В Генштабе ВСУ планируют уменьшить штат на 60%: часть военных отправят в боевые части

В процессе реформы Генерального штаба ВСУ его штатную численность планируют уменьшить на 60%.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В частности, Острянский отметил, что в феврале-марте в Генштабе проведена проверка, по результатам которой принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

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По его словам, речь идет о расформировании ряда военных организационных структур, формировании новых, а также проведении оптимизации уже существующих. "Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%", - сказал Острянский.

Он также добавил, что за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

"Мы понимаем, что в условиях войны, в первую очередь, должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - подчеркнул Острянский.

При этом он также проинформировал, что в Генштабе продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО.

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"Несмотря на вооруженную агрессию РФ, продолжается работа над определением перспективной структуры ВСУ на период до вступления Украины в НАТО. Структура - это, прежде всего, баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил. Структура - это не набор органов управления, воинских частей, соединений, объединенных в виды и рода войск, это еще и система комплектования, подготовки, логистики, обеспечения, поддержки и тому подобное. И самое главное - структура определяет потребность в вооружении и военной технике", - отметил Острянский.

Он сообщил, что в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины до 2035 года. Это позволит сформировать приоритеты и направления их развития, определить роль и место в системе применения Сил обороны, с учетом будущего среды безопасности. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя, сказал Острянский.