежде всего, баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил. Структура - это не набор органов управления, воинских частей, соединений, объединенных в виды и рода войск, это еще и система комплектования, подготовки, логистики, обеспечения, поддержки и тому подобное. И самое главное - структура определяет потребность в вооружении и военной технике", - отметил Острянский.

Он сообщил, что в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины до 2035 года. Это позволит сформировать приоритеты и направления их развития, определить роль и место в системе применения Сил обороны, с учетом будущего среды безопасности. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя, сказал Острянский.

Автор: 

Генштаб ВС (6245) сокращение (309) реформы (3951)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.

У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?

І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
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24.05.2024 17:13
+9
бур'яна безмозгла могла б цілими армійськими корпусами командувати, але лікарі поки-що не дозволяють.
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24.05.2024 17:04
+9
Це вони збираються офіцерські батальйони з генштабівських робити?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
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24.05.2024 17:12
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Правила форума Совет форумчан
да неужели? а кол-во какое? толку от вашей цифры - 60 проц .... очередное очковтирательство((
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24.05.2024 16:56 Ответить
Тих 17 генералів команди Залужного вже рядовими послали на фронт, з-за грат? ?

Інтерв"ю Червінського ЦН -рік тому

Військовий-розвідник та полковник Роман Червінський розповів в інтерв'ю, як насправді Київщина була підготовлена до війни, про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку й оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі «Канатове» і чи знали про неї в СБУ
https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-%D1%97hno%D1%97-sankczi%D1%97-mosti-ne-*********.html https://republic.com.ua/article/roman-chervinskij-ya-vzyav-avtomat-i-pishov-voyuvati-a-v-nih-bula-svoya-logika-z-ofisu-prezidenta-prijshla-komanda-bez-їhnoї-sankcziї-mosti-ne-*********.html
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24.05.2024 16:59 Ответить
УЯВІТЬ ЛІГАЧОВА ДЕТЕКТОР МЕДІА НА УП ФІАЛИ У ТОЙ ЧАС КОЛИ його бізнес пресує влада ( я про DFRAGON CAPITAL гучна новина та про тиск на кишенькового до цього розсліудавача Мішу Ткача)
Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
https://www.youtube.com/watch?v=GIkeE4FzyVY

https://www.youtube.com/channel/UChparf_xrUZ_CJGQY5g4aEg

Телемарафон розвалюється / 5 років Зеленського / Що відбувається з НАБУ? | УП.
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24.05.2024 17:55 Ответить
Вони ж всі недієздатні, хворі та вагітні! Вагітних на фронт??? Звірі!
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24.05.2024 17:00 Ответить
Де там пише на фронт? Рядовими їх ніхто не зробить
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24.05.2024 23:50 Ответить
Хоч би користь від них була!
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24.05.2024 17:00 Ответить
З тих, що ще не розігнали, користі ніякої. ОПа і так керування військами на себе перейняла.
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24.05.2024 17:02 Ответить
Тобто функції управління військами остаточно переходять в ОПу, планування, тим паче стратегічне - зайве, а командувати з'єднаннями, в трму числі і великими зможуть і кухарки/весільні фотографи/клоуни? 🤔 Як на мене, приклад лейтенанта Баканова і події на фронті з січня місяця доводять зворотнє.
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24.05.2024 17:00 Ответить
бур'яна безмозгла могла б цілими армійськими корпусами командувати, але лікарі поки-що не дозволяють.
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24.05.2024 17:04 Ответить
Нічого, он канабіс легалізували, скоро її попустить..
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24.05.2024 17:17 Ответить
Правильно зробили щи легалізували. Я не вживаю , аде вважаю що треба як можно менше привидів для ментів щоб кришувати бариг. В Німеччині все легально і ментам навіть до думки не спадає торгувати забороненими речами.
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24.05.2024 18:05 Ответить
До чого Ви? Я про хвору безуглу, а не про легалізацію.
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24.05.2024 18:33 Ответить
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24.05.2024 17:42 Ответить
Яке там управління це мабуть мова йде про паперових полковників, які їздили по частинам з мудрим виглядом і займались х...нею... про це вже не в одному відео жалілись командири бойових бригад що змушені заповняти тонни мукулатури щоб догодити тим перевіркам...
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24.05.2024 17:25 Ответить
От власне паперових і паркетних залишать. Такі тепер вкрай потрібні
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24.05.2024 17:31 Ответить
..."планується доукомплектувати органи оперативного і тактичного рівня.."... Тобто за 30-40км від фронту , вони вміють керувать, а воювать ні..
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24.05.2024 17:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00 https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00

ЧЕРВІНСЬКИЙ ЦН
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24.05.2024 17:04 Ответить
тобто штат роздули до таких розмірів, що легко можна перевести поближче до фронту 60% ??? серйозно?
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24.05.2024 17:08 Ответить
"хоча все можна перевести в електронну форму"

а переводити будть пздни з дивану чи самі гастпада ахвіцери?
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24.05.2024 17:31 Ответить
Це вони збираються офіцерські батальйони з генштабівських робити?
Полковники братимуть посадки?
А якщо такий генштабівець (з його знаннями і інформацією) у полон потрапить?
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24.05.2024 17:12 Ответить
То всі зразу і ох....ють з того, скільки мало він знає та яка протухша у нього інформація
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24.05.2024 23:01 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza
Щось мені це нагадує імітацію роботи, коли не знають, що робити. І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що здається я знаю чия ця ідея.

У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання - начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?

І головне, тоді вирішуватимуть ВСІ стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно?Ефективність аналізували? Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нахріна? Казали дебілам - не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше? Немає слів...
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24.05.2024 17:13 Ответить
Чому формуються нові бригади і уже не потрібно призивати нових офіцерів і розганяти штат.... тим більше що офіцер отримує більшу платню і економічно не вигідно лишніх тримати.... наоборот треба оптимізувати штат
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24.05.2024 17:20 Ответить
Перевод из одного штаба в другой. Оптимизация сродни перестановки кроватей в известном заведении.
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24.05.2024 17:16 Ответить
Це що, такою кількістю д'єрмак вже неможе керувати? Чи саме 60% не піддаються ОПі? Тому їх вирішили прибрати, лишивши лише ''підкабоучників'' д'єрмака!
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24.05.2024 17:16 Ответить
НУ вот, сначала Залужного... теперь и за остальных взялись. Что будет для зебилов таким понятием , как STOP !!!
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24.05.2024 17:17 Ответить
А ще булоб дуже гарно передлянути чисельність ТЦК, а то я коли документи робив, то все робила одна жіночка, а куча здорових бугаїв у формі, все що робили то гигикали і вічно ходили курити і каву пити.
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24.05.2024 17:24 Ответить
Нафіга нам Генштаб, якщо в нас є ОПа, в ОПі Машовець, і Найвідосніший, якому дали телесуфлер, та кожен день свіжий текст і ефір. Щоб не скучав.
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24.05.2024 17:36 Ответить
продовжують знищувати командування ЗСУ
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24.05.2024 17:39 Ответить
ще би пенсів військових мобілізували, бо пішли на пенсію в 45 а тепер не служать, бо посад їм немає підходящих.
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24.05.2024 18:00 Ответить
Військового пенса не потрібно особливо мобілізувати,він знаходиться в запасі,або за віком, у відставці...Потребують мобілізації пенси від поліції та інших силових структур..
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25.05.2024 12:37 Ответить
так в запасі, поки посада підходяща з'явиться, тобто може і ніколи. А щодо тих, теж не заперечую.
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25.05.2024 19:22 Ответить
Як казав один пАтужній експерт в царині держуправління з мультика: "Шоб продати щось непотрібне, треба спочатку купити цей непотріб".
Зараз Генштаб визнав, що 60% скорочення штату не вплине на ефективність його роботи. Впевнений, у цивільних держустановах ситуація не краща.
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24.05.2024 18:25 Ответить
Цирк на дроті!
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24.05.2024 18:46 Ответить
Божевільна влада в воюючій країні це горе
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24.05.2024 19:42 Ответить
Я офігів ! Я оіфгів, риб"ята ! Це ж шо получається ? Самі вже "отоварились" по повній, а іншим не дають нашкребти на хатинку в Майямі ?!!!
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24.05.2024 20:52 Ответить
ох плять наскорочують.....оптимізатори хренові
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24.05.2024 21:56 Ответить
У нас армія мільйон двісті тисяч людей але тільки 10% мають "бойову" військовооблікову спеціальність, може варто організувати перенавчання вже з того що маємо? Мало віриться, що потрібно 90% штату для забезпечення тих 10% що є на передку.
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24.05.2024 22:28 Ответить
А Ви впевнени що ці цифри саме такі?
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24.05.2024 22:32 Ответить
навіть самі генерали не впевнені, це як "скільки потрібно людей для того, щоб закрутити лампочку" і відповідно місце сидіння визначає погляд на це питання)
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24.05.2024 22:43 Ответить
"в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ".
Це про яке таке посилення йде мова? Тиловими бездарними бюрократами корупціонерами папероперекладальщиками?
Насправді це виглядає не посиленням, а диверсією в ряди бойових командирів на оперативному рівні.
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25.05.2024 00:02 Ответить
 
 